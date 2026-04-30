Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Brezilya yıldızı, Neymar'ın PSG ile Bayern Münih arasındaki heyecan verici maçta sahaya çıkarsa "kafası kopmuş tavuk" gibi olacağını ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamayı "hak etmediğini" sert bir dille iddia etti
Casagrande, Neymar'ın sahadaki gayretini sorguluyor
Neymar’ın Brezilya’yı 2026 Dünya Kupası’na taşıma umutları, Copa Sudamericana’da Santos formasıyla San Lorenzo karşısında sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansın ardından ciddi şekilde sorgulanır hale geldi. UOL News Esporte’ye konuşan eski Brezilya milli takım forveti Casagrande, Neymar’ın şu anki fiziksel durumu ile bu hafta PSG ve Bayern arasında oynanan Şampiyonlar Ligi’nin unutulmaz maçında görülen Avrupa futbolunun üst düzey standartları arasındaki devasa uçurumu vurguladı.
Casagrande şöyle konuştu: "San Lorenzo'ya karşı oynayan bu Neymar'ı alın ve onu PSG ile Bayern Münih'in sahasının ortasına koyun. Onu sahada nasıl görürsünüz? Yaptıklarını, yoğunluğunu alın ve PSG ile Bayern Münih'e koyun. Kafası kesilmiş tavuk gibi sağa sola bakınır, topu alamazdı. Neymar'ın Dünya Kupası'nda oynayabileceğini söylemenin hiçbir yolu yok."
- Getty Images Sport
2026 Dünya Kupası tartışması
Neymar, Brezilya futbolunda efsanevi bir figür olmaya devam etse de, son dönemdeki istatistikleri, sadece şöhretinin 2026 turnuvasına katılma hakkı kazanması için yeterli olup olmadığı konusunda şiddetli bir tartışma başlattı. Brezilya’nın artık Carlo Ancelotti yönetiminde olmasıyla birlikte Casagrande, İtalyan teknik direktörün bu yıldızı kadroya dahil etmeyi tercih edebileceğini, ancak bunun liyakat veya spor mantığına dayalı olmayacağını kabul etti.
"Ancelotti onu kadroya çağırabilir. Çağıracağından şüphem yok. Çağırılırsa, sorun yok, tamam. Bu teknik direktörün seçimi. Kimse bu konuyu ısrarla gündeme getirmeyecek. En azından ben getirmeyeceğim. Bırakalım da teknik direktör onunla ilgilensin ve ne yapacağını görelim. Ama bunu hak edip etmediğine gelince, hak etmiyor," diye ekledi eski Corinthians yıldızı.
Eleştirilerin ardındaki istatistikler
Casagrande, iddialarını desteklemek için San Lorenzo ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Neymar’ın sergilediği performansa ait ham verilere işaret etti; bu veriler, oyuncunun maça etki etmekte zorlandığını ortaya koyuyordu.
"Rakamlar bunu gösteriyor, değil mi? Tek şut attı ve kaleyi bulamadı. Beş orta yaptı, biri isabetliydi. Beş dripling yaptı, biri başarılıydı. Yani dört kez topu kaybetti, dört kez yanlış orta yaptı," dedi. "Ve 27 kez daha top kaybı yaşadı. Sekiz ikiliden ikisini kazandı, yani altı tanesini kaybetti. Rakamlara bak dostum. Rakamlar maçtaki performansını gösteriyor. İyi bir pas, işe yarayan bir dripling ya da oyun görüşü hakkında tartışmaya devam etmek... 90 dakika artı uzatma süresi var. Bunu 90 dakikaya bölerseniz, başarı sayısına kıyasla hata sayısının çok fazla olduğunu göreceksiniz."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Neymar'ın Ancelotti'ye formda olduğunu kanıtlamak için zamanı daralıyor; zira Dünya Kupası için Brezilya'nın nihai kadrosu 18 Mayıs'ta açıklanacak. Seçilebilmek için Santos formasıyla yeniden belirleyici bir performans sergilemesi gerekiyor; bu süreç, Cumartesi günü Brezilya Serie A'nın zirvedeki takımlarından Palmeiras ile oynayacakları maçla başlayacak.