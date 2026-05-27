"Anneme hakaret ettiler!" - Eski Arsenal yıldızı, PSG taraftarlarının tezahüratları üzerine Şampiyonlar Ligi finalinin televizyon yayını görevinden çekildi
Budapeşte'de ulusal şampiyonlar arasında karşılaşma
Fransız Le Parisien gazetesine göre Nasri, Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi finali için Budapeşte'ye gitmeyecek. Canal+ kanalı, yorumcuyu başlangıçta saha kenarı yayınları için akredite etmişti ancak UEFA'ya gönderilen güncellenmiş listede adı yer almadı.
Finalde iki ulusal lig şampiyonu karşı karşıya gelecek; PSG, Avrupa şampiyonu unvanını elinde bulunduruyor ve Bayern Münih'i toplamda 6-5'lik epik bir galibiyetle bu aşamaya ulaştı. Öte yandan, Gunners ise iki maçta Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale yükseldi. Nasri, Allianz Arena'daki yarı finalde yaşadığı düşmanca ortamın tekrarlanmasını önlemek için katılmamayı tercih etti.
Marsilya'nın mirası, bitmek bilmeyen düşmanlığı körüklüyor
PSG taraftarları tutkulu bir hayran kitlesine sahip ve kulübün ultrasları bu yorumcuyu öncelikle eski bir Marsilya oyuncusu olarak görüyor. Premier Lig’deki önemli transferlerinden önce, bu Fransız takımında 166 maça çıkmıştı. Bu köklü rekabet, Münih’te sürekli bir düşmanlığa yol açtı; ultraslar canlı yayın sırasında ona hakaretler yağdırdı. Yayın ekibine gösterilen muamelenin keskin kontrastı, gerginliği daha da belirgin hale getirdi; çünkü seyirciler, eski PSG kanat oyuncusu David Ginola'yı sıcak bir şekilde alkışlarken, meslektaşına ise iğrenç hakaretler yağdırıyordu. Son düdük çaldıktan sonra da durmak bilmeyen hakaretler devam etti ve bu da onun çekilme kararını almasına neden oldu.
Nasri, L’Equipe’e verdiği demeçte haberleri doğrulayarak şöyle dedi: “Evet, doğru. Ancak eski bir Marsilya oyuncusu olarak Parisli taraftarlar tarafından hakaret edilmek oyunun bir parçası… Her ne kadar finalde yer almayı kutlamak gibi yapacak başka işleri olduğunu düşünsem de (gülümser).”
Nasri sözlerine şöyle devam etti: "Beni rahatsız eden şey, anneme hakaret etmeleriydi... Final için Budapeşte'ye gitmememin sebebi bu değil.
"Stadyumda hakarete uğramam ilk kez olmuyor ve kesinlikle son da olmayacak. Eğer bunu kafama takarsam, televizyon programlarına çıkmayı ve maçlara gitmeyi bırakırım," diye yanıtladı. "PSG-Arsenal maçı var, panelde benim gibi tarafsız birinin yerine, Arsenal'in koyu bir taraftarı olan Robert Pires ve PSG'nin koyu bir taraftarı olan David Ginola'nın olması daha iyi. Arsenal benim eski kulübüm de, ama taraftarlarıyla olağanüstü bir ilişkim yok."
Vergi uyuşmazlığı ve Deliveroo siparişleri
Kalabalığın bir kısmı megafonlarla ona defalarca "vergi öde" diye bağırınca gerginlik doruk noktasına ulaştı. Bu slogan, Mart ayında yaşanan saha dışı bir tartışmaya atıfta bulunuyor; o dönemde Les Echos gazetesi, vergi dairesinin ödenmemiş bir borç iddiası üzerine yaklaşık 5,5 milyon avro değerinde mal varlığına el koyduğunu bildirmişti.
Anlaşmazlık, Dubai'deki ikamet statüsüne odaklanıyor ve yetkililer, onun yılda 200 günden fazlasını Fransa'da geçirdiğini iddia ediyor. İddialarını desteklemek için, soruşturmacıların Deliveroo uygulaması aracılığıyla Paris'e teslim edilen 212 yemek siparişini delil olarak gösterdiği bildirildi. Eski oyuncunun avukatları bu borcun varlığını şiddetle reddediyor, ancak zarar verici manşetler Almanya'daki tribünlerden gelen agresif alayları körükledi.
Uzman için bundan sonra ne olacak?
Saha kenarındaki görevlerinden uzaklaşmış olsa da, 38 yaşındaki isim bu hafta sonu televizyon ekranlarından eksik olmayacak. Cumartesi günkü merakla beklenen karşılaşmanın ardından, maç sonrası analizler için Paris’teki stüdyo ekibine katılacak. Mickael Landreau ile birlikte çalışarak, düşmanca kalabalıklardan güvenli bir mesafede, kontrollü bir ortamda uzman görüşlerini paylaşacak.