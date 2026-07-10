Nasri, Perşembe akşamı şu anda aleyhine herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeden serbest bırakılmış olsa da, hukuki sorunları henüz sona ermiş değil. Eski Premier Lig yıldızı, adli soruşturma ilerledikçe ileride olası bir resmi iddianame nedeniyle mahkemeye çağrılabilir. Ayrıca, yeni deliller ortaya çıkması halinde bu dava, Fransa’da önde gelen bir televizyon yorumcusu olarak sürdürdüğü yayıncılık kariyerini ciddi şekilde etkileme riski taşıyor.