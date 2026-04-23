Eski Brezilya yıldızı, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası için "olması gereken seviyede olmadığını" vurguluyor

1994 Dünya Kupası şampiyonu Rai'nin yaptığı açıklamaların ardından, Neymar'ın Brezilya milli takımındaki rolüne dair tartışmalar alevlendi. Fransız programı Rothen S'enflamme'ye konuk olan eski Brezilya ve PSG orta saha oyuncusu, 34 yaşındaki forvetin şu anda uluslararası futbolun en üst seviyesinde oynamak için gerekli fiziksel standartları korumakta zorlandığını öne sürdü.

Neymar'ın yaratabileceği etkiyi kabul etmekle birlikte, Rai oyuncunun şu anki fiziksel durumu hakkında açık sözlüydü. "Eğer gelirse, takım üzerinde etkisi olacaktır," dedi Rai. "[Carlo] Ancelotti, oyuncuların ne düşündüğünü görmek için onları değerlendiriyor. O zeki bir teknik direktör; Neymar'ın takıma olumlu bir etkisi olup olmadığını nasıl anlayacağını bilir. Şu anda en iyi formunda değil; birçok fiziksel sorunu var. En iyi formuna geri dönemez; hızını kaybetti. Elbette hala harika paslar atıyor - o bir yıldız - ama bence şu anda olması gereken seviyede değil."