Eski Arsenal ve Galler milli takım oyuncusu Aaron Ramsey, duygusal bir açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu

Kararını sosyal medya üzerinden duyuran Ramsey, Gallerli taraftarlara ve 19 yıllık kariyerine damga vuran kulüplere derin şükranlarını dile getirdi. Ramsey, Cardiff City'den Avrupa futbolunun zirvesine yükselişini mümkün kılan teknik direktörlerin ve ailesinin ortak çabasını vurguladı.

Duygusal bir emeklilik açıklamasında şunları yazdı: "Bu, vermesi kolay bir karar değildi. Uzun uzun düşündükten sonra, futboldan emekli olmaya karar verdim. Öncelikle, Galler'den başlamak istiyorum. Galler forması giymek ve bu forma ile pek çok inanılmaz an yaşamak benim için bir ayrıcalıktı. Bu, altında oynadığım tüm teknik direktörlerin ve bana birçok yönden yardımcı olan tüm personelin inanılmaz katkıları olmadan mümkün olamazdı.

"Red Wall'a. İyi günde kötü günde hep yanımda oldunuz! Zirvelerde ve çukurlarda hep yanımda oldunuz ve başarımızın vazgeçilmez bir parçası oldunuz. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Her şeyi birlikte yaşadık ve sizi temsil etmek benim için bir onurdu. Diolch.

"İkinci olarak, oynama şansı bulduğum tüm kulüplere teşekkür ederim. Hayalimi gerçekleştirmeme ve en üst seviyede oynamama yardımcı olan tüm teknik direktörlere ve personele teşekkür ederim. Ve eşime, çocuklarıma ve tüm aileme kocaman bir teşekkür. Sizler her zaman yanımda olmasaydınız, bunların hiçbiri mümkün olmazdı."