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Eski Barcelona transfer hedefi Nico Williams, Athletic Club’da ömür boyu sözleşme istiyor ve yeni transfer söylentilerini yalanlıyor
Williams, Bask devlerine tam bir sadakat sözü verdi
Yetenekli Bask forvet, geçen yaz Barcelona’nın yoğun ilgisi nedeniyle uzun süredir devam eden bir transfer serüveninin odak noktası haline gelmiş, ancak sonunda Bilbao’da uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzalamayı tercih etmişti. İspanya milli takımının Chattanooga’daki antrenman kampından konuşan Williams, kulüp yönetimine olan tam bağlılığını vurguladı. Kişisel tercihi tek bir kulüpte kalmak olsa da, uzun vadeli geleceğinin tamamen yönetim kurulunun elinde olduğunu açıkladı.
- Getty Images Sport
Forvet, transfer söylentilerini yalanladı
Williams, Cadena Ser’in popüler spor programı El Larguero’ya yakın zamanda katıldığı sırada Los Leones’e duyduğu sevgiyi açıkça ortaya koydu. Kanat oyuncusu, çalkantılı bir yıl boyunca kendisine destek olan taraftarlara minnettarlığını göstermenin şu anki önceliği olduğunu açıkladı.
Williams şöyle konuştu: “Athletic’te kendimi çok rahat hissediyorum. Yapmak istediğim ilk şey, bu yıl bana gösterdikleri sevgiye karşılık vermek. Sözleşmem süresinin sonuna kadar burada kalmak isterim – bunu hemen imzalardım – ama futbolda her şey olabilir. Kulüp benden ayrılmak isterse gitmek zorunda kalırım, ama bana kalsa, hayatımın geri kalanını burada geçirmek için sözleşme imzalarım.”
Sakatlıklar lig mücadelesini aksatıyor
Forvet, ciddi fiziksel sorunlarla gölgelenen, inanılmaz derecede zorlu bir lig sezonu geçirdi; bu sorunlar arasında, onu kritik bir Avrupa yarı final maçından uzak tutan ağrılı bir osteitis pubis vakası da yer alıyordu. İyileştikten sonra, Valencia ile oynanan maçta geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle Espanyol, Celta Vigo ve Real Madrid’e karşı arka arkaya üç maçı kaçırmak zorunda kaldı; ancak milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, onun yeteneklerine tam güvenini sürdürdü.
Williams şunları ekledi: “İnsanı adeta paramparça eden sakatlıklar vardır. Pubalji inanılmaz derecede sinir bozucu bir durum; çünkü bir gün tünelin sonunda ışığı görüyorsunuz, ertesi gün ise kendinizi berbat hissediyorsunuz. Bu durum sonsuza kadar sürebilir, ama ben bundan çoktan kurtuldum.
“Bu sakatlık farklı çünkü üç ya da dört haftalık sabit bir iyileşme süresi var. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, ancak elbette nüksetme riski var; kas yorgun düşüp tekrar yırtılabilir. Ancak teknik direktör, bu aşamada olan bizlere bolca güvence ve güven veriyor.
“Plan, maç formumu bulmam için birkaç dakika süre almamdı; bu çok önemli. Teknik direktör bana bu süreyi verdi ve bu fırsat için ve ritmimi geliştirmeye devam edebildiğim için çok minnettarım.”
- Getty Images Sport
En yüksek fitness hedefleri yaklaşıyor
Williams’ın sadece 86. dakikada oyuna girmesiyle sonuçlanan, Yeşil Burun Adaları’na karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 0-0’lık açılış beraberliğinin ardından İspanya, Pazar günü Suudi Arabistan karşısında mutlaka olumlu bir sonuca ihtiyaç duyuyor; bu arada kanat oyuncusu da maç formunu kazanmak ve teknik ekibi ilk 11’de oynamaya hazır olduğuna ikna etmek için mücadele ediyor.
Williams sözlerini şöyle tamamladı: “Bence eleme turları başlamadan önce, tam da Uruguay maçı için hazır olacağım. İyileşme sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz, ancak belli bir ölçüde temkinli davranıyoruz. Bu kadar uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra o form düzeyine geri dönmek zor, ama Uruguay maçı için hazır olacağımı düşünüyorum. Suudi Arabistan karşısında ritmimi yakalamam gerekiyor, ancak kaç dakika oynayacağıma karar verecek olan teknik direktör.
"Benim için, bir sakatlıktan geri dönerken maça ilk 11’de başlamak daha iyi olur; böylece rakiplerim ve takım arkadaşlarımla aynı ritmi yakalayabilirim, ancak bana verilen her rolden memnun olacağım."