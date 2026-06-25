Eski Bayern kalecisi Inter Milano’dan ayrılmak üzere: Yann Sommer, görünüşe göre tamamen sürpriz bir transferi hedefliyor

Sommer, FC Basel’in altyapısından yetişti ve 2014 yılında buradan Borussia Mönchengladbach’a transfer oldu; burada dokuz yıl boyunca kaleci olarak görev yaptı.

Ardından, o dönemde ağır bir sakatlık geçiren Manuel Neuer’in yerine geçmek üzere FC Bayern München’e transfer oldu; ancak Alman rekortmen kulübündeki macerası sadece bir yarım sezon sonra sona erdi.

2023 yılında İsviçreli kaleci nihayet Inter Milano tarafından transfer edildi ve burada ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Son üç sezonda Nerazzurri'nin bir numaralı kalecisi olarak görev yaptı, ancak son dönemde kendisine yönelik eleştiriler giderek artmaya başladı.

Inter’in aslında Sommer ile sözleşmesini uzatmak istediği, ancak kulüp içinde onu artık sadece Josep Martinez’in arkasında ikinci kaleci olarak gördüğü söyleniyor. Görünüşe göre bu da Sommer’in Nerazzurri’den ayrılması için bir neden.