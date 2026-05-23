Goal.com
CanlıBiletler
Arsenal's Patrick Vieira (2nd L) celebratAFP

Çeviri:

Eski Arsenal ve Fransa milli takım yıldızı, Real Madrid'in teklifini reddedip Gunners'ta kalmayı tercih etmesinin kariyerindeki tek pişmanlığı olduğunu söylüyor

Arsenal
Premier Lig
P. Vieira
Real Madrid

Arsenal efsanesi Patrick Vieira, futbolculuk kariyerinin dönüm noktası niteliğindeki bir dönemi ele alarak, Real Madrid'i reddetme kararının, başarılarla dolu kariyerindeki tek pişmanlığı olduğunu itiraf etti. Kulübün modern dönemdeki en başarılı dönemlerinde Gunners'ın orta sahasının temel taşı olan Fransız oyuncu, Santiago Bernabéu'nun cazibesinin emekli olduktan uzun zaman sonra bile hâlâ önemli bir "keşke" olarak kaldığını kabul etti.

  • Gerçekleşmeyen Madrid transferi

    Vieira, Kuzey Londra'da geçirdiği dokuz yıllık kariyeri boyunca dünya futbolunun en önde gelen orta saha oyuncularından biri olarak adını duyurdu ve üç kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı. Highbury'deki üstün performansı, doğal olarak Real Madrid'in "Galaktikolar" döneminde dikkatini çekti; ancak İspanyol devinin yıllarca süren ilgisine rağmen, bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi.

    La Gazzetta dello Sport'a konuşan Vieira, Arsenal'e olan sadakatinin nihayetinde dünyanın en büyük kulübüne katılmasını engellediğini itiraf etti. "Tek bir şeyden pişmanım. Real Madrid'e gitmemiş olmaktan. Arsenal'deyken dört yıl üst üste bana teklif ettiler. Son yıl evet dedim, tüm anlaşmalar tamamlandı, ama sonra vazgeçtim. Arsenal'i çok seviyordum," diye açıkladı eski Fransa milli futbolcu.

    • Reklam
  • Genoa CFC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    Florentino Perez ile bir görüşme

    O dönemde kulüp başkanı Florentino Pérez, yıldızlarla dolu kadroya Vieira’yı katmak için büyük çaba sarf etmişti. Vieira daha sonra, Madrid’in başkanıyla yaşadığı ve o ünlü beyaz formayı giymeye ne kadar yaklaştığını ortaya koyan bir karşılaşmayı anlattı.

    Vieira, o görüşmeyi şöyle anlattı: "Manchester City'nin elçisi olarak Madrid'e gittiğimde, bana Marca gazetesinin transferle ilgili manşet haberini getirdi. Bana şöyle dedi: 'Real Madrid'i reddeden tek oyuncu sendin.'" Bu itiraf, kararının ne kadar nadir bir durum olduğunu vurguluyor, zira o dönemde İspanya'nın başkentindeki yıldızlarla dolu projeye katılma fırsatını geri çeviren çok az oyuncu vardı.


  • Mourinho'dan alınan dersler

    Efsanevi teknik direktörün Real Madrid'e büyük bir dönüş yapacağına dair yoğun spekülasyonlar sürerken, Vieira José Mourinho'ya tam destek verdi. Eski orta saha oyuncusu, Mourinho'nun taktiksel disiplin ile taviz vermeyen otoritesini bir araya getiren benzersiz karışımının, onu Bernabéu'daki devasa egolarla başa çıkmak için eşsiz bir şekilde nitelikli kıldığını düşünüyor ve şöyle diyor: "O doğru adam olabilir; şampiyonlarla nasıl başa çıkılacağını biliyor."

    Vieira, bakış açısını değiştiren 2009 yılına ait özel bir anısını paylaştı: "Mourinho bana duymak istemediğim şeyi söyledi. Size bir anekdot anlatayım. Mart 2009, Manchester United-Inter maçı. Sakatlıktan dönüyordum ve Mourinho bana şöyle dedi: 'Sana ilk on birde ihtiyacım var; 60 dakika oynayacaksın. Dört dakika sonra, gol atan Vidic'i kaçırdım ve devre arasında tahtadaki değişiklikleri gördüm: ben çıkıyordum, Muntari giriyordu. Ertesi gün ofisine gittim; 60 dakika oynama sözünü tutmamıştı. Ve bana şöyle dedi: İyi oynamadın; takım için en iyisini yapmak zorundayım. Bugün, bir teknik direktör olarak, onun haklı olduğunu söylüyorum."

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vieira'nın geleceği ve Premier Lig'den gelen övgüler

    Şu anda teknik direktörlükte yeni bir görev arayışında olan Vieira, İtalya'da "tamamlanmamış işleri" olduğunu belirterek Serie A'ya dönme konusundaki güçlü isteğini dile getirdi. Ayrıca, Arsenal'in şu anki yıldızı Declan Rice'ı överek, kendi oyun stiliyle bu İngiliz milli oyuncunun orta saha rolündeki özverili yaklaşımının benzerliklerine dikkat çekti.

    "22 yıl önce kazandığımızda, bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Ve size şunu söyleyeyim, Declan Rice benim gibi: kendisi için değil, takım için oynuyor," dedi Vieira.

    Şampiyonlar Ligi finaline bakarak, Gunners'ın gelecekteki Avrupa hedefleri için bir ipucu ekledi: "Bence gol olacak, ama 1-0 olmayacak. PSG, Bayern'e karşı oynadığı kadar açık bir oyun sergilerse, risk alacak. Ve fikrimi değiştirdim: artık Arsenal'i destekleyeceğim."

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Premier Lig
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Arsenal crest
Arsenal
ARS