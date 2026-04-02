Devletin talep ettiği parayı güvence altına almak amacıyla Fransız yetkililer, eski futbolcunun sahip olduğu birkaç gayrimenkulü haczederek kararlı bir adım attı. Lüks bölgelerde bulunan bu varlıklar, hukuki işlemlerin tamamlanmasına kadar teminat olarak el konulmuş durumda. Les Echos’un haberine göre bu durum, Nasri’nin İngiltere’de geçirdiği kazançlı yıllar boyunca oluşturduğu yatırım portföyüne önemli bir darbe vuruyor.

Ayrıca, Nasri'nin banka hesaplarının dondurulduğu ve bu durumun likit sermayeye erişimini ciddi şekilde kısıtladığı söyleniyor. Vergi dairesinin bu agresif hamlesi, Fransa'da yüksek değerli anlaşmazlıklarda sıkça görülen bir uygulamadır ve nihai bir karara varılmadan önce varlıkların transferini önlemeyi amaçlamaktadır. Nasri şimdi, yasal temsilcileri aracılığıyla bu meseleyi çözmek için zamanla yarışıyor.