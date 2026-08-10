Kane, İngiltere'nin Arjantin'e yarı finalde yenildiği ve turnuvayı sonunda üçüncü sırada tamamladığı organizasyonda altı gol kaydetti. Çok şey vaat eden ancak sonunda somut bir başarı getirmeyen kampanya boyunca kaptanlık pazubandını da taktı.

Golcü 9 numara, milli takım formasıyla attığı 85 golle ülkesinin tüm zamanların en skorer oyuncusu oldu ve Tottenham'da da aynı rekoru elinde bulunduruyor. Bayern formasıyla Alman devinde çıktığı 147 maçta 146 gol kaydetti.

Mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalmışken, Allianz Arena'da yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bitmek bilmeyen golcünün yavaşladığına dair hiçbir işaret yok. Kısa süre önce 33 yaşına girdi, ancak 2026'da prestijli Ballon d'Or'u kazanmanın en büyük favorisi.

Bayern'in Kane'i kadrosunda tutmak istemesi anlaşılır bir durum, İngiltere'nin ise santrfor pozisyonunu dolduracak mantıklı bir halefi hazırda yok. Beklenti, 2028'deki iç saha Avrupa Şampiyonası boyunca da İngiltere'nin kaptanlığını sürdürmesi yönünde.