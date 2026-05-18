AFP
Çeviri:
Eski Barcelona yıldızı, Robert Lewandowski’ye sansasyonel bir Wrexham transferini düşünmesini tavsiye ediyor ve Harry Kane’in Camp Nou’da Polonyalı forvetin yerini alabileceğini öne sürüyor
Lewandowski bir sonraki adımını değerlendiriyor
Lewandowski, İspanya'daki kupa dolu kariyerine son vermeye hazırlanırken, bir sonraki durağıyla ilgili spekülasyonlar doruk noktasına ulaştı. 37 yaşındaki forvet, son zamanlarda elit seviyedeki günlerinin sayılı olabileceğine dair ipuçları verdi. Fiziksel olarak daha az yorucu bir ligde ortam değişikliği yapma fikrinin gerçek bir olasılık olduğunu itiraf eden oyuncu, "Daha alt bir ligde bir seçenek olabilir" dedi. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu düşünüyorum. Artık oynamak ve hayatın tadını çıkarma zamanının geldiği ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyım. Belki de böyle bir seçenek ortaya çıkar, bunu göz ardı etmiyorum."
Polonyalı forvetin Hollywood hikayesine katılmaya davet edildi
PlayUK'e konuşan Mendieta, tecrübeli forvetin bir sonraki macerası için Kuzey Galler'e yönelmesi gerektiğini öne sürdü. Eski Barça oyuncusu, “Robert Lewandowski bir alt seviyeye inmeye açık olduğunu söyledi; emekli olduktan sonra aktör olmak istiyorsa, Wrexham tam da gitmesi gereken yer!” dedi. "O bir sonraki adımı arıyor. Futbol oynamaya devam etmek istiyorsa, elbette seçenekleri var. Ligin seviyesi veya kategorisi konusunda emin değilim."
Ancak Mendieta, İngiliz alt liglerine transfer olmanın çocuk oyuncağı olmayacağı konusunda uyarıda bulundu: “Bu tür oyuncuların her zaman başarılı olacağını sanmıyorum, özellikle de Championship veya İspanya İkinci Ligi'nde. Onun gibi oyuncular için çok zorlu ligler. Bence kalitesi ve yeteneği hâlâ bir şeyler katabilir. Seçenek sıkıntısı çekeceğini sanmıyorum, o yüzden ne olacağını bekleyip görelim. Ama heyecan verici olurdu.”
Kane'nin Camp Nou'ya transfer olacağı tahmin ediliyor
Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşen Polonyalı oyuncunun yerine kimin geçeceği sorusu, İspanya'da hâlâ en çok konuşulan konu olmaya devam ediyor. Mendieta, kulübün 2023 yılında Allianz Arena'da Lewandowski'nin yerini almak üzere transfer edilen Bayern Münih'in yıldızı Kane'den başka bir yere bakmaması gerektiğini düşünüyor. “Harry Kane'i Barcelona'da, La Liga'da görmek isterim. O, yine de kupalar konusunda çok şanssız olan fantastik bir oyuncu. Neden olmasın? Robert Lewandowski'nin gelişini gördük, kimse onun Barça'ya geleceğini düşünmemişti, ama geldi,” diye ekledi Mendieta.
Eski İspanya milli oyuncusu, böyle bir transferin gerçekleştirilebilirliği konusunda şunları söyledi: “Bence şu anda Barça, iki ya da üç yıl öncesine göre çok daha iyi bir mali durumda. Takımın yeniden yapılanma, rekabetçi olma ve kazanma yeteneğine bakarsak... Şu ana kadar iki kez La Liga şampiyonu oldular. Bence bu, onun da dediği gibi, birçok büyük oyuncuyu çekecektir. Normalde başka bir kulübe gidecekleri paradan daha azına razı olup, sırf Barcelona olduğu için ve kazanamayacakları bir yerde olmak yerine orada kupa kazanmayı öncelik haline getirmek için Barcelona'ya gitmeye karar vereceklerdir.”
Bir efsaneye duygusal bir veda
Lewandowski, Real Betis’e karşı oynadığı son iç saha maçının ardından taraftarlara veda edince, ayrılışı şimdiden duygusal bir havaya büründü. Kalabalık onun adını haykırırken, forvet gözyaşlarını tutamadı. Bu, 119 gol attığı ve kulüp tarihine adını kalıcı olarak yazdırdığı dört yıllık serüvenin yakışır bir sonu oldu.
Taraftarlara son kez seslenen efsanevi 9 numara, kulübün kendisi için ne kadar önemli olduğunu açıkça dile getirdi. "Bugün çok duygusal ve zor bir gün. Barselona'ya geldiğimde bu kulübün ne kadar büyük olduğunu biliyordum, ama sizin desteğiniz inanılmazdı," dedi. "Burada en başından beri kendimi evimde hissettim. Adımı haykırdığınızı asla unutmayacağım. Takım arkadaşlarıma, antrenörlere ve kulüpte çalışan herkese teşekkür ederim. Barça'da oynamak benim için bir onurdu. Bu dört yıl boyunca harika anlar paylaştık. Başardığımız her şeyden çok gurur duyuyorum. Bugün bu stadyuma veda ediyorum, ama Barça her zaman kalbimde kalacak. Visca el Barça ve Visca Catalunya."