Eski Barcelona transfer hedefi Nico Williams, Athletic Club’da ömür boyu sözleşme istiyor ve yeni transfer söylentilerini yalanlıyor

Forvet, ciddi fiziksel sorunlarla gölgelenen, inanılmaz derecede zorlu bir lig sezonu geçirdi; bu sorunlar arasında, onu kritik bir Avrupa yarı final maçından uzak tutan ağrılı bir osteitis pubis vakası da yer alıyordu. İyileştikten sonra, Valencia ile oynanan maçta geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle Espanyol, Celta Vigo ve Real Madrid’e karşı arka arkaya üç maçı kaçırmak zorunda kaldı; ancak milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, onun yeteneklerine tam güvenini sürdürdü.

Williams şunları ekledi: “İnsanı adeta paramparça eden sakatlıklar vardır. Pubalji inanılmaz derecede sinir bozucu bir durum; çünkü bir gün tünelin sonunda ışığı görüyorsunuz, ertesi gün ise kendinizi berbat hissediyorsunuz. Bu durum sonsuza kadar sürebilir, ama ben bundan çoktan kurtuldum.

“Bu sakatlık farklı çünkü üç ya da dört haftalık sabit bir iyileşme süresi var. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, ancak elbette nüksetme riski var; kas yorgun düşüp tekrar yırtılabilir. Ancak teknik direktör, bu aşamada olan bizlere bolca güvence ve güven veriyor.

“Plan, maç formumu bulmam için birkaç dakika süre almamdı; bu çok önemli. Teknik direktör bana bu süreyi verdi ve bu fırsat için ve ritmimi geliştirmeye devam edebildiğim için çok minnettarım.”