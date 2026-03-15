Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı Ashley Cole, ikinci lig kulübünde sürpriz bir şekilde ilk teknik direktörlük görevine hazırlanıyor

talkSPORT'un haberine göre, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir gelişmeyle, İngiltere'nin efsane futbolcusu Cole, Serie B ekibi Cesena'nın teknik direktörlüğü görevine çok yaklaştı. Kendi neslinin en iyi sol beklerinden biri olarak kabul edilen 45 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübünün üst lige yükselme hedeflerini canlandırmak için en önemli adayı olduğu belirtiliyor.

Anlaşma kesinleşirse, bu Cole'un 2019'da futbolu bıraktığından bu yana üstlendiği ilk teknik direktörlük görevi olacak. Cesena şu anda İtalya'nın ikinci liginde sekizinci sırada yer alıyor ve Cumartesi öğleden sonra Michele Mignani'nin görevden alınmasının ardından kulüp yönetimi, eski Premier League şampiyonunu, yüksek riskli play-off mücadelesinde takımı yönetecek kişi olarak belirledi.