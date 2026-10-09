Nice-Matin'in aktardığı yorumlarda bu hazırlık maçını değerlendiren Filipe Luis, Fati'nin ceza sahası çevresinde topla her buluştuğunda tehlike yaratma becerisini övdü. Ancak Brezilyalı teknik adam, hücum alanlarını doğru şekilde değerlendirebilmesi için forvetin topsuz oyununu hâlâ geliştirmesi gerektiğini belirtti. Bu temkinli yaklaşım, keskinliklerini güvenli şekilde yeniden kazanmaları için Balogun, Takumi Minamino ve Mohammed Salisu'ya da uygulanan özel antrenman programlarıyla örtüşüyor.



