AFP
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Eski Barcelona yıldızı Ansu Fati, sakatlık arasının ardından Toulouse maçında Monaco'ya dönüşe yaklaşıyor
Fati, Monaco'da dönüşe yaklaşıyor
Mundo Deportivo'ya göre, 23 yaşındaki hücum oyuncusu resmî 2026-27 sezonu debutu için hedef olarak cumartesi günü sahasında Toulouse'a karşı oynanacak maçı belirledi. Sezon öncesinde yaşadığı baldır kası zorlanması, sağlık ekibini temkinli davranmaya itti ve dönüşü milli ara sonrasına ertelendi. Maç kadrosunda yer alması için şimdi teknik ekibin, nüks riskinin sıfır olduğundan emin olmak adına son onayı vermesi gerekiyor.
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Pisa hazırlık maçında cesaret verici işaretler
Fiziksel durumuna dair ilk olumlu işaretler 3 Ekim'de ortaya çıktı; Monaco, Pisa'ya karşı oynanan hazırlık maçında forma giydiğini doğruladı. Eski Barcelona forveti, Folarin Balogun'un penaltısı ve Mika Biereth'in golüyle 2-0 kazanılan maçta ilk 11'de başladı ve ilk 45 dakikada sahada kaldı. Bu süre alması, haftalar süren bireysel rehabilitasyonun ardından iyileşme sürecinin kararlı şekilde ilerlediğini gösterdi.
Luis, İspanyol yıldız için beklentileri yönetiyor
Nice-Matin'in aktardığı yorumlarda bu hazırlık maçını değerlendiren Filipe Luis, Fati'nin ceza sahası çevresinde topla her buluştuğunda tehlike yaratma becerisini övdü. Ancak Brezilyalı teknik adam, hücum alanlarını doğru şekilde değerlendirebilmesi için forvetin topsuz oyununu hâlâ geliştirmesi gerektiğini belirtti. Bu temkinli yaklaşım, keskinliklerini güvenli şekilde yeniden kazanmaları için Balogun, Takumi Minamino ve Mohammed Salisu'ya da uygulanan özel antrenman programlarıyla örtüşüyor.
- PRESSE SPORTS
Katalonya'dan uzakta yeni bir başlangıç
Monaco, 2026 yazında onun kiralık sözleşmesini kalıcı transfere çevirdi; bunu da geçen sezon tüm kulvarlarda 30 maçta 12 gol atmasının ardından yaptı. La Masia’dan yükselişi sırasında gösterdiği büyük potansiyeli tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi için tekrarlayan fiziksel sorunlarını geride bırakması hayati önem taşımaya devam ediyor. Önündeki zorlu fikstür düşünüldüğünde, Luis yönetiminde düzenli süre alması yeniden yükselişini pekiştirmesi açısından kritik olacak.
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