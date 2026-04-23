Eski Brezilya yıldızı, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası için "olması gereken seviyede olmadığını" vurguluyor
Rai, sağlıkla ilgili endişelerini dile getirdi
1994 Dünya Kupası şampiyonu Rai'nin yaptığı açıklamaların ardından, Neymar'ın Brezilya milli takımındaki rolüne dair tartışmalar alevlendi. Fransız programı Rothen S'enflamme'ye konuk olan eski Brezilya ve PSG orta saha oyuncusu, 34 yaşındaki forvetin şu anda uluslararası futbolun en üst seviyesinde oynamak için gerekli fiziksel standartları korumakta zorlandığını öne sürdü.
Neymar'ın yaratabileceği etkiyi kabul etmekle birlikte, Rai oyuncunun şu anki fiziksel durumu hakkında açık sözlüydü. "Eğer gelirse, takım üzerinde etkisi olacaktır," dedi Rai. "[Carlo] Ancelotti, oyuncuların ne düşündüğünü görmek için onları değerlendiriyor. O zeki bir teknik direktör; Neymar'ın takıma olumlu bir etkisi olup olmadığını nasıl anlayacağını bilir. Şu anda en iyi formunda değil; birçok fiziksel sorunu var. En iyi formuna geri dönemez; hızını kaybetti. Elbette hala harika paslar atıyor - o bir yıldız - ama bence şu anda olması gereken seviyede değil."
İyileşmeye giden uzun yol
Neymar'ın son birkaç yıldaki serüveni, sahadaki parlak performansından çok tedavi masasında geçirdiği zamanlarla şekillendi. 2023'te Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal'e yaptığı çok ses getiren transferin ardından, Orta Doğu'daki kariyeri Ekim 2023'te Brezilya'nın Uruguay'la oynadığı Güney Amerika Dünya Kupası eleme maçında geçirdiği yıkıcı diz sakatlığı nedeniyle mahvoldu. Bu maç, milli takımdaki en son maçı olarak kayıtlara geçti. Ocak 2025'te çocukluk kulübü Santos'a geri dönmesi, şansını geri kazanmasına pek yardımcı olmadı.
Bu sezon Santos formasıyla çıktığı dokuz maçta Neymar, lig ve kıtasal turnuvalarda dört gol ve dört asist kaydetti. Ancak menajerleri temkinli davranmaya devam ediyor; önlem olarak birkaç iç saha maçını kaçırdı ve kısa süre önce eklemlerini güçlendirmek ve en iyi formuna daha hızlı dönmek için trombosit açısından zengin plazma kullanılarak rejeneratif bir cerrahi işlem geçirdi.
Ancelotti’nin kadro seçimi konusunda baş ağrısı
Ancelotti'nin Brezilya milli takımının teknik direktörlüğüne gelmesi, kadro seçimi sürecine yeni bir titizlik katmıştır. İtalyan teknik adam, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 turnuvası için yalnızca fiziksel olarak en iyi durumda olan oyuncuların değerlendirmeye alınacağını vurgulamıştır. Bu durum, dayanıklılığını kanıtlamak için zamanla yarışan Neymar'ı belirsiz bir konuma sokmaktadır.
Ancelotti'nin 18 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunu açıklaması bekleniyor. O zamana kadar teknik ekip, Neymar'ın Santos'taki maç yükünü yakından takip edecek. Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasına rağmen, en üst seviyede maç kondisyonunun eksikliği, efsanevi 10 numaranın kadroya hiç alınmamasına neden olabilecek belirleyici bir faktör olmaya devam ediyor.
Santos'ta iş yükünün yönetimi
Şu anda Neymar'ın odak noktası, Santos'ta istikrarlı bir performans sergilemek. Teknik direktör Cuca, Neymar'ın Bahia ile oynanacak bir sonraki Serie A maçında kadroda yer almayacağını doğruladı; bu dinlenme süresinin, Arjantin'de San Lorenzo ile oynanacak kritik Copa Sudamericana karşılaşması için formunu korumasına yardımcı olacağı umuluyor. Bu hassas dengeleme çabası, Neymar'ın mevcut fiziksel durumunun ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.
Selecao için ikilem, takımın sembolü olan bu oyuncuyu formunun altında bir performansla sahaya sürmeyi göze alıp alamayacağıdır. Rai'nin de belirttiği gibi, Neymar'ın oyun görüşü ve pas yeteneği dünya klasında olsa da, modern ve yüksek tempolu bir oyunda patlayıcı hızını kaybetmiş olması bir dezavantaj olabilir. Futbol dünyası şimdi 18 Mayıs'ı bekliyor ve futbolun en büyük yeteneklerinden birinin dünya sahnesinde son bir dansa çıkıp çıkmayacağını görmek istiyor.