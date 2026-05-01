Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Barcelona genç yeteneği, Neymar, Luis Suárez ve diğer tecrübeli yıldızların yüzünü kızartmasına neden olan utanç verici Lionel Messi ‘numarası’na karıştı
Seçkinler tarafından şaka yapıldı
Messi, Suarez ve Neymar’dan oluşan efsanevi hücum üçlüsünün bulunduğu soyunma odasına girmek, o zamanlar 18 yaşında olan Munir için oldukça zorlu bir görevdi. İlk antrenman kamplarından birinde, genç oyuncu takım otelinde oturacak bir yer ararken daha deneyimli takım arkadaşlarından yardım istedi. Onun haberi olmadan, kıdemli oyuncular bu fırsatı değerlendirerek onu belirli, görünüşte boş bir sandalyeye yönlendirerek neşeli bir şaka yaptılar.
Tuzak kuruldu
DAZN'e akademiden A takıma geçiş süreci hakkında konuşan Munir, takımın süperstarları tarafından nasıl kolayca yanıltıldığını anlattı. Sadece dinlenebileceği bir yer aradığını sanan genç forvet, onun tökezlemesini görmek için can atan takım arkadaşlarının talimatlarını izledi. O, “Bana ‘Şuraya, şuraya, orada kimse yok’ dediler” diye hatırladı; o da oranın boş bir yer olduğunu sanmıştı.
Sessiz bir yüzleşme
Kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu geldiğinde, her zamanki yerini gergin bir yeni transferin işgal ettiğini görünce durumun ciddiyeti anlaşıldı. Munir, Arjantinli efsanenin karşısına dikildiği anı çok net hatırlıyor; şaka doruk noktasına ulaşırken takımın geri kalanı da eğlenerek izliyordu. O şöyle dedi: "Bir düşünün… 18 yaşındasınız, kendi koltuğunuzda oturuyorsunuz ve Leo gelip size dik dik bakıyor. Bana şaka yapmışlar, inanamıyorum."
Asya'da yeni ufuklar
30 yaşına gelen Munir, Katalan devinde 56 maça çıkıp 12 gol attıktan sonra kariyerinde yeni bir döneme geçiş yaptı. Eylül 2025'ten bu yana, forvet oyuncusu İspanya'dan kalıcı olarak ayrılıp La Liga ile uzun süren ilişkisini sonlandırdıktan sonra İran'da Esteghlal takımında forma giyiyor. Tecrübeli forvet, Pers Körfezi Pro Ligi'ne uyum sağlarken, futbolun en seçkin ustalarıyla geçirdiği zamanlardan öğrendiği unutulmaz dersleri de beraberinde taşıyor.