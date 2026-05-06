Cadena SER’e verdiği samimi röportajda Bartomeu, başkanlığı döneminin en çalkantılı dönemlerinden birine ilişkin içini döktü. 2017’de Neymar’ın Paris Saint-Germain’e şok transferinin ardından, kulübün bir başka süperstarın da kapılabileceği endişesiyle yüksek alarmda olduğu bildirildi. Bartomeu, Camp Nou yönetiminin Messi’yi İspanya’dan koparmak için tasarlanmış devasa bir finansal operasyondan nasıl haberdar olduğunu ayrıntılı olarak anlattı.

Eski başkan, söylentilerin nasıl ortaya çıktığını şöyle açıkladı: "Neymar'ın ayrılmasından birkaç hafta sonra, bir kulübün Messi için 400 milyon avro (346 milyon sterlin/470 milyon dolar) hazırladığına dair söylentiler dolaşmaya başladı - bu, onun serbest kalma bedelinin tutarıydı." Bu rakam, Neymar için ödenen 222 milyon avroluk (192 milyon sterlin/261 milyon dolar) rekor transfer ücretinin neredeyse iki katı olacaktı ve Avrupa futbolunun dengesini kökünden değiştirecekti.