Eski Arsenal ve Manchester City yıldızı, iki yıl boyunca sahte isimle oynadığını açıkladı
Saha içindeki gizli kimlik
Eski rapçi K-Mel'in sunduğu bir podcast'te samimi bir röportaj veren Nasri, başarılarla dolu kariyerinin alışılmadık başlangıcını anlattı. Eski Marsilya ve Premier Lig yıldızı, kulüp futbolundaki ilk adımlarını sahte bir lisansla attığını itiraf ederek sunucuyu şaşkına çevirdi.
Marsilya doğumlu oyuncu, "Sahte bir lisansla başladım, başkasının adı altında oynadım" diye itiraf etti. Bu aldatmacanın nedeni basitti: Nasri o zamanlar sadece dört yaşındaydı, ancak Fransız Futbol Federasyonu (FFF) kurallarına göre çocukların U6 kategorisine kaydolabilmesi için en az beş veya altı yaşında olması gerekiyordu. Onu sahaya erken çıkarmak için yerel kulübü radikal önlemler aldı.
Alexandre Maras ile tanışın
Nasri, spor hayatının ilk yıllarında kulübün yetkililerden gerçek kimliğini nasıl gizlediğini ayrıntılı olarak anlattı. Eski Fransa milli futbolcusu röportajda, "Mahalleden, lisans alabilecek yaşta bir adamı seçtiler ve iki sezon boyunca Alexandre Maras adıyla oynadım," dedi.
Bu aldatmaca, genç yeteneğin hata yapmaması için çevresindeki kişilerin sürekli çaba göstermesini gerektiriyordu. Nasri şöyle açıkladı: "Bana 'Fransız gibi görünüyorsun' dediler ve ben de lisans alabilecek yaşa gelene kadar bu sahte isimle oynadım. Maçlarda bana 'Unutma, senin adın Alexandre' diyerek beyin yıkama yaptılar."
Mahalle oyunlarından Marsilya'ya
Yetkililer tarafından eskiden Alexandre Maras olarak bilinen bu genç, çok uzun süre gölgede kalmadı; zira muazzam yeteneği, ülkenin en büyük kulüplerinin dikkatini kısa sürede üzerine çekti.
Pennes-Mirabeau'da iki sezon geçirdikten sonra, genç oyun kurucu Akdeniz'in dev kulübüne transfer oldu. "Dokuz yaşında Marsilya ile sözleşme imzaladım ve 13 yaşında antrenman merkezine girdim," diye açıkladı.
İlk yıllarını takma adla geçirmiş olsa da, Nasri'nin kendi yeteneğine olan inancı çok küçük yaşlardan itibaren belliydi. "Yedi yaşından beri futbol kariyeri yapmak istiyordum, ancak 13 yaşında bu konuda bir potansiyelim olabileceğinin farkına vardım, özellikle de Fransa 16 Yaş Altı Milli Takımı'na katıldığımda bu inancım daha da güçlendi" dedi.
Genç yaşta elde edilen maddi kazançlar
Marsilya'da kariyer basamaklarını tırmanışı, bir genç oyuncu için oldukça önemli bir maddi desteğin eşlik ettiği bir süreçti. Nasri, kulüpte kalmasını sağlamak için kendisine özel muamele edildiğini itiraf etti. 13 yaşından itibaren ayda 5.000 frank aldığını, bunun bugünkü değeriyle yaklaşık 1.153 avroya denk geldiğini açıkladı.
Ayrıca, ailesi de onun gelişimi ve lojistik ihtiyaçları için önemli miktarda bir toplu ödeme aldı. Nasri, ailesine verilen 150.000 franklık (yaklaşık 34.605 avro) çeki kastederek, "Araba almak için" dedi. Bu satın alımdan önce, kulüp onun antrenmanlarını kolaylaştırmak için o kadar çaresizdi ki, onu Marsilya'nın antrenmanlarına götürüp getirecek özel bir şoför bile tahsis etmişti.