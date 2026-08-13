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Eski Blues savunmacısı, Enzo Fernandez'in Manchester City'nin eksik olduğu kutuyu işaretlediğini ve Chelsea ile 120 milyon sterlinlik bir transfer anlaşmasının bile "büyük bir artı" olacağını kabul etti
Chelsea, Fernandez için yapılacak tekliflere son tarih belirledi
City, bu yaz Elliot Anderson için şimdiden 116 milyon sterlin (156 milyon dolar) harcadı ve onu kısa süreliğine tüm zamanların en pahalı Britanyalı oyuncusu yaptı. Ayrıca Lille'in genç yıldızı Ayyoub Bouaddi için de bir anlaşma ihtimalini değerlendiriyor; burada da yeniden dokuz haneli bir bonservis bedelinin el değiştirmesi mümkün.
Orta sahasına ciddi bir takviye yapan, Ballon d'Or kazanan Rodri'nin de Barcelona ya da Real Madrid'e olmak üzere İspanya'ya dönüş ihtimali konuşulan Manchester City, Güney Amerikalı süperstar Fernandez'i Stamford Bridge'den uzaklaştırmak için en güçlü aday olarak öne çıktı.
İddialara göre Chelsea, resmi bir teklif yapılması ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi için 14 Ağustos'u son tarih olarak belirledi. Kadrosuna daha fazla Premier League tecrübesi katmak istiyorsa City'nin hızlı hareket etmesi gerekiyor.
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120 milyon sterlinlik Fernandez anlaşması City için mantıklı mı?
Chelsea için böyle bir anlaşmanın mantıklı olup olmayacağı ve takımın Pep Guardiola sonrası döneme girmesi hakkında gelen soruya, Fernandez'in daha önce batı Londra'da Maresca ile çalışmış olması da hatırlatılırken, Hendry, Gambler Media aracılığıyla GOAL'e şunları söyledi: “Evet, yerini doldurmaya çalıştıkları şey açısından bakınca mantıklı. Prem'e gelip Chelsea'de gerçekten ama gerçekten çok iyi iş çıkardı, tabii Chelsea'nin ne kadar iyi olduğuna dair değerlendirmeye göre de değişir. İyi bir takviye olurdu.
“City'nin şu anda elinde zaten oldukça geniş bir kadro var ama yine de büyük ödüller için yarışan tüm takımların her tarafı yetenek ve kaliteyle dolu dev kadroları var.
“Pahalı olacak, değil mi? Ama artık her şey pahalı çünkü rakamlar on milyonlarla sınırlı değil, şimdi yüz milyonlara çıkıyor ve bu çılgınlık. Ama oyunun bir süredir gittiği yön bu ve sanırım böyle devam edecek. Ta ki bilmiyorum, üç ya da dört yabancı kuralı geri gelene kadar. Bilmiyorum, bunu da araya sıkıştırayım dedim çünkü bu kural daha önce vardı. Ama bence City için iyi bir takviye olur.”
Manchester City'nin De Bruyne'nin boşluğunu dolduracak birine ihtiyacı var
Fernandez, Kevin De Bruyne ve Ilkay Gundogan gibi isimlerin ayrılmasının ardından City'nin eksikliğini hissettiği oyuncu tipi olarak görülebilir; zira merkez orta saha pozisyonundan çift haneli gol katkısı verecek birine ihtiyaç duyuluyor.
Eski City savunmacısı Hendry şöyle ekledi: “Gerçekten dürüst olmam gerekirse bu bir sorun oldu, çünkü takımın büyük bölümünden gole katkı almanız gerekir.
“İleri uçtaki büyük adam, [Erling] Haaland ve onun attığı gol sayısı bunun istisnası, ancak ona fırsatlar çok iyi şekilde hazırlandı. Eğer bunu başarabilirse, 10 gol katkısı verebilecek bir başka ekleme daha olur. Çift haneli sayılara ulaşabilirse bu, City için büyük bir artı olur.”
- Getty
Chelsea, Dünya Kupası kazananıyla yollarını ayırmaya isteksiz
Fernandez ile kişisel şartlarda anlaşmaya varmak sorun olmayacak gibi görünüyor; zira Ocak 2023'te Benfica'dan İngiliz futboluna adım atan, sahanın her yerinde etkili olan 25 yaşındaki oyuncunun, Stamford Bridge'de kazandığı haftalık 180.000 £ maaşta artış elde etmesi muhtemel.
Chelsea ise, yeni patron Xabi Alonso yönetimindeyken, buna karşın isteksiz bir satıcı konumunda ve değerli bir oyuncusunun sert bir Premier League rakibi tarafından elinden alınmasını kolaylaştırmayacak.
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