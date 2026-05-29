AFP
Çeviri:
Eski Arsenal yıldızı, AC Milan'da forma giyerken çevre dostu bir biyokimya şirketi kurdu; futbol dışındaki inanılmaz kariyerini anlatıyor
Berlusconi yeşil devrime ilham veriyor
La Gazzetta dello Sport’a verdiği kapsamlı röportajda Flamini, AC Milan’da oynarken GFBiochemicals adlı şirketini nasıl kurduğunu anlattı. 2008 yılında 24 yaşında kulübe katılan Flamini, Milanello’nun girişimci atmosferini benimsedi ve gizemli bir figür olan Berlusconi’den büyük ilham aldı.
Bu etkinin üzerine düşünerek Flamini şöyle dedi: “Silvio Berlusconi benim için yepyeni bir dünya açtı. O, futbol, iş dünyası ve siyaset gibi her alanda başarılı olan bir girişimciydi. Her hafta Milanello’da olurdu ve hafta sonları bizimle deplasmanlara gelirdi. Oyuncularının futboldan başka bir şeye de tutkuyla bağlı olmasını isterdi. O benim için bir ilham kaynağıydı.”
Orta saha oyuncusu, kurumsal zihniyeti ele alıyor
Arsenal'de iki farklı dönemde forma giyen Flamini, kendine özgü bu ikili kariyer yolunu değerlendirdi ve bilimsel katkılarını gururla vurguladı. "AC Milan'da oynarken kimyayı keşfettim. Aldığım patentler sayesinde dünya daha temiz bir yer haline geldi," dedi.
Ardından, bu girişimin ne zaman başladığını ve futbol kariyeri sırasında başlangıçta nasıl kritik bir psikolojik çıkış noktası sağladığını ayrıntılı olarak anlattı ve şunları ekledi: "AC Milan'da oynadığım dönemde, neredeyse bir nevi içimi dökmek için. Antrenman yapmadığım zamanlarda, sağlık ve çevre ile ilgili sürdürülebilir kimyasal çözümler üzerinde çalışan GFBiochemicals şirketini geliştirmekle vakit geçiriyordum."
Fransız sporcu ayrıca, elit sporun kurumsal zihniyetini nasıl doğrudan şekillendirdiğini özetledi ve şunları ekledi: "Disiplin, takım çalışması, vizyon sahibi olmak, fedakarlık ve hedefler. Zihinsel yön fark yaratır: futbolda dünyadaki tüm yeteneklere sahip olabilirsiniz, ancak iyi bir zihniyete sahip olmadan çok uzağa gidemezsiniz. Aynı şey girişimcilik için de geçerlidir: birçok fikriniz olabilir, ancak bunları nasıl hayata geçireceğinizi bilemeyebilirsiniz."
Küresel faaliyetler, patent alanında üstünlüğü garanti altına alıyor
Eski Fransız milli futbolcu, şu anda çevre dostu bitkisel biyokütle molekülleri konusunda 200'ün üzerinde patente sahip olduğunu belirttiği şirketinin rekabet avantajını da özetledi.
Flamini, şirketin izlediği yolu şöyle anlattı: "Bir süre önce ABD hükümeti tarafından tespit edilmiş olan ve şimdi daha sürdürülebilir bir kimya için yeşil alternatiflere dönüştürmek istediğimiz birkaç molekül üzerinde konumlandık.
200'den fazla patentimiz var. Bu molekülleri küresel ölçekte üreten tek şirketiz. Henüz rekabet çok az, ancak yakında artacak. Ben bir girişimciyim, en iyisini isterim. Patentleri geliştirmek için on yıldan fazla zaman harcadık ve işimiz bittiğinde pazara girdik. Bu da en heyecan verici aşama. Bugün, dünyanın her ülkesine satış yapıyoruz."
Sürekli büyüme vizyonları
Rekabetçi girişimci, sevdiği eski kulüplerini takip ederken işine tamamen odaklanmış durumda. On yılını patentlerine ayıran Flamini’nin şirketi, şu anda küresel ticari satış aşamasında yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyor.
Futbol dünyasında ise eski orta saha oyuncusu, Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılmayı planlıyor ve şöyle diyor: "Londra'da Premier League şampiyonluğunu kutlamak için oradaydım, bu büyük bir başarıydı. Şimdi de [Arsenal'in] Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını umuyorum; Budapeşte'de olacağım."