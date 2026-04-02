Eski Arsenal ve Manchester City yıldızı, mülklerine el konulması ve banka hesaplarının dondurulmasıyla birlikte vergi anlaşmazlığı nedeniyle 5 milyon avroluk dudak uçuklatan bir faturayla karşı karşıya
Eski Fransa milli futbolcusuna yüklü vergi faturası
Soruşturma, Nasri'nin kariyerinin belirli bir dönemine odaklanıyor; yetkililer, gelir ve imaj hakları beyanlarında tutarsızlıklar olduğundan şüpheleniyor. Anlaşmazlık tırmanırken, yetkililer ödenmemiş tutarları tahsil etmek için harekete geçti ve eski Fransa milli futbolcusu 5 milyon avroluk yüklü bir vergi borcuyla karşı karşıya kaldı. Yetkililer, 36 yaşındaki futbolcunun mal varlıklarına el koydu ve banka hesaplarını dondurdu; bu durum, kararın temyiz sürecinde olan Nasri'yi ciddi bir mali sıkıntıya soktu.
Mülkler el konuldu ve banka hesapları donduruldu
Devletin talep ettiği parayı güvence altına almak amacıyla Fransız yetkililer, eski futbolcunun sahip olduğu birkaç gayrimenkulü haczederek kararlı bir adım attı. Lüks bölgelerde bulunan bu varlıklar, hukuki işlemlerin tamamlanmasına kadar teminat olarak el konulmuş durumda. Les Echos’un haberine göre bu durum, Nasri’nin İngiltere’de geçirdiği kazançlı yıllar boyunca oluşturduğu yatırım portföyüne önemli bir darbe vuruyor.
Ayrıca, Nasri'nin banka hesaplarının dondurulduğu ve bu durumun likit sermayeye erişimini ciddi şekilde kısıtladığı söyleniyor. Vergi dairesinin bu agresif hamlesi, Fransa'da yüksek değerli anlaşmazlıklarda sıkça görülen bir uygulamadır ve nihai bir karara varılmadan önce varlıkların transferini önlemeyi amaçlamaktadır. Nasri şimdi, yasal temsilcileri aracılığıyla bu meseleyi çözmek için zamanla yarışıyor.
Dubai'deki ikamet statüsüyle ilgili anlaşmazlık
Anlaşmazlığın merkezinde, Nasri’nin Dubai’de vergi mükellefi olduğu iddiası yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, tanınmış gurbetçiler için popüler bir destinasyon haline gelmiş olsa da, Fransız yetkililer bu statüyü sorguluyor. Yetkililerin argümanı, eski Manchester City yıldızının “hayati çıkarlarının merkezi”nin hâlâ Fransa’da olduğu inancına dayanıyor. Bunu desteklemek için, Nasri’nin Fransa’da sahip olduğu üç gayrimenkulü ve havayolu şirketlerinden elde edilen seyahat verilerini örnek gösteriyorlar.
Kayıtlara göre, 2021 ile 2023 yılları arasında Nasri, Fransa'da yılda 126 ila 208 gün geçirmiş, bu süre Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirdiği 42 ila 124 günden önemli ölçüde daha fazla. Olağandışı bir kanıt olarak, yetkililer Nasri'nin yemek sipariş alışkanlıklarını bile takip etmiş ve 2022 yılında Paris'te Deliveroo aracılığıyla 212 öğün yemek sipariş ettiğini belirtmiştir. Bu faktörler, mahkemenin Nasri'nin kendi ülkesinde kalıcı bir varlığı olduğu yönündeki idarenin görüşünü desteklemesine yol açmıştır.
Gelir kaynakları hâlâ kilit bir faktör olmaya devam ediyor
Fransa’da nihai vergi matrahı, Nasri’nin gelirinin nerede elde edildiğine büyük ölçüde bağlıdır. Sonuçta Fransız vergi mükellefi olarak kabul edilse bile, ikili vergi anlaşmaları yurtdışında kazanılan gelirlerin Fransa’da vergilendirilmesini engelleyebilir. Nasri’yi savunanlar, onun yurtdışındaki uzun kariyerine, özellikle de Arsenal ve Manchester City’de geçirdiği yüksek gelirli yıllara işaret ederek, Birleşik Krallık’ta hâlâ bir banka hesabına sahip olmasını uluslararası mali izinin kanıtı olarak göstermiştir.
Mahkeme, koruyucu hacizlerin şimdilik devam etmesine izin vermiş olsa da, fiili vergi düzeltmesine ilişkin tam yargılama henüz bir sonuca varmamıştır. Premier Lig'de parlak bir kariyere sahip olan ve City ile iki şampiyonluk kazanan Nasri için, varlıklarını Fransız Hazine Bakanlığı'ndan korumak için verdiği mücadele, muhtemelen uzun süreli bir hukuki mücadeleye dönüşecektir. Sonuç, avukatlarının Nasri'nin Dubai'deki yaşamının sadece kağıt üzerinde bir ikamet olmaktan öte olduğunu kanıtlayıp kanıtlayamayacağına bağlı olacaktır.