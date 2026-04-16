Eski Arsenal ve Liverpool kalecisi Alex Manninger'in arabası, bir hemzemin geçitte trenle çarpıştıktan sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti
Salzburg'da trajik kaza
BBC'nin haberine göre, Salzburg'daki yerel yetkililer, ölümcül kazanın yerel saatle yaklaşık 08:20'de bir hemzemin geçitte meydana geldiğini doğruladı; kazada Manninger'in aracı, karşıdan gelen bir trenin çarpmasıyla hasar gördü.
Acil servis ekipleri olay yerine hızla ulaştı ve ilk müdahale ekipleri, enkazdan çıkarılan 48 yaşındaki adamı defibrilatör kullanarak hayata döndürmeye çalıştı. Tüm çabalarına rağmen, kaza anında arabada tek başına bulunan Manninger'in hayatı kurtarılamadı. Polis, tren makinistinin çarpışmada yaralanmadığını doğruladı.
Avusturyalı bir simgeye adanmış anma etkinlikleri
Bu haber, özellikle Avusturya'da olmak üzere futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Avusturya Futbol Federasyonu'nun spor direktörü Peter Schottel, milli takımda 33 kez forma giyen ve Euro 2008 kadrosunda yer alan eski milli yıldız için yapılan anma mesajlarına öncülük etti.
Avusturya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Alex Manninger'in vefat haberi bizi derinden sarsmıştır. Onunla birlikte futbol, çok özel bir kişiyi kaybetmiştir. Bu zor zamanda, ailesine, arkadaşlarına ve ona yakın olan herkese en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde onlara sabır diliyoruz!"
Schottel ise şunları ekledi: "Alexander Manninger, hem saha içinde hem de saha dışında Avusturya futbolunun olağanüstü bir elçisiydi. Profesyonelliği, soğukkanlılığı ve güvenilirliği onu takımlarının ve milli takımın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Başarıları en büyük saygıyı hak ediyor ve unutulmaz olacak."
Arsenal'in iki kez şampiyon olan oyuncusu anıldı
İngiliz futbolseverler, Manninger'i belki de en çok 1997 ile 2002 yılları arasında Arsenal'de geçirdiği beş yıllık dönemden hatırlıyor. Efsanevi David Seaman'ın yedeği olarak geçirdiği süreye rağmen, Arsène Wenger yönetimindeki kulübün tarihi 1997-98 sezonunda iki kupa birden kazanılmasında hayati bir rol oynadı.
O sezon Manninger, sakatlanan Seaman'ın yerine geçerek altı maç üst üste kalesini gole kapattı. Kahramanlıklarından bazıları, Old Trafford'da Manchester United'a karşı alınan hayati 1-0 galibiyetteki olağanüstü performansı ve FA Cup'ta West Ham'a karşı penaltı atışlarında elde edilen zaferdi. Katkıları sayesinde 1998 Mart ayında Premier League'in Ayın Oyuncusu seçildi.
Avrupa çapında köklü bir kariyer
Arsenal'den ayrılmasının ardından Manninger, Avrupa'nın en üst düzey liglerinde başarılı bir kariyer sürdürdü. Toplamda 14 kulüpte forma giydi; bunlara İtalya'da Fiorentina, Udinese, Siena ve Juventus'ta geçirdiği önemli dönemler de dahildir. Torino'da geçirdiği dönemde silinmez bir iz bıraktı; Juventus, şu ifadeleri içeren resmi bir açıklamayla taziyelerini iletti: "Bugün çok hüzünlü bir gün. O, bizden sadece büyük bir sporcu olarak değil, aynı zamanda alçakgönüllülük, adanmışlık ve olağanüstü bir profesyonel ciddiyet gibi nadir değerlere sahip bir insan olarak ayrıldı."
Manninger, otuzlu yaşlarının sonlarına kadar en üst seviyede güvenilir bir varlık olmaya devam etti ve çok az kalecinin sahip olduğu bir profesyonel uzun ömürlülük ve karakter sergiledi. 2016 yılında, 39 yaşındayken, Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool ile kısa süreli bir sözleşme imzalayarak Premier League'e sürpriz bir dönüş yaptı. Kırmızılar formasıyla A takımda forma giymese de, 2017'de profesyonel futboldan resmi olarak emekli olana kadar soyunma odasında deneyimi büyük değer gördü.