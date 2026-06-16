Eski Arsenal ve Liverpool orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Mason Mount ve Danny Welbeck’in de katıldığı muhteşem bir düğün töreninde Little Mix grubunun pop yıldızı Perrie Edwards ile evlendi

Kutlamaya futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı; Oxlade-Chamberlain’in eski takım arkadaşlarından birçoğu da etkinlikte yer aldı. Öne çıkan konuklar arasında, Manchester United’ın orta saha oyuncusu Mason Mount ve Brighton’ın forveti Danny Welbeck de vardı; her ikisi de damadın Premier Lig’de ve İngiltere milli takımında forma giydiği dönemde onunla aynı sahayı paylaşmıştı.

Etkinlik, futbol camiasından birçok isim için önemli bir buluşma niteliğindeydi ve şu anda İskoç devi Celtic'in kadrosunda yer alan "The Ox"un, Türkiye'de geçirdiği son döneme rağmen meslektaşları arasında hâlâ popüler bir isim olduğunu kanıtladı. Mount ve Welbeck gibi oyuncuların katılımı, orta saha oyuncusunun Emirates Stadyumu ve Anfield'da geçirdiği başarılı dönemlerde kurduğu derin dostlukları gözler önüne serdi.