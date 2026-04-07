Eski Arsenal ve Galler milli takım oyuncusu Aaron Ramsey, duygusal bir açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu
Ramsey futbolu bıraktı
Deneyimli orta saha oyuncusu, geçen Ekim ayında Meksika ekibi Pumas UNAM'dan ayrıldığından beri serbest statüdeydi; bu takıma, Galler'in olası 2026 Dünya Kupası kampanyası için formunu korumak amacıyla katılmıştı. Futbol hayatına devam etmek için elinden geleni yapmasına rağmen, eski Juventus ve Nice yıldızı, kendine uygun bir proje bulamayınca yeni bir sayfa açmaya karar verdi.
İçten bir veda
Kararını sosyal medya üzerinden duyuran Ramsey, Gallerli taraftarlara ve 19 yıllık kariyerine damga vuran kulüplere derin şükranlarını dile getirdi. Ramsey, Cardiff City'den Avrupa futbolunun zirvesine yükselişini mümkün kılan teknik direktörlerin ve ailesinin ortak çabasını vurguladı.
Duygusal bir emeklilik açıklamasında şunları yazdı: "Bu, vermesi kolay bir karar değildi. Uzun uzun düşündükten sonra, futboldan emekli olmaya karar verdim. Öncelikle, Galler'den başlamak istiyorum. Galler forması giymek ve bu forma ile pek çok inanılmaz an yaşamak benim için bir ayrıcalıktı. Bu, altında oynadığım tüm teknik direktörlerin ve bana birçok yönden yardımcı olan tüm personelin inanılmaz katkıları olmadan mümkün olamazdı.
"Red Wall'a. İyi günde kötü günde hep yanımda oldunuz! Zirvelerde ve çukurlarda hep yanımda oldunuz ve başarımızın vazgeçilmez bir parçası oldunuz. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Her şeyi birlikte yaşadık ve sizi temsil etmek benim için bir onurdu. Diolch.
"İkinci olarak, oynama şansı bulduğum tüm kulüplere teşekkür ederim. Hayalimi gerçekleştirmeme ve en üst seviyede oynamama yardımcı olan tüm teknik direktörlere ve personele teşekkür ederim. Ve eşime, çocuklarıma ve tüm aileme kocaman bir teşekkür. Sizler her zaman yanımda olmasaydınız, bunların hiçbiri mümkün olmazdı."
Kalıcı miras
Ramsey’in kariyeri, hayati önem taşıyan goller atmadaki olağanüstü yeteneği ile hatırlanacak; özellikle de 2014 ve 2017 yıllarında Arsenal formasıyla attığı iki FA Cup finali galibiyet golü öne çıkıyor. Kulüp kariyerinin ötesinde, Galler milli takımına yaptığı katkı da son derece önemliydi. Takımın Euro 2016 yarı finallerine ulaşmasında ve 64 yıl sonra ilk kez katılacağı Katar 2022 Dünya Kupası'nda önemli bir rol oynadı. İngiltere, İtalya ve Fransa'nın önde gelen takımlarında forma giyen Ramsey, ülkesinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak futbol sahalarından ayrılıyor.
Yedek kulübesine geçiş
Geçen sezon Cardiff'te geçici teknik direktörlük görevini kısa bir süre üstlenen Ramsey'nin, artık tam zamanlı olarak teknik direktörlük ve antrenörlük kariyerine devam etmesi bekleniyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde edindiği engin tecrübesi, modern futbolda taktiksel bir rol üstlenmesi için sağlam bir temel oluşturuyor. Galler milli takımı bir geçiş dönemine girerken, bu efsanevi orta saha oyuncusu, milli takım kadrosunda gelecek nesil yeteneklere rehberlik etme fırsatı bulabilir.