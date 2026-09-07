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Eski Arsenal yöneticisi Edu, kaotik geçen dönemin ardından sözleşmesi feshedilerek Nottingham Forest'tan ayrıldı
City Ground'dan hızlı bir ayrılık
Brezilyalı yönetici, The Athletic'e göre, kulübün iddialı çok kulüplü projesini yönetmek üzere küresel futbol başkanı olarak Nottingham Forest'a katılmasından bir yılı biraz aşkın süre sonra resmen kulüpten ayrıldı. 48 yaşındaki isim, aylar boyunca fiilen geri planda bırakılmıştı; şubat ayından bu yana hiçbir maça gitmemiş, ayrılığının yaklaştığına dair haberlerin ilk kez çıktığı mart ayının başından beri de City Ground'a ya da antrenman tesisine adım atmamıştı.
Forest, Edu'nun yerine doğrudan bir isim getirmeyi ya da ayrılığını resmen duyurmayı planlamıyor; çünkü Futbol Operasyonları Direktörü George Syrianos, Brezilyalı yöneticinin geri planda bırakılmasının ardından zaten genişletilmiş sorumluluklar üstlenmiş durumda. Syrianos'un daha görünür bir role yükselmesi, Ross Wilson'ın geçen yılın ekim ayında Newcastle United'a ayrılmasıyla oluşan operasyonel boşluğun doldurulmasına da yardımcı oluyor.
- AFP
Sürtüşme ve teknik direktör sirkülasyonu
Edu'nun pozisyonu, City Ground'daki kaotik sezonun ardından yoğun bir inceleme altına girmişti. Daha önce Nuno Espirito Santo yönetiminde Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Forest, teknik direktör ile sportif direktör arasındaki anlaşmazlığın Nuno'nun ayrılığını tetiklemesinin ardından gergin bir kümede kalma savaşına sürüklendi.
Bunu, teknik direktör istikrarsızlığında eşi benzeri görülmemiş bir dönem izledi. Ange Postecoglou kulübede yalnızca 39 gün kaldıktan sonra yerini Sean Dyche'a bıraktı, ancak o da şubatta görevden alındı. Vitor Pereira kısa süreliğine takımın başına geçti, ardından yerini eski Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner'e bıraktı. Kulüp ise Edu'nun futbol operasyonlarını yönettiği çalkantılı dönemde kaybolan istikrarı aramayı sürdürüyor.
Transferde yaşanan zorluklar ve taktiksel başarısızlıklar
Kulübede yaşanan sürekli değişimlerin ötesinde, Edu'nun Forest'taki transfer politikası da hem taraftarlardan hem de yorumculardan sert eleştiriler aldı. Önemli mali destek sağlanmasına rağmen, yüksek profilli transferlerin peş peşe gelmesi beklentileri karşılamadı; Omari Hutchinson, Douglas Luiz ve Oleksandr Zinchenko gibi isimlerin hiçbiri City Ground'da anlamlı bir etki yaratamadı.
Bu kötü transfer karnesi, Kuzey Londra'da geçirdiği başarılı dönemde oluşturduğu itibardan keskin bir sapmaya işaret etti. Edu, 2019'da Arsenal'a kulübün ilk teknik direktörü olarak geldi. Aynı yılın ilerleyen bölümünde eski takım arkadaşı Mikel Arteta'yı menajer olarak göreve getirdi ve Kasım 2022'de, Kasım 2024'teki beklenmedik istifasına kadar sürdürdüğü sportif direktörlük görevine yükseltildi.
- Getty Images Sport
Şanlarla dolu bir kariyer zorlu bir sonla noktalanıyor
Edu'nun ayrılığı, hem sahada hem de yönetim kademesinde üst düzey başarılarla tanımlanan kariyerinde önemli bir düşüş noktasına işaret ediyor. Oyuncu olarak Arsenal'ın efsanevi 2003-04 "Yenilmezler" kadrosunun bir parçası olan Edu, futboldaki en yetkin yöneticilerden biri olarak itibar kazanmıştı.
Brezilyalı isim, Avrupa futbolundaki teknik direktörlük dönemlerinden önce uluslararası futbol ve kulüp futbolunda geniş idari deneyim edinmişti. Corinthians'ta beş yıl futbol direktörü olarak görev yaptı, 2014'te kısa süreliğine İran Milli Takımı'nda danışmanlık yaptı ve Brezilya Milli Takımı'nda üç yıl genel koordinatör olarak çalıştı.
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