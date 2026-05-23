Eski Arsenal ve Fransa milli takım yıldızı, Real Madrid'in teklifini reddedip Gunners'ta kalmayı tercih etmesinin kariyerindeki tek pişmanlığı olduğunu söylüyor

Vieira, Kuzey Londra'da geçirdiği dokuz yıllık kariyeri boyunca dünya futbolunun en önde gelen orta saha oyuncularından biri olarak adını duyurdu ve üç kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı. Highbury'deki üstün performansı, doğal olarak Real Madrid'in "Galaktikolar" döneminde dikkatini çekti; ancak İspanyol devinin yıllarca süren ilgisine rağmen, bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Vieira, Arsenal'e olan sadakatinin nihayetinde dünyanın en büyük kulübüne katılmasını engellediğini itiraf etti. "Tek bir şeyden pişmanım. Real Madrid'e gitmemiş olmaktan. Arsenal'deyken dört yıl üst üste bana teklif ettiler. Son yıl evet dedim, tüm anlaşmalar tamamlandı, ama sonra vazgeçtim. Arsenal'i çok seviyordum," diye açıkladı eski Fransa milli futbolcu.