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Eski Arsenal yıldızı, İngiltere'de "Bukayo Saka'dan daha iyi pek çok oyuncu" olduğunu ve Saka'nın Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almayı "hak etmediğini" iddia etti
Bir Arsenal efsanesinden gelen şaşırtıcı karar
talkSPORT’a konuşan eski Fransa milli futbolcu, Saka’nın son dönemdeki performanslarına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Kanat oyuncusu, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine katkıda bulunmuş olsa da, Petit bu oyuncunun performansında ciddi bir düşüş yaşadığını düşünüyor. Petit, “Bana göre Saka, Arsenal’de iyi bir sezon geçirmedi,” dedi. "Bunu Şampiyonlar Ligi finalinde de gördük. Artık sahada etkili olamıyor ve bence ilk 11'de yer almayı hak eden başka oyuncular var." Arsenal muhteşem bir sezon geçirdi, ancak efsanevi orta saha oyuncusu, turnuva öncesinde genç forvetin sahadaki mevcut performansından hiç de ikna olmuş değil.
- Getty Images Sport
İngiltere’nin kanat oyuncusu hakkında acımasız bir dürüstlük
24 yaşındaki oyuncu, milli takımında 49 maça çıktı ve şimdiden üç büyük turnuvada yer aldı; ancak Petit, onun ilk 11’de yer almasının tamamen haksız olduğunu düşünüyor. Şaşırtıcı eleştirilerine devam eden Fransız oyuncu şöyle ekledi: “Saka’nın çok, çok büyük bir hayranıyım, ama dürüst olmak zorundayım. Eğer onun takım arkadaşı olsaydım, bunu anlayamazdım. Saka’dan daha iyi, çok sayıda güçlü ve yetenekli oyuncu var." Forvet, Avrupa finalinde büyük zorluklar yaşadı ve sezon boyunca 49 maçta toplam 11 gol attı. Bu rakamın içinde 31 Premier Lig maçında attığı yedi gol de yer alıyor.
Kanıtlanmış bir başarı geçmişi ve önümüzdeki zorluklar
Sert eleştirilere rağmen, Arsenal’in yıldızı uluslararası futbolda kendini kanıtlamış bir isim. Son Dünya Kupası’nda üç gol atarken, bu sezon Avrupa’daki mücadelesinde 11 maçta üç gol ve iki asist kaydetti. İngiltere, L Grubu’ndaki maçlarına hazırlanırken, bu kanat oyuncusu artık eleştirenlere sahada cevap vermek zorunda. "Üç Aslanlar", Çarşamba günü Hırvatistan ile başlayıp 23 Haziran'da Gana'yla devam edecek ve 27 Haziran'da Panama ile sona erecek zorlu bir fikstürle karşı karşıya. İngiltere'nin hücumda çok sayıda seçeneği var, ancak bu kanat oyuncusu, turnuva futbolunun yarattığı muazzam baskı altında nasıl performans gösterip sonuç vereceğini çok iyi biliyor.
- Getty Images Sport
Saka ve Üç Aslanlar için bundan sonra ne olacak?
"Üç Aslanlar", Hırvatistan ile oynayacakları merakla beklenen Dünya Kupası açılış maçında, Declan Rice, Eberechi Eze ve Noni Madueke gibi Premier Lig şampiyonlarına büyük ölçüde güvenecek. Saka, şüphecileri susturmak ve Petit’yi haksız çıkarmak için, maçın kaderini belirleyecek performanslar sergilemeye can atıyor. Dünyanın en büyük turnuvası resmen başlarken, forvet oyuncusu artık tüm dikkatini en iyi formuna kavuşmaya vermelidir.