Transfer uzmanı Sacha Tavolieri’nin bildirdiğine göre, eski İsviçre milli takım kalecisi, Belçika’nın önde gelen kulüplerinden FC Brugge’ye transfer olma olasılığını değerlendiriyor.
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Eski Bayern kalecisi Inter Milano’dan ayrılmak üzere: Yann Sommer, görünüşe göre tamamen sürpriz bir transferi hedefliyor
Sommer’in, koşulları yakından tanımak için çoktan oraya gitmiş olduğu söyleniyor. 37 yaşındaki oyuncunun, 20 kez şampiyon olan takıma katılma konusundaki kararlılığını dile getirdiği belirtiliyor.
Kulüp yetkilileri de, aşılması gereken bazı engeller olsa da bu konuda iyimser. Brugge’nin İsviçreli oyuncuya sadece bir yıllık bir sözleşme teklif ettiği, oysa Sommer’in ise iki yıllık bir sözleşme imzalamak istediği belirtiliyor.
37 yaşındaki oyuncunun şu anki kulübü Inter Milano ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor; bu tarihten sonra Brugge, onu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. Sommer, Belçika ekibinde ilkbaharda kariyerini sonlandırdığını açıklayan Simon Mignolet’in yerini alabilir.
Sommer, yarım yıl boyunca FC Bayern ile sözleşme imzaladı
Sommer, FC Basel’in altyapısından yetişti ve 2014 yılında buradan Borussia Mönchengladbach’a transfer oldu; burada dokuz yıl boyunca kaleci olarak görev yaptı.
Ardından, o dönemde ağır bir sakatlık geçiren Manuel Neuer’in yerine geçmek üzere FC Bayern München’e transfer oldu; ancak Alman rekortmen kulübündeki macerası sadece bir yarım sezon sonra sona erdi.
2023 yılında İsviçreli kaleci nihayet Inter Milano tarafından transfer edildi ve burada ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Son üç sezonda Nerazzurri'nin bir numaralı kalecisi olarak görev yaptı, ancak son dönemde kendisine yönelik eleştiriler giderek artmaya başladı.
Inter’in aslında Sommer ile sözleşmesini uzatmak istediği, ancak kulüp içinde onu artık sadece Josep Martinez’in arkasında ikinci kaleci olarak gördüğü söyleniyor. Görünüşe göre bu da Sommer’in Nerazzurri’den ayrılması için bir neden.