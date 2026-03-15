Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı Ashley Cole, ikinci lig kulübünde sürpriz bir şekilde ilk teknik direktörlük görevine hazırlanıyor
İngiltere efsanesinin Serie B'ye transferi gündemde
talkSPORT'un haberine göre, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir gelişmeyle, İngiltere'nin efsane futbolcusu Cole, Serie B ekibi Cesena'nın teknik direktörlüğü görevine çok yaklaştı. Kendi neslinin en iyi sol beklerinden biri olarak kabul edilen 45 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübünün üst lige yükselme hedeflerini canlandırmak için en önemli adayı olduğu belirtiliyor.
Anlaşma kesinleşirse, bu Cole'un 2019'da futbolu bıraktığından bu yana üstlendiği ilk teknik direktörlük görevi olacak. Cesena şu anda İtalya'nın ikinci liginde sekizinci sırada yer alıyor ve Cumartesi öğleden sonra Michele Mignani'nin görevden alınmasının ardından kulüp yönetimi, eski Premier League şampiyonunu, yüksek riskli play-off mücadelesinde takımı yönetecek kişi olarak belirledi.
Koçluk kademelerinde bir yolculuk
Bu, onun ilk baş antrenörlük görevi olsa da, Cole teknik direktörlük koltuğuna yabancı değil. Son birkaç yılı, çoğu zaman eski takım arkadaşlarıyla birlikte çalışarak etkileyici bir kariyer inşa etmekle geçirdi. Lampard’ın yanında Chelsea ve Everton’da antrenörlük görevlerinde bulundu ve Rooney’nin Birmingham’daki görev süresi boyunca teknik ekibinin bir parçası olarak çalıştı.
Milli takımdaki çalışmaları da aynı derecede başarılıydı. Cole, Lee Carsley'in ekibinin önemli bir parçasıydı ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın hem 2023 hem de 2025'te Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Genç takımlardaki başarısının ardından, 2024'te FA tarafından tam zamanlı milli takım antrenörü olarak atandı ve Carsley'in geçici olarak görevi devraldığı dönemde bir süreliğine A Milli Takım'ın başına geçti.
Cole kendi kimliğini bulmaya hazır
Aralık ayında The Overlap programında konuşan Cole, teknik direktörlüğe geçiş yapma arzusunu gizlemedi. "Kesinlikle [teknik direktörlük] denemek istiyorum. İkinci adam olarak, iyi olup olmadığımın değerlendirilmesi oldukça zor. Bunu ancak insanların sana ne düşündüğünden anlayabiliyorsun. Birmingham'da Wayne ile çalıştım, benim hakkımda bir teknik direktör olarak ne düşündüğünü bilmiyorum. İyi miyim, kötü müyüm? Bunu ancak geri bildirimlerden öğrenebilirim, bu yüzden yeterince iyi olup olmadığımı bilmek oldukça zor," diye itiraf etti.
"Kesinlikle neredeyse hazır olduğumu hissediyorum ve o noktaya yaklaşıyorum. Ben farklıyım. Bazı menajerler kadar iyi konuşamıyorum. Oyunda kendi yolumu bulmam gerekiyor. Kendi kişiliğimi bulmam gerekiyor. Özgün olmalıyım. Oyuncu olarak belki soyunma odasında liderlik yapmadım, ama koçluk yolculuğumun başlangıcına dönersek, liderlik yapmanın, insanları motive etmenin ve onları benimle birlikte bu yolculuğa çıkarmamın bir yolunu buldum," diye ekledi Cole.
İtalya'da bizi bekleyen zorluk
Cesena'daki görev, cesaretsizlere göre değil. Kulüp play-off potasında yer alsa da, şu anda dördüncü sıradaki Palermo'nun 17 puan gerisinde. Serie B'nin zirvesinde Venezia ve Monza'nın tempoyu belirlediği bir ortamda, Cole'un Seahorses'ı üst lige geri döndürmek için play-off'ların çetin ön eleme turlarını başarıyla geçmesi gerekecek.
Ancak Cole, büyüklerden öğrendiği derslerle bu göreve hazırlıklı olacak. Daha önce taktiksel disiplinini Jose Mourinho'ya atfederken, Carlo Ancelotti'nin kendisine oyunun insani yönünün önemini öğrettiğini belirtmişti. Şimdi, İngiltere millitakımında 107 kez forma giyen bu isim, meslektaşlarının teknik direktörlük başarılarını taklit etmek için İtalyan futbolunun yüksek baskı ortamında bu dersleri uygulamaya hazır görünüyor.
Reklam