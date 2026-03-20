Eski bir BVB oyuncusunun kardeşi kilit isim! İsviçre'deki inanılmaz futbol mucizesi

İkinci ligde geçirdiği beş yılın ardından, 2025 yılında Süper Lig'e yeniden yükselmeyi başardı. Thun, ligin en ucuz ikinci kadrosuyla ve ligde kalmayı hedefleyerek sezona başladı. Şimdi ise bu yeni yükselen takım, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluk unvanının eşiğinde. Son mağlubiyet Aralık ortasında yaşandı. Thun, son 13 resmi maçın 12'sini kazandı. Hiçbir takım daha fazla gol atmadı, hiçbir takım daha az gol yemedi.

Normal sezonun bitmesine üç maç kaldı, ardından şampiyonluk grubunda beş maç daha oynanacak. Sezonun bitmesine sekiz maç kala, en yakın takipçisi FC St. Gallen'e karşı 16 puanlık bir fark var. İsviçre'nin geleneksel futbol elitleri çok geride kaldı: kaptan Xherdan Shaqiri liderliğindeki son dönem çift şampiyonu FC Basel, tıpkı daha önce hakimiyet kuran Young Boys Bern ve iki Zürihli geleneksel kulüp gibi. FCZ ve Grasshoppers, rekor şampiyonu ve FC Bayern'in işbirliği ortağı, hatta küme düşme mücadelesi veriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Thun, evinde Grasshoppers'ı 5-1'lik skorla ezdi. Stockhorn Arena, 10.000 seyirciyle bir kez daha doldu, böylece şehir nüfusunun neredeyse dörtte biri maçı izledi.