Eski Arsenal ve Rusya yıldızı Andrey Arshavin, sürpriz bir yeni oyuna başladı ve üç kez şampiyon olmuş bir rakiple mücadele ediyor

Bir zamanlar Anfield'ı dört golle hayrete düşüren eski Arsenal forveti Andrey Arshavin, neredeyse tanınmaz hale geldiği yeni görüntülerde boy göstererek taraftarları şaşırttı. Futbol sahasını rekabetçi bir masa oyunuyla değiştiren Rus efsane, yüksek bahisli bir maçta üç kez şampiyon olmuş bir rakiple karşı karşıya geliyor.

  • Arsenal'in efsanevi kahramanı için cesur bir dönüş

    talkSPORT'a göre, Liverpool'a karşı sergilediği 4-4'lük muhteşem performansıyla hatırlanan isim, beklenmedik bir YouTube videosunda ortaya çıktı. Videoda, üç kez Rusya şampiyonu olmuş bir rakiple yüksek bahisli bir tavla maçına çıktığı görülüyor ve futbolculuk günlerinden bu yana hiç azalmayan rekabetçi ruhunu sergiliyor. Ancak bu, kariyerinde tam bir dönüşe işaret etmiyor, zira oyuncu halihazırda UEFA antrenörlük lisansını almış durumda ve eski kanat oyuncusu için profesyonel futbolda bir gelecek ihtimali hala oldukça yüksek.

    Eski kanat oyuncusunun tanınmaz hali

    Bu görünüm, Zenit St Petersburg ve Real Zaragoza'da forma giydiği kariyeri boyunca Rusya milli takımında 33 kez forma giyen eski profesyonel futbolcu Vladislav Radimov ile yapılan yaratıcı bir işbirliğinin parçası. İkili, hızla popülerlik kazanan ve 100.000'e yakın aboneye sahip bir YouTube kanalı açtı. İçerikleri, benzersiz yerleri ziyaret etmeye ve sıra dışı meydan okumalara katılmaya odaklanıyor. Son bölümde, 44 yaşındaki eski Arsenal oyuncusunun fiziksel dönüşümü ön plana çıktı. Eski futbolcu, Emirates'teki zirve dönemindeki gençlik saç stilini çoktan terk etmiş, yerine gözlük ve geleneksel bir şapka takmıştı.

  • Emirates’in çelişkili mirası üzerine düşünceler

    2009 yılının başlarında transfer döneminin son gününde Zenit'ten transfer edilerek büyük beklentilerle Kuzey Londra'ya geldi. Arsène Wenger yönetiminde geçirdiği dört yıl boyunca 144 maça çıktı, 31 gol attı ve 45 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı attığı galibiyet golü başta olmak üzere, parlak performansları yadsınamaz olsa da, İngiltere'deki kariyeri genellikle istikrarsızlıkla anıldı. 2013 yılında bedelsiz transferle Zenit'e döndükten sonra, üç Rusya şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası'nı içeren etkileyici kupa koleksiyonunu genişletti. Şu anda, 376 maçta 80 gol ve 110 asistle mirasını pekiştirdiği Rus kulübünde yönetici olarak görev yapıyor.

    Rus ikonunun geleceği ne olacak?

    2019 yılında bir Kazakistan Kupası şampiyonluğu kazandıktan sonra Kairat Almaty'den emekli olan Arshavin, sahadaki engin tecrübesini yönetici pozisyonlarında başarıyla kullanıyor. Taraftarlar şimdi, onun sonunda Avrupa futbolunda önemli bir teknik direktörlük görevine geçip geçmeyeceğini merakla bekliyor.

