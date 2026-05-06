AFP
Çeviri:
Eski Barcelona başkanı, Lionel Messi için rekor kıran 400 milyon avroluk bir transfer teklifi hazırlandığını iddia etti - "Teklif Manchester City'den gelmedi" peki bu gizemli kulüp kimdi?
Bartomeu'dan şok edici bir açıklama
Cadena SER’e verdiği samimi röportajda Bartomeu, başkanlığı döneminin en çalkantılı dönemlerinden birine ilişkin içini döktü. 2017’de Neymar’ın Paris Saint-Germain’e şok transferinin ardından, kulübün bir başka süperstarın da kapılabileceği endişesiyle yüksek alarmda olduğu bildirildi. Bartomeu, Camp Nou yönetiminin Messi’yi İspanya’dan koparmak için tasarlanmış devasa bir finansal operasyondan nasıl haberdar olduğunu ayrıntılı olarak anlattı.
Eski başkan, söylentilerin nasıl ortaya çıktığını şöyle açıkladı: "Neymar'ın ayrılmasından birkaç hafta sonra, bir kulübün Messi için 400 milyon avro (346 milyon sterlin/470 milyon dolar) hazırladığına dair söylentiler dolaşmaya başladı - bu, onun serbest kalma bedelinin tutarıydı." Bu rakam, Neymar için ödenen 222 milyon avroluk (192 milyon sterlin/261 milyon dolar) rekor transfer ücretinin neredeyse iki katı olacaktı ve Avrupa futbolunun dengesini kökünden değiştirecekti.
- AFP
Gizemli fonlar ve Orta Doğu bağlantıları
Pep Guardiola'nın varlığı nedeniyle Manchester City'nin adı sık sık Messi ile anılırken, Bartomeu bu özel durumda İngiliz devinin transferin arkasındaki isim olmadığını hemen açıkladı. Transferin finansal desteğinin devlet kaynaklarından geldiğine işaret ederek, talipli tarafın kimliği konusunda gizemi daha da artırdı.
Bartomeu, paranın çoktan harekete geçtiğini belirterek tehdidin ciddiyetini ortaya koydu. "Bir Arap ülkesinden gelen fonlar Avrupa'daki hesaplara aktarıldı" dedi. Bu fonların kaynağı hakkında daha fazla ayrıntı istenince Bartomeu, ayrıntıları açıklamamayı tercih etti: "Artık önemi yok... bu eski bir haber; yıllar önceydi. İngiltere'de ya da devlet kulüpleri arasında bu kadar büyük meblağları karşılayabilecek çok az kulüp var."
Gizemli taliplinin kimliği
Resmi bir isim açıklanmamış olsa da, Bartomeu’nun açıklamaları, böyle bir transferi gerçekleştirecek mali güce ve niyete sahip kulübün hangisi olduğu konusunda yeni bir tartışma başlattı. O, o anda bu hamleyi yönetenin Manchester’ın mavi tarafı olmadığı konusunda ısrarcıydı; ancak pek çok kişi, City Football Group’un böyle bir harcamayı karşılayabilecek tek kurum olduğunu düşünüyordu.
"400 milyon euro ödemeye hazır bir takım vardı. İsim vermek istemiyorum, ama City değildi," diye açıkladı. Bu durumda potansiyel adaylar olarak Chelsea, PSG veya belki de Orta Doğu'dan bir kulüp kalıyor, ancak eski başkan, Barça yetkililerini tarihin en büyük oyuncusunun geleceği konusunda terleten kulübün kimliği konusunda ağzını sıkı tuttu.
- Getty Images Sport
Messi’nin Camp Nou’daki geleceğinin güvence altına alınması
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyu kaybetme tehlikesi, Barcelona'yı acil harekete geçmeye zorladı. Bartomeu, kulüp içindeki paniği ve Messi'nin öngörülebilir gelecekte Katalonya'da kalmasını sağlamak için sözleşmesini nasıl yeniden düzenlemek zorunda kaldıklarını anlattı. Sonuçta ortaya çıkan sözleşme, spor tarihinin en kazançlı sözleşmelerinden biri oldu ve rakiplerin bu tür mali şartları eşleştirmesini neredeyse imkansız hale getirdi.
Bartomeu, "Lionel Messi ve babasıyla konuşup konuyu tartıştık: serbest kalma bedelini yükseltmek zorundaydık" diye açıkladı. "O zamanlar bu bedel 400 milyon idi, biz de bunu 700 milyona çıkardık, ki bu çok yüksek bir rakam. Serbest kalma bedelini artırırsanız, oyuncunun maaşını ve tazminatını da artırmak zorundasınız." Bu hamle, transfer girişimini fiilen sona erdirdi, ancak sonunda 2021'de Messi'nin ayrılmasına yol açacak mali zorluğa katkıda bulundu.