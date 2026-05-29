Eski Arsenal yıldızı, AC Milan'da forma giyerken çevre dostu bir biyokimya şirketi kurdu; futbol dışındaki inanılmaz kariyerini anlatıyor

Arsenal'de iki farklı dönemde forma giyen Flamini, kendine özgü bu ikili kariyer yolunu değerlendirdi ve bilimsel katkılarını gururla vurguladı. "AC Milan'da oynarken kimyayı keşfettim. Aldığım patentler sayesinde dünya daha temiz bir yer haline geldi," dedi.

Ardından, bu girişimin ne zaman başladığını ve futbol kariyeri sırasında başlangıçta nasıl kritik bir psikolojik çıkış noktası sağladığını ayrıntılı olarak anlattı ve şunları ekledi: "AC Milan'da oynadığım dönemde, neredeyse bir nevi içimi dökmek için. Antrenman yapmadığım zamanlarda, sağlık ve çevre ile ilgili sürdürülebilir kimyasal çözümler üzerinde çalışan GFBiochemicals şirketini geliştirmekle vakit geçiriyordum."

Fransız sporcu ayrıca, elit sporun kurumsal zihniyetini nasıl doğrudan şekillendirdiğini özetledi ve şunları ekledi: "Disiplin, takım çalışması, vizyon sahibi olmak, fedakarlık ve hedefler. Zihinsel yön fark yaratır: futbolda dünyadaki tüm yeteneklere sahip olabilirsiniz, ancak iyi bir zihniyete sahip olmadan çok uzağa gidemezsiniz. Aynı şey girişimcilik için de geçerlidir: birçok fikriniz olabilir, ancak bunları nasıl hayata geçireceğinizi bilemeyebilirsiniz."