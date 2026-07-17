Getty Images Sport
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Eski Aston Villa forveti Jhon Duran, Al-Nassr’daki kabusun sona ermesiyle birlikte sürpriz bir Avrupa transferine hazırlanıyor
Duran, Benfica’ya transfer olmak üzere
Yerel basın organı A Bola’nın haberine göre, Portekiz’in dev kulübü Benfica, Al-Nassr’da forma giyen Kolombiyalı milli forvet Duran ile transfer anlaşmasını sonuçlandırmak üzere. 22 yaşındaki forvet, Suudi Pro Ligi ekibinden kiralık olarak Estadio da Luz’a katılacak. Transferin gerçekleşmesini kolaylaştırmak amacıyla Al-Nassr yönetimi, anlaşmanın masraflarına ortak olmaya ve oyuncunun yüksek maaşının büyük bir kısmını karşılamaya hazır.
- Getty Images Sport
Suudi kabusu nihayet sona erdi
Rapora göre, Duran bu hafta Al-Nassr CEO’su Jose Semedo’dan kariyerini yeniden canlandırmak üzere yeni bir kulüp bulması için yeşil ışık aldı. Eski Villa forveti, Ocak 2025'te Al-Nassr tarafından 77 milyon avroya transfer edilmişti ve yıllık yaklaşık 20 milyon avro değerindeki sözleşmesi 2030 yılına kadar sürecekti. Ancak Suudi Arabistan'daki performansı beklentilerin altında kaldı ve hem ulusal hem de kıtasal turnuvalarda toplamda sadece 18 maça çıktı.
Kısa vadeli krediler dönemi sona erdi
Portekiz'e transfer olmadan önce, Kolombiya milli takımında 17 kez forma giymiş olan forvet, Fenerbahçe ve Zenit St. Petersburg'da başarısız geçen kiralık dönemler yaşadı. Rusya'da geçirdiği süre, disiplin sorunları nedeniyle A takım kadrosundan dışlanmasına yol açarak daha da zorlu hale geldi. Kulüp futbolunda düzenli olarak forma giyememesi, sonuçta Duran için ağır bir bedel oldu ve bu durum, daha sonra Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasına neden oldu.
- AFP
Lizbon'da planlanan tıbbi testler
Duran’ın önümüzdeki günlerde Lizbon’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından Marco Silva’nın kadrosuna resmen katılması planlanıyor. Yetenekli forvet, takımın taktik sistemine uyum sürecini hızlandırmak amacıyla kulübün sezon öncesi antrenmanlarına hemen dahil edilecek.
Onun gelişinin, hem ulusal turnuvalarda hem de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında zorlu bir sezona hazırlanan Benfica'nın hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor.
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