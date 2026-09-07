Brezilyalı yönetici, The Athletic'e göre, kulübün iddialı çok kulüplü projesini yönetmek üzere küresel futbol başkanı olarak Nottingham Forest'a katılmasından bir yılı biraz aşkın süre sonra resmen kulüpten ayrıldı. 48 yaşındaki isim, aylar boyunca fiilen geri planda bırakılmıştı; şubat ayından bu yana hiçbir maça gitmemiş, ayrılığının yaklaştığına dair haberlerin ilk kez çıktığı mart ayının başından beri de City Ground'a ya da antrenman tesisine adım atmamıştı.

Forest, Edu'nun yerine doğrudan bir isim getirmeyi ya da ayrılığını resmen duyurmayı planlamıyor; çünkü Futbol Operasyonları Direktörü George Syrianos, Brezilyalı yöneticinin geri planda bırakılmasının ardından zaten genişletilmiş sorumluluklar üstlenmiş durumda. Syrianos'un daha görünür bir role yükselmesi, Ross Wilson'ın geçen yılın ekim ayında Newcastle United'a ayrılmasıyla oluşan operasyonel boşluğun doldurulmasına da yardımcı oluyor.