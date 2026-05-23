AFP
Çeviri:
Eski Arsenal ve Fransa milli takım yıldızı, Real Madrid'in teklifini reddedip Gunners'ta kalmayı tercih etmesinin kariyerindeki tek pişmanlığı olduğunu söylüyor
Gerçekleşmeyen Madrid transferi
Vieira, Kuzey Londra'da geçirdiği dokuz yıllık kariyeri boyunca dünya futbolunun en önde gelen orta saha oyuncularından biri olarak adını duyurdu ve üç kez Premier Lig şampiyonluğu kazandı. Highbury'deki üstün performansı, doğal olarak Real Madrid'in "Galaktikolar" döneminde dikkatini çekti; ancak İspanyol devinin yıllarca süren ilgisine rağmen, bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmedi.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Vieira, Arsenal'e olan sadakatinin nihayetinde dünyanın en büyük kulübüne katılmasını engellediğini itiraf etti. "Tek bir şeyden pişmanım. Real Madrid'e gitmemiş olmaktan. Arsenal'deyken dört yıl üst üste bana teklif ettiler. Son yıl evet dedim, tüm anlaşmalar tamamlandı, ama sonra vazgeçtim. Arsenal'i çok seviyordum," diye açıkladı eski Fransa milli futbolcu.
Florentino Perez ile bir görüşme
O dönemde kulüp başkanı Florentino Pérez, yıldızlarla dolu kadroya Vieira’yı katmak için büyük çaba sarf etmişti. Vieira daha sonra, Madrid’in başkanıyla yaşadığı ve o ünlü beyaz formayı giymeye ne kadar yaklaştığını ortaya koyan bir karşılaşmayı anlattı.
Vieira, o görüşmeyi şöyle anlattı: "Manchester City'nin elçisi olarak Madrid'e gittiğimde, bana Marca gazetesinin transferle ilgili manşet haberini getirdi. Bana şöyle dedi: 'Real Madrid'i reddeden tek oyuncu sendin.'" Bu itiraf, kararının ne kadar nadir bir durum olduğunu vurguluyor, zira o dönemde İspanya'nın başkentindeki yıldızlarla dolu projeye katılma fırsatını geri çeviren çok az oyuncu vardı.
Mourinho'dan alınan dersler
Efsanevi teknik direktörün Real Madrid'e büyük bir dönüş yapacağına dair yoğun spekülasyonlar sürerken, Vieira José Mourinho'ya tam destek verdi. Eski orta saha oyuncusu, Mourinho'nun taktiksel disiplin ile taviz vermeyen otoritesini bir araya getiren benzersiz karışımının, onu Bernabéu'daki devasa egolarla başa çıkmak için eşsiz bir şekilde nitelikli kıldığını düşünüyor ve şöyle diyor: "O doğru adam olabilir; şampiyonlarla nasıl başa çıkılacağını biliyor."
Vieira, bakış açısını değiştiren 2009 yılına ait özel bir anısını paylaştı: "Mourinho bana duymak istemediğim şeyi söyledi. Size bir anekdot anlatayım. Mart 2009, Manchester United-Inter maçı. Sakatlıktan dönüyordum ve Mourinho bana şöyle dedi: 'Sana ilk on birde ihtiyacım var; 60 dakika oynayacaksın. Dört dakika sonra, gol atan Vidic'i kaçırdım ve devre arasında tahtadaki değişiklikleri gördüm: ben çıkıyordum, Muntari giriyordu. Ertesi gün ofisine gittim; 60 dakika oynama sözünü tutmamıştı. Ve bana şöyle dedi: İyi oynamadın; takım için en iyisini yapmak zorundayım. Bugün, bir teknik direktör olarak, onun haklı olduğunu söylüyorum."
Vieira'nın geleceği ve Premier Lig'den gelen övgüler
Şu anda teknik direktörlükte yeni bir görev arayışında olan Vieira, İtalya'da "tamamlanmamış işleri" olduğunu belirterek Serie A'ya dönme konusundaki güçlü isteğini dile getirdi. Ayrıca, Arsenal'in şu anki yıldızı Declan Rice'ı överek, kendi oyun stiliyle bu İngiliz milli oyuncunun orta saha rolündeki özverili yaklaşımının benzerliklerine dikkat çekti.
"22 yıl önce kazandığımızda, bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Ve size şunu söyleyeyim, Declan Rice benim gibi: kendisi için değil, takım için oynuyor," dedi Vieira.
Şampiyonlar Ligi finaline bakarak, Gunners'ın gelecekteki Avrupa hedefleri için bir ipucu ekledi: "Bence gol olacak, ama 1-0 olmayacak. PSG, Bayern'e karşı oynadığı kadar açık bir oyun sergilerse, risk alacak. Ve fikrimi değiştirdim: artık Arsenal'i destekleyeceğim."