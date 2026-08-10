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Eski Bayern Münih yıldızından Harry Kane için Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’yu örnek alma konusunda “büyük talep”: İngiltere kaptanı için cesur 2030 Dünya Kupası tahmini
Kane, Bayern Münih'te yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Kane, İngiltere'nin Arjantin'e yarı finalde yenildiği ve turnuvayı sonunda üçüncü sırada tamamladığı organizasyonda altı gol kaydetti. Çok şey vaat eden ancak sonunda somut bir başarı getirmeyen kampanya boyunca kaptanlık pazubandını da taktı.
Golcü 9 numara, milli takım formasıyla attığı 85 golle ülkesinin tüm zamanların en skorer oyuncusu oldu ve Tottenham'da da aynı rekoru elinde bulunduruyor. Bayern formasıyla Alman devinde çıktığı 147 maçta 146 gol kaydetti.
Mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalmışken, Allianz Arena'da yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bitmek bilmeyen golcünün yavaşladığına dair hiçbir işaret yok. Kısa süre önce 33 yaşına girdi, ancak 2026'da prestijli Ballon d'Or'u kazanmanın en büyük favorisi.
Bayern'in Kane'i kadrosunda tutmak istemesi anlaşılır bir durum, İngiltere'nin ise santrfor pozisyonunu dolduracak mantıklı bir halefi hazırda yok. Beklenti, 2028'deki iç saha Avrupa Şampiyonası boyunca da İngiltere'nin kaptanlığını sürdürmesi yönünde.
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Kane, Euro 2028'in ötesinde İngiltere için oynamaya devam edecek mi?
O noktadan sonra da oynamayı sürdürüp, Ronaldo ve Messi gibileri örnek alır mı? Bu soru Hamann'a yöneltildiğinde, eski Bayern orta saha oyuncusu, MrQ'nun katkılarıyla yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Şu an 33 yaşına girdi, yani dört yıl sonra 36'dan 37'ye gidiyor olacak. Bu çok büyük bir beklenti.
“Açıkçası, Dünya Kupası'nda tüm zamanların en büyüklerinden ikisini gördük; biri 39, diğeri 41 yaşındaydı. Biri iyi oynadı, diğeri oynamadı. Onu bu ikisiyle aynı kategoriye koymam.
“Dünya Kupası'nda oynayan bu iki isimden birkaç yaş daha genç olacak olsa da bunun çok büyük bir beklenti olduğunu düşünüyorum. Bu büyük bir beklenti, çünkü oynamaya oldukça erken başladı. Alt liglerde kiralık olarak forma giydi, Premier League'de çok fazla maç oynadı, gerçekten de çok fazla sakatlık yaşamadı. Sanırım arada bir ayak bileği sakatlığı oldu.
“Burada, Münih'te son birkaç yılda neredeyse hiç maç kaçırmadı. Onu dört yıl sonraki Dünya Kupası'nda görmek konusunda, şu anda benden bir cevap isterseniz, muhtemelen hayır derim.”
İngiltere'nin gol rekorunu elinde bulunduran oyuncunun içinde bir Dünya Kupası daha var mı?
Eski İngiltere kanat oyuncusu Chris Waddle da, Kane'in bir başka Dünya Kupası'nda forma giyip giyemeyeceği konusunda şüphe duyan isimlerden biri oldu. Waddle, kısa süre önce aynı konuyla ilgili soruya GOAL'a şu yanıtı verdi: “Fit olmak harika bir şey. Bazı oyuncular gelişir, yaş aldıkça daha iyi olur. Bazıları bunu daha kolay bulur. Daha kolay değil ama kolay.
“Bacaklarının iki yıl sonra, hatta Avrupa Şampiyonası'nda nasıl olacağını göreceğiz. İnsanlar bunu sorgulayacak. Harry'nin avantajı şu ki çok fit bir çocuk, bunu biliyoruz. Hıza bağlı bir oyuncu değil. Müthiş bir futbol zekâsı var.
“Bazen turnuvalarda oyuncuları görürsünüz ve ‘Bacakları artık gitmiş’ diye düşünürsünüz. Örnek olarak Ronaldo'ya bakıyorum. Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki maçlarını izledim ve benim gözümde onun bacakları bu futbol seviyesi için artık bitmişti. Lionel Messi ise takım arkadaşlarının geri kalanı herkesi ülkeden tekme tokat kovmaya karar verene kadar hâlâ parlak anlar göstermeye devam ediyordu.
“Bu yüzden bence bir zaman ve yer geliyor, gerçekten de ‘Evet, hâlâ oynayabilir ve Messi'nin Miami'de yaptığı gibi, kendisi için iyi bir seviyede oynamayı sürdürebilir’ diye düşünmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz, Ronaldo da Suudi Arabistan'da hâlâ bunu kaldırabiliyor. Harry için de sonunda Bundesliga'nın fazla hızlı geldiğini düşüneceğiniz bir zaman gelecek. Oradan sonra nereye gidersiniz?
“Bir sonraki Dünya Kupası, bence onun için o turnuvada oynamak adına büyük bir talep. Bence bu oyunculardan bazıları, ‘Evet, hâlâ futbol oynuyorum ama o seviye artık bende yok ve bunun keyfini çıkardım’ diye düşünebilir. Bence bu oyunculardan bazıları çok uzun süre oynamaya çalışıyor ve bu da üzerlerinde pek iyi durmuyor. Ama eminim Harry, ‘Hayır, artık İngiltere için oynayamam’ deme zamanının ne zaman doğru olduğunu bilecektir.”
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GOAT statüsü: 100 gol, milli maç rekoru ve bir kupa
Kane, 100 milli gol hedefine odaklanacak; ayrıca İngiltere formasıyla 125 maça çıkan Peter Shilton’ın rekorunu egale etmesine yalnızca dört maç kaldı. Tüm zamanların en iyileri arasındaki statü hâlâ ulaşılabilir durumda.
Büyük bir uluslararası kupa bu konumu perçinleyecektir, ancak İngiltere’nin önümüzdeki dört yıl içinde futbolu eve getirip getiremeyeceği ve mevcut kaptanlarının bu kupa mücadelelerinde belirleyici bir rol oynayıp oynamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
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