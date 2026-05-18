Eski Barcelona yıldızı, Robert Lewandowski’ye sansasyonel bir Wrexham transferini düşünmesini tavsiye ediyor ve Harry Kane’in Camp Nou’da Polonyalı forvetin yerini alabileceğini öne sürüyor

PlayUK'e konuşan Mendieta, tecrübeli forvetin bir sonraki macerası için Kuzey Galler'e yönelmesi gerektiğini öne sürdü. Eski Barça oyuncusu, “Robert Lewandowski bir alt seviyeye inmeye açık olduğunu söyledi; emekli olduktan sonra aktör olmak istiyorsa, Wrexham tam da gitmesi gereken yer!” dedi. "O bir sonraki adımı arıyor. Futbol oynamaya devam etmek istiyorsa, elbette seçenekleri var. Ligin seviyesi veya kategorisi konusunda emin değilim."

Ancak Mendieta, İngiliz alt liglerine transfer olmanın çocuk oyuncağı olmayacağı konusunda uyarıda bulundu: “Bu tür oyuncuların her zaman başarılı olacağını sanmıyorum, özellikle de Championship veya İspanya İkinci Ligi'nde. Onun gibi oyuncular için çok zorlu ligler. Bence kalitesi ve yeteneği hâlâ bir şeyler katabilir. Seçenek sıkıntısı çekeceğini sanmıyorum, o yüzden ne olacağını bekleyip görelim. Ama heyecan verici olurdu.”