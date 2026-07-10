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Eski Arsenal ve Manchester City yıldızı Samir Nasri, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarına karıştığı gerekçesiyle 10 saat boyunca polis gözetiminde kaldı
Nasri polis tarafından gözaltına alındı
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Nasri Perşembe günü Paris adli polis merkezinde yaklaşık 10 saat gözaltında kaldı. Kendisi, uyuşturucu kaçakçılığı, suç örgütü kurmak ve uyuşturucu ithalatıyla bağlantılı organize kara para aklama suçlarına ilişkin devam eden adli soruşturma kapsamında Mali Araştırma ve Soruşturma Tugayı (BRIF) tarafından sorgulandı. Bu geniş kapsamlı soruşturma, öncelikle iki ana figüre odaklanıyor: hapiste bulunan Marsilya’lı uyuşturucu kaçakçısı Karim Berrebouh ve ağının başlıca kara para aklayıcılarından biri olan Olivier Sabbah.
- AFP
Gece kulübü bağlantısı sorgulamaya yol açtı
Nasri’nin davanın organize kara para aklama boyutuyla ilgisi, 2016 yılı civarında katıldığı Ivry-sur-Seine’deki “XS” adlı gece kulübünün eski yöneticisi ve hissedarı olmasıyla bağlantılıdır. Yetkililer, bu mekanın Berrebouh’un suç şebekesinden gelen yasadışı paraları gizlemek için kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Başkentte gerçekleştirilen bu uzun sorgulama, eski orta saha oyuncusunun Haziran sonunda Marsilya’da geçirdiği ilk gözaltı süresinin ardından gerçekleşti.
Deliveroo siparişleri, yorumcuyu yanılttı
Ceza soruşturmasının ötesinde, Canal+ yorumcusu, gerçek ikamet yeri konusunda Fransız vergi makamlarının yoğun incelemesiyle de karşı karşıya. Gelir vergisinin bulunmadığı Dubai’de vergi mükellefi olarak kayıtlı olmasına rağmen, yetkililer eski Marsilya yıldızının vergi yükümlülüklerinden kaçınmak için gizlice Paris’te ikamet ettiğinden şüpheleniyor. Eski orta saha oyuncusunun vergi cenneti statüsü, Nisan ayında Les Echosgazetesinde yer alan bir haberin ardından sorgulanmaya başlandı; vergi dairesi yetkilileri, Deliveroo uygulaması üzerinden sipariş edilen 200’den fazla yemek teslimatı aracılığıyla oyuncunun gerçek ikametgahını takip etti.
- AFP
Hukuki sorunlar ufukta beliriyor
Nasri, Perşembe akşamı şu anda aleyhine herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeden serbest bırakılmış olsa da, hukuki sorunları henüz sona ermiş değil. Eski Premier Lig yıldızı, adli soruşturma ilerledikçe ileride olası bir resmi iddianame nedeniyle mahkemeye çağrılabilir. Ayrıca, yeni deliller ortaya çıkması halinde bu dava, Fransa’da önde gelen bir televizyon yorumcusu olarak sürdürdüğü yayıncılık kariyerini ciddi şekilde etkileme riski taşıyor.
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