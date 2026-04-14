Getty/GOAL
Çeviri:
Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı Jorginho, oteldeki güvenlik olayının ardından Chappell Roan'a yönelik eleştirilerini geri çekti
Jorginho'nun ilk yorumları
Tartışma, Mart ayında Lollapalooza festivali sırasında, Jorginho’nun 11 yaşındaki kızının bir güvenlik görevlisi tarafından kendi ifadesiyle “son derece saldırgan bir tavırla” durdurulduğunu iddia etmesiyle başladı. Eski İtalya milli futbolcusuna göre, çocuk sadece “Good Luck, Babe!” şarkıcısının orada olup olmadığını kontrol etmek için bir otel masasının önünden geçmişti.
Jorginho, olayı ilk olarak sosyal medyada paylaşmış ve kızının bu olaydan dolayı gözyaşlarına boğulduğunu açıklamıştı. Orta saha oyuncusu, güvenlik görevlisinin Roan'ın ekibinden olduğunu öne sürdü ve genç hayrana karşı sergilenen sert muameleye ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi.
- Getty Images Entertainment
Şarkıcı, olayla ilgisi olduğunu reddediyor
Roan, iddialara hemen yanıt vererek olaydan haberi olmadığını ve güvenlik görevlilerine kimseye yaklaşmaları yönünde talimat vermediğini açıkça belirtti.
Instagram Stories üzerinden yayınladığı sosyal medya gönderisinde Roan şunları söyledi: “Güvenlik görevlisine bu anne ve çocuğun yanına gitmesini ben istemedim. Onlar bana yaklaşmadı. Hiçbir şey yapmıyorlardı. Hiçbir eylemde bulunulmamışken, inanmak için bir neden yokken, güvenliğin birinin niyetinin iyi olmadığını varsayması haksızlık.”
Jorginho durumu açıklığa kavuşturuyor
Orta saha oyuncusu, söz konusu güvenlik görevlisinin Roan tarafından istihdam edilmediğini doğruladı. Jorginho, daha sonra yaptığı açıklamada şunları yazdı: “İlk açıklamamı, çocuğuma ve eşime yetişkin bir erkek güvenlik görevlisinin tehditkar bir şekilde yaklaştığını duyduktan sonra, o anın heyecanıyla yaptım. Her babanın yapacağı gibi tepki verdim. Benim önceliğim, her zaman olduğu gibi ailemi korumaktır ve ben de tam olarak bunu yaptım. Güvenlik görevlisi de o zamandan beri, o sırada otelde başka bir sanatçıyı temsil ettiğini kamuoyuna doğruladı. Onu onlara yaklaşmaya iten şeyin ne olduğunu hâlâ bilmiyoruz ve kahvaltı yapan 11 yaşındaki bir çocuğun makul bir şekilde herhangi bir güvenlik tehdidi olarak görülebileceğine inanmıyoruz, ancak artık onun Chappell adına hareket etmediği açıkça ortada.
“Gerçekleri açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konunun adil ve doğru bir şekilde açıklığa kavuşturulması benim için önemli. Bu durumun Chappell Roan, Catherine, Ada ve ailemiz üzerinde yarattığı etkiden dolayı üzgünüm. Ailemi her zaman savunacağım. Ancak, işlerin ilk bakışta göründüğü gibi olmadığı durumları da fark etmeyi biliyorum. Bu hassas dönemde bize gösterdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ancak bir şeyi çok net bir şekilde belirtmek istiyorum: Hiçbir taraftan gelen nefret söylemlerini veya çevrimiçi saldırıları desteklemiyorum veya teşvik etmiyorum. Saygı, empati ve alçakgönüllülük, her gün benimsediğim ve aileme öğrettiğim değerlerdir. Benim için bu konu kapanmıştır.”
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Roan, Jorginho'nun son açıklamasına henüz yanıt vermedi. Orta saha oyuncusu, şu anda 10 maçta topladığı 20 puanla 2026 Brezilya Serie A sıralamasında ikinci sırada yer alan Flamengo'da görevine devam edecek. Takım, bir maç daha fazla oynayan lider Palmeiras'ın altı puan gerisinde bulunuyor. Takım, önümüzdeki maçta Copa Libertadores grup aşamasında Independiente Medellin ile karşılaşacak, ardından da Bahia ile lig maçı oynayacak.