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Eski Arsenal ve Liverpool orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Mason Mount ve Danny Welbeck’in de katıldığı muhteşem bir düğün töreninde Little Mix grubunun pop yıldızı Perrie Edwards ile evlendi
Yıldızlarla dolu bir konuk listesi
Kutlamaya futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı; Oxlade-Chamberlain’in eski takım arkadaşlarından birçoğu da etkinlikte yer aldı. Öne çıkan konuklar arasında, Manchester United’ın orta saha oyuncusu Mason Mount ve Brighton’ın forveti Danny Welbeck de vardı; her ikisi de damadın Premier Lig’de ve İngiltere milli takımında forma giydiği dönemde onunla aynı sahayı paylaşmıştı.
Etkinlik, futbol camiasından birçok isim için önemli bir buluşma niteliğindeydi ve şu anda İskoç devi Celtic'in kadrosunda yer alan "The Ox"un, Türkiye'de geçirdiği son döneme rağmen meslektaşları arasında hâlâ popüler bir isim olduğunu kanıtladı. Mount ve Welbeck gibi oyuncuların katılımı, orta saha oyuncusunun Emirates Stadyumu ve Anfield'da geçirdiği başarılı dönemlerde kurduğu derin dostlukları gözler önüne serdi.
Uzun soluklu bir aşkın kutlanması
Oxlade-Chamberlain ve Edwards, yaklaşık sekiz yıl önce ilişkilerini ilk kez kamuoyuna açıkladıklarından beri Birleşik Krallık’taki en çok dikkat çeken çiftlerden biri oldular. Hem futbol hem de pop müzik hayranları tarafından yakından takip edilen bu çiftin serüveni, 2022’deki nişanlarına ve şimdi de resmi evliliklerine kadar uzandı.
Çift, mutluluklarını sosyal medyada paylaştı; gelin, ikilinin bu özel günü kutladığını gösteren bir dizi fotoğraf yayınladı. Fotoğraflar, törenin zarafetini ve küçük oğulları Axel’in de eşlik ettiği bu yeni hayat bölümüne adım atarken çiftin mutluluğunu yansıtıyordu.
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Kayıp elmas kolye
Edwards gibi bir moda ikonundan beklendiği üzere, düğünün estetiği, British Vogue ile yaptığı röportajda en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Şarkıcı, gelinlik stilinin ince detaylarını ve lüks bir ihtişamla son derece kişisel bir dokunuşu harmanlayan etkinliğin atmosferini anlattı. "Hayatımın en güzel günü," diyen Edwards, röportaj sırasında, kazandığı tüm ödüller ve liste başı hit şarkılara rağmen, bu kişisel dönüm noktasının kendisi için en değerli anı olarak kaldığını vurguladı.
Düğününde üç beyaz gelinlik giyen ünlü şarkıcı, o büyük günde kendisini rahatsız eden tek sorundan bahsederek şöyle dedi: “Axel’i doğurduktan sonra Alex bana bir elmas kolye hediye etmişti ve ben onu her gün takıyordum. Ancak Portekiz’e gitmeden bir gün önce kolye kayboldu. Bütün gün ağladım ve her yeri aradık – hatta elektrikli süpürgeyi bile kontrol ettik – ama kolye yoktu. Birinin onu çaldığına emindim.”
Futbol ile aile hayatını dengelemek
Düğün tüm dikkatleri üzerine çekse de, Oxlade-Chamberlain son dönemde İskoçya’da geçirdiği süre boyunca sahada hayati bir figür olmaya devam etti. Celtic’in orta saha oyuncusu, son zamanlarda yüksek baskı altındaki ortamlarda değerini kanıtlayarak, kritik lig maçlarında gol önündeki kalıcı kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.
2025-26 sezonunun son anlarında yaşanan son derece dramatik bir finalin ardından Glasgow’da İskoçya Premiership şampiyonluğunu kazanan oyuncu, İngiltere’ye döndüğünde imzaladığı sözleşmede 12 aylık bir uzatma opsiyonuna sahip. Yeni eşi Perrie, oğulları Axel ve kızları Alanis Valentine ile birlikte hayatlarında heyecan verici yeni bir sayfa açarken, Oxlade-Chamberlain’in takımda kalmasını umuyor.