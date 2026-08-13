City, bu yaz Elliot Anderson için şimdiden 116 milyon sterlin (156 milyon dolar) harcadı ve onu kısa süreliğine tüm zamanların en pahalı Britanyalı oyuncusu yaptı. Ayrıca Lille'in genç yıldızı Ayyoub Bouaddi için de bir anlaşma ihtimalini değerlendiriyor; burada da yeniden dokuz haneli bir bonservis bedelinin el değiştirmesi mümkün.

Orta sahasına ciddi bir takviye yapan, Ballon d'Or kazanan Rodri'nin de Barcelona ya da Real Madrid'e olmak üzere İspanya'ya dönüş ihtimali konuşulan Manchester City, Güney Amerikalı süperstar Fernandez'i Stamford Bridge'den uzaklaştırmak için en güçlü aday olarak öne çıktı.

İddialara göre Chelsea, resmi bir teklif yapılması ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi için 14 Ağustos'u son tarih olarak belirledi. Kadrosuna daha fazla Premier League tecrübesi katmak istiyorsa City'nin hızlı hareket etmesi gerekiyor.