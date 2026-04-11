Arteta üzerindeki baskı kritik bir noktaya ulaştı; eski Arsenal orta saha oyuncuları, bu sezon kupa kazanamamanın İspanyol teknik adamın görevinden ayrılmasına yol açabileceğini öne sürüyor. Aralık 2019’da göreve geldiğinden bu yana Arteta, yalnızca bir FA Kupası ve iki FA Community Shield kazandı; kulübü gerçek bir şampiyonluk adayı haline getirmesine rağmen, beklentiler artık ilerlemeden kupa kazanmanın mutlak gerekliliğine kaydı. Takıma yapılan önemli yatırımların ardından, 2004 yılından bu yana kupa dolabında yer almayan Premier Lig şampiyonluğu için Londra kulübünün uzun bekleyişine son verilmesi yönündeki baskı artıyor.

Limpar, mevcut sezon hayal kırıklığıyla sonuçlanırsa yönetim kurulunun harekete geçmekten başka seçeneği olmayacağına inanıyor. NewBettingSites'e konuşan eski Arsenal kanat oyuncusu şunları söyledi: "Arsenal bu sezon kupa kazanamazsa, bu Mikel Arteta için yıkıcı olur. O, bu yıl en az iki turnuvayı kazanmak için oyuncuları transfer etti. Yıllardır sahip olduğumuz en iyi kadroya sahibiz. Bu yıl hiçbir şey kazanamamak Arsenal için çok büyük bir darbe olur, ancak Arteta için daha da büyük bir darbe olur. Taraftarların ve kulübün bakış açısına göre, Arsenal kazanamazsa Arteta muhtemelen kovulacaktır."