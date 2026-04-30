Eski Brezilya yıldızı, Neymar'ın PSG ile Bayern Münih arasındaki heyecan verici maçta sahaya çıkarsa "kafası kopmuş tavuk" gibi olacağını ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı "hak etmediğini" sert bir dille iddia etti

Neymar, Brezilya futbolunda efsanevi bir figür olmaya devam etse de, son dönemdeki istatistikleri, sadece şöhretinin 2026 turnuvasına katılma hakkı kazanması için yeterli olup olmadığı konusunda şiddetli bir tartışma başlattı. Brezilya’nın artık Carlo Ancelotti yönetiminde olmasıyla birlikte Casagrande, İtalyan teknik direktörün bu yıldızı kadroya dahil etmeyi tercih edebileceğini, ancak bunun liyakat veya spor mantığına dayalı olmayacağını kabul etti.

"Ancelotti onu kadroya çağırabilir. Çağıracağından şüphem yok. Çağırılırsa, sorun yok, tamam. Bu teknik direktörün seçimi. Kimse bu konuyu ısrarla gündeme getirmeyecek. En azından ben getirmeyeceğim. Bırakalım da teknik direktör onunla ilgilensin ve ne yapacağını görelim. Ama bunu hak edip etmediğine gelince, hak etmiyor," diye ekledi eski Corinthians yıldızı.