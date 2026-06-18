Eski Bundesliga yıldızına yöneltilen ırkçılık suçlamaları: Rafael van der Vaart, televizyonda yaptığı Japonya yorumunun ardından özür diledi

Bir sahnede, vatandaşı Micky van der Veen’in savunma performansına ilişkin değerlendirmesini yapması istendiğinde, 43 yaşındaki oyuncu, eski Wolfsburg oyuncusunun rakibini “tamamen gözden kaçırdığını” belirtti.

Ve şöyle devam etti: “Bakın, tamamen boşta kalmış, van der Veen ortada yok. Onlar (Japonlar; Ed. Not) tabii ki birbirlerine benziyorlar, belki de o böyle düşündü.”

Hemen ardından van der Vaart, sözlerinin yarattığı yankının farkına vardı. Sözlerini “şaka” olarak nitelendirip, “Bir şey söylemeye cesaret edemiyorum” dedi. Yine de, özellikle internette, ona açıkça ırkçılık yapmakla suçlayan pek çok kişi vardı. "Eski oyuncuların Japon milli takımı hakkında ırkçı stereotipler yaymasını ve ardından bu yorumları şaka olarak savunmaya çalışarak durumu daha da kötüleştirmesini duymak son derece hayal kırıcı," diye açıkladı ayrımcılıkla mücadele örgütü "Kick It Out".