Eski Brezilya yıldızı, Ronaldo ile karşılaştırılmasının ardından Neymar'ın "Dünya Kupası'na gitmek istemediğini" öne sürdü

N Sports kanalındaki "Galvão ile Dünya Şampiyonu" programına konuk olan Luizao, Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusunun şu anki ruh hali hakkında konuşurken sözünü sakınmadı. Futbol dünyasının büyük bir kısmı hâlâ Neymar'ın yaklaşan Dünya Kupası'nın sembolü olmasını beklerken, 2002 Dünya Kupası şampiyonu, oyuncunun kendi isteklerinin bu beklentilerle örtüşmeyebileceğini ima etti.

"Bence Neymar Dünya Kupası'na gitmek istemiyor," diye söze başlayan Luizao, Brezilya milli takımında 12 kez forma giymiş ve Corinthians'ta kült bir kahraman haline gelmiş, kariyeri boyunca keskin bitiriciliğiyle tanınan eski forvet, Neymar'ın milli takım kadrosuyla olan ilişkisi konusunda inisiyatif almadığını belirtti.