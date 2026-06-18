Elftal formasıyla 109 kez milli olan oyuncu, ülkesinin Japonya ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçında (2:2) NOS televizyon kanalı için yorumcu olarak görev yaptı.
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Eski Bundesliga yıldızına yöneltilen ırkçılık suçlamaları: Rafael van der Vaart, televizyonda yaptığı Japonya yorumunun ardından özür diledi
Bir sahnede, vatandaşı Micky van der Veen’in savunma performansına ilişkin değerlendirmesini yapması istendiğinde, 43 yaşındaki oyuncu, eski Wolfsburg oyuncusunun rakibini “tamamen gözden kaçırdığını” belirtti.
Ve şöyle devam etti: “Bakın, tamamen boşta kalmış, van der Veen ortada yok. Onlar (Japonlar; Ed. Not) tabii ki birbirlerine benziyorlar, belki de o böyle düşündü.”
Hemen ardından van der Vaart, sözlerinin yarattığı yankının farkına vardı. Sözlerini “şaka” olarak nitelendirip, “Bir şey söylemeye cesaret edemiyorum” dedi. Yine de, özellikle internette, ona açıkça ırkçılık yapmakla suçlayan pek çok kişi vardı. "Eski oyuncuların Japon milli takımı hakkında ırkçı stereotipler yaymasını ve ardından bu yorumları şaka olarak savunmaya çalışarak durumu daha da kötüleştirmesini duymak son derece hayal kırıcı," diye açıkladı ayrımcılıkla mücadele örgütü "Kick It Out".
Van der Vaart özür diledi: "Derinden pişmanım"
The Athletic, van der Vaart’ın menajerlik ekibinin daha sonra yaptığı açıklamadan alıntı yapıyor. Açıklamada, “kimseyi kırmak, incitmek ya da ayrımcılığa maruz bırakmak asla niyetinde olmadığı” belirtiliyor. 43 yaşındaki oyuncu, her türlü ırkçılığı reddettiğini ve “her köken ve geçmişten insanlara saygı duyduğunu” belirtti. Bununla birlikte, “bazılarının sözlerimi incitici bulduğunu” anladığını da ekledi.
Eski orta saha oyuncusu ayrıca kişisel bir özür de diledi: “Bazı insanların sözlerimi incitici bulduğunu anlıyorum. Bundan derin üzüntü duyuyorum. Eğer bu sözlerimle insanları hayal kırıklığına uğrattıysam, özür dilerim.”
Van der Vaart, Hollanda ile Japonya arasındaki maçta sadece “Mavi Samuraylar”ın oyuncularına yönelik sorunlu açıklamalarıyla dikkat çekmekle kalmadı; aynı zamanda Elftal’ın savunma lideri Virgil van Dijk’i bir Boeing 747’ye benzeterek eleştirisiyle de gündeme geldi.