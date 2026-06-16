Eski Arsenal yıldızı, İngiltere'de "Bukayo Saka'dan daha iyi pek çok oyuncu" olduğunu ve Saka'nın Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almayı "hak etmediğini" iddia etti

24 yaşındaki oyuncu, milli takımında 49 maça çıktı ve şimdiden üç büyük turnuvada yer aldı; ancak Petit, onun ilk 11’de yer almasının tamamen haksız olduğunu düşünüyor. Şaşırtıcı eleştirilerine devam eden Fransız oyuncu şöyle ekledi: “Saka’nın çok, çok büyük bir hayranıyım, ama dürüst olmak zorundayım. Eğer onun takım arkadaşı olsaydım, bunu anlayamazdım. Saka’dan daha iyi, çok sayıda güçlü ve yetenekli oyuncu var." Forvet, Avrupa finalinde büyük zorluklar yaşadı ve sezon boyunca 49 maçta toplam 11 gol attı. Bu rakamın içinde 31 Premier Lig maçında attığı yedi gol de yer alıyor.