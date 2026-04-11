Çeviri:
Eski bir yıldızın, Manchester City şampiyon olursa Mikel Arteta'nın kovulacağını söylemesi üzerine, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürebilecek kadar 'psikolojik olarak güçlü' olmadığı belirtildi
Emirates'te büyük riskler
Arteta üzerindeki baskı kritik bir noktaya ulaştı; eski Arsenal orta saha oyuncuları, bu sezon kupa kazanamamanın İspanyol teknik adamın görevinden ayrılmasına yol açabileceğini öne sürüyor. Aralık 2019’da göreve geldiğinden bu yana Arteta, yalnızca bir FA Kupası ve iki FA Community Shield kazandı; kulübü gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirmesine rağmen, beklentiler artık ilerlemeden kupa kazanmanın mutlak gerekliliğine kaydı. Takıma yapılan önemli yatırımların ardından, 2004 yılından bu yana kupa dolabında yer almayan Premier Lig şampiyonluğu için Londra kulübünün uzun bekleyişine son verilmesi yönündeki baskı artıyor.
Limpar, mevcut sezon hayal kırıklığıyla sonuçlanırsa yönetim kurulunun harekete geçmekten başka seçeneği olmayacağına inanıyor. NewBettingSites'e konuşan eski Arsenal kanat oyuncusu şunları söyledi: "Arsenal bu sezon kupa kazanamazsa, bu Mikel Arteta için yıkıcı olur. O, bu yıl en az iki turnuvayı kazanmak için oyuncuları transfer etti. Yıllardır sahip olduğumuz en iyi kadroya sahibiz. Bu yıl hiçbir şey kazanamamak Arsenal için çok büyük bir darbe olur, ancak Arteta için daha da büyük bir darbe olur. Taraftarların ve kulübün bakış açısına göre, Arsenal kazanamazsa Arteta muhtemelen kovulacaktır."
Zihinsel dayanıklılıkla ilgili sorular
Arsenal’in son dönemdeki şampiyonluk yarışlarında öne çıkan bir unsur, sezonun son aylarında yaşanan yoğun baskı altında ivmeyi sürdürebilme yetenekleri olmuştur. Ancak Gunners’ın Bournemouth’a 2-1 yenilmesi, Manchester City’nin geri dönüşünün önünü açtı. Aradaki fark 9 puan olarak kalırken, City, 19 Nisan'daki kafa kafaya karşılaşma öncesinde iki önemli maçı elinde tutuyor. Son Carabao Kupası finalindeki yenilgisi ve FA Kupası çeyrek finalinden elenmesiyle birleştiğinde, Limpar, mevcut kadronun "psikolojik gücü" hakkında ciddi sorular ortaya attı ve onları, sırf irade gücüyle Premier Lig'e damga vuran geçmişin efsanevi kaptanlarıyla kıyaslayarak olumsuz bir değerlendirmede bulundu.
Limpar, "Benim endişem, kritik anlarda bu Arsenal kadrosunun psikolojik olarak ne kadar güçlü olduğu" dedi. "Yetenek açısından ligin, Avrupa'nın ve dünyanın en iyileri arasındalar, ancak bu anlar söz konusu olduğunda, öne çıkacak zihinsel olarak güçlü oyunculara sahip olup olmadığınız sorusu ortaya çıkıyor. Geçmişte Roy Keane, Patrick Vieira ve diğer güçlü kişilikleri kaptan olarak gördük. En önemli anlarda zihinsel güce sahipler mi? Mesele tam da bu."
Kupa elenmelerine ve rotasyona yönelik eleştiriler
Limpar, Arsenal'in ulusal kupa turnuvalarından elenmesiyle ilgili olarak Arteta'nın taktiksel yönetimini sert bir şekilde eleştirdi ve onu turnuvaları "önem sırasına koymakla" ve kulübün tarihini değersizleştirmekle suçladı.
"Mikel Arteta, Southampton maçında seçtiği kadro nedeniyle eleştirilmeli... FA Kupası'nı bu şekilde bir kenara atamazsınız," diyen Limpar, kadro seçiminden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Arteta'nın FA Kupası ve Lig Kupası'nı önceliklerinin en altına koyduğunu belirten Limpar, "Bence bu, kupayı bir kenara atmaktı ve bunu yapmamalıydınız," diye ekledi.
Son karar
Sert eleştirilerine rağmen Limpar, Arsenal'in şampiyonluk şansına ilişkin iyimserliğini koruyor ve City'nin arayı kapatmasının pek olası olmadığını düşündüğü için "Arsenal, Premier Lig'i birkaç puan farkla kazanacak" tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte, Avrupa'da başarıya ulaşma konusunda daha temkinli bir tavır sergileyen Limpar, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın "Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşılaşmak zorunda olduğumuz şu anda çok zor bir hedef gibi göründüğünü" kabul ederek, takımın mevcut gelişim aşaması için lig şampiyonluğunun daha gerçekçi bir hedef olduğunu ima ediyor.