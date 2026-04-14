Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı Jorginho, oteldeki güvenlik olayının ardından Chappell Roan'a yönelik eleştirilerini geri çekti

Orta saha oyuncusu, söz konusu güvenlik görevlisinin Roan tarafından istihdam edilmediğini doğruladı. Jorginho, daha sonra yaptığı açıklamada şunları yazdı: “İlk açıklamamı, çocuğuma ve eşime yetişkin bir erkek güvenlik görevlisinin tehditkar bir şekilde yaklaştığını duyduktan sonra, o anın heyecanıyla yaptım. Her babanın yapacağı gibi tepki verdim. Benim önceliğim, her zaman olduğu gibi ailemi korumaktır ve ben de tam olarak bunu yaptım. Güvenlik görevlisi de o zamandan beri, o sırada otelde başka bir sanatçıyı temsil ettiğini kamuoyuna doğruladı. Onu onlara yaklaşmaya iten şeyin ne olduğunu hâlâ bilmiyoruz ve kahvaltı yapan 11 yaşındaki bir çocuğun makul bir şekilde herhangi bir güvenlik tehdidi olarak görülebileceğine inanmıyoruz, ancak artık onun Chappell adına hareket etmediği açıkça ortada.

“Gerçekleri açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konunun adil ve doğru bir şekilde açıklığa kavuşturulması benim için önemli. Bu durumun Chappell Roan, Catherine, Ada ve ailemiz üzerinde yarattığı etkiden dolayı üzgünüm. Ailemi her zaman savunacağım. Ancak, işlerin ilk bakışta göründüğü gibi olmadığı durumları da fark etmeyi biliyorum. Bu hassas dönemde bize gösterdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ancak bir şeyi çok net bir şekilde belirtmek istiyorum: Hiçbir taraftan gelen nefret söylemlerini veya çevrimiçi saldırıları desteklemiyorum veya teşvik etmiyorum. Saygı, empati ve alçakgönüllülük, her gün benimsediğim ve aileme öğrettiğim değerlerdir. Benim için bu konu kapanmıştır.”