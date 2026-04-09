Eski Brezilya yıldızı, Ronaldo ile karşılaştırılmasının ardından Neymar'ın "Dünya Kupası'na gitmek istemediğini" öne sürdü
Luizao, Neymar'ın motivasyonunu sorguluyor
N Sports kanalındaki "Galvão ile Dünya Şampiyonu" programına konuk olan Luizao, Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusunun şu anki ruh hali hakkında konuşurken sözünü sakınmadı. Futbol dünyasının büyük bir kısmı hâlâ Neymar'ın yaklaşan Dünya Kupası'nın sembolü olmasını beklerken, 2002 Dünya Kupası şampiyonu, oyuncunun kendi isteklerinin bu beklentilerle örtüşmeyebileceğini ima etti.
"Bence Neymar Dünya Kupası'na gitmek istemiyor," diye söze başlayan Luizao, Brezilya milli takımında 12 kez forma giymiş ve Corinthians'ta kült bir kahraman haline gelmiş, kariyeri boyunca keskin bitiriciliğiyle tanınan eski forvet, Neymar'ın milli takım kadrosuyla olan ilişkisi konusunda inisiyatif almadığını belirtti.
Ronaldo Nazario ile karşılaştırma
Luizao, tutumunu gerekçelendirirken Neymar’ın şu anki durumu ile Ronaldo Nazario’nun 2002 Güney Kore ve Japonya Dünya Kupası öncesinde sergilediği efsanevi azim arasında keskin bir paralellik kurdu. Ronaldo, kariyerini tehlikeye atan sakatlıkları aşarak Brezilya’yı beşinci şampiyonluğuna taşımıştı; Luizao ise Neymar’da bu tür bir hırs görmüyor.
"Hadi ama Galvao, biz istediğimizde, tıpkı Ronaldo'nun istediği gibi... Ben koçla konuşmak için onu arardım, koç da onu arardı. İstediğimizde, peşinden gideriz," diye ekledi Luizao.
Güçlü bir liderliğe duyulan ihtiyaç
Luizao, tek tek oyunculara yönelik eleştirilerinin ötesinde, dikkatini Brezilya milli takımının yönetimine de çevirerek Carlo Ancelotti’nin disiplin konusundaki becerilerini destekledi.
"Bence bu oyuncuların güçlü bir koça ihtiyacı var," diye konuştu. Luizao daha sonra sarı formanın prestijine değindi ve milli takımdaki ilk yıllarında gösterdiği özveriyi hatırlattı: "Genç milli takıma gitmek için takım elbise kiralamak zorunda kalmıştım."
Zaman daralıyor
Luizao’nun kariyerindeki en önemli başarıları arasında 2002 Dünya Kupası şampiyonu kadroda yer alması ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanması sayılabilir. Yurtiçi başarıları da en az bunun kadar parlak; hem Vasco da Gama hem de Sao Paulo ile Copa Libertadores şampiyonluğu kazanmış, ayrıca Corinthians formasıyla Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştır.
2026 Dünya Kupası'na geri sayım sona yaklaşırken, onun yorumları Brezilya kampında beklenen standartları açıkça hatırlatıyor. Neymar'ın eleştirenleri haksız çıkarabilecek mi ve geçmiş efsanelerin azmini taklit edebilecek mi, bu, altıncı yıldız arayışında olan Selecao için önemli bir soru olarak kalıyor. 2023'ten beri milli takımda oynamadığı göz önüne alındığında, kadroya çağrılması hiçbir şekilde garanti değil.