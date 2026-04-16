Eski Arsenal ve Liverpool kalecisi Alex Manninger'in arabası, bir hemzemin geçitte trenle çarpıştıktan sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti

Bu haber, özellikle Avusturya'da olmak üzere futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Avusturya Futbol Federasyonu'nun spor direktörü Peter Schottel, milli takımda 33 kez forma giyen ve Euro 2008 kadrosunda yer alan eski milli yıldız için yapılan anma mesajlarına öncülük etti.

Avusturya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Alex Manninger'in vefat haberi bizi derinden sarsmıştır. Onunla birlikte futbol, çok özel bir kişiyi kaybetmiştir. Bu zor zamanda, ailesine, arkadaşlarına ve ona yakın olan herkese en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde onlara sabır diliyoruz!"

Schottel ise şunları ekledi: "Alexander Manninger, hem saha içinde hem de saha dışında Avusturya futbolunun olağanüstü bir elçisiydi. Profesyonelliği, soğukkanlılığı ve güvenilirliği onu takımlarının ve milli takımın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Başarıları en büyük saygıyı hak ediyor ve unutulmaz olacak."