Eski Aston Villa forveti Jhon Duran, Al-Nassr’daki kabusun sona ermesiyle birlikte sürpriz bir Avrupa transferine hazırlanıyor

Rapora göre, Duran bu hafta Al-Nassr CEO’su Jose Semedo’dan kariyerini yeniden canlandırmak üzere yeni bir kulüp bulması için yeşil ışık aldı. Eski Villa forveti, Ocak 2025'te Al-Nassr tarafından 77 milyon avroya transfer edilmişti ve yıllık yaklaşık 20 milyon avro değerindeki sözleşmesi 2030 yılına kadar sürecekti. Ancak Suudi Arabistan'daki performansı beklentilerin altında kaldı ve hem ulusal hem de kıtasal turnuvalarda toplamda sadece 18 maça çıktı.