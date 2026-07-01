Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı Ashley Cole, göreve başladıktan sadece üç ay sonra ‘strateji değişikliği’ nedeniyle Cesena’daki teknik direktörlük görevinden istifa etti

Cole, Cesena’nın baş antrenörlüğü görevinden resmen ayrıldı ve İtalya’nın ikinci ligindeki bu takımı, göreve başladıktan sadece sekiz maç sonra terk etti. 45 yaşındaki teknik adam, Mart ayında takımın başına geçmişti. Bu, Derby, Everton ve Birmingham’da geçirdiği dönemlerin yanı sıra İngiltere U21 Milli Takımı’ndaki görevleriyle antrenörlük deneyimini geliştiren Cole’un ilk baş antrenörlük deneyimi olmuştu.

Eski Arsenal ve Chelsea bek oyuncusu, Instagram üzerinden ayrıldığını doğrulayarak, kısa süren görev süresi boyunca birlikte çalıştığı kişilere teşekkürlerini iletti. Cole şöyle yazdı: “Cesena FC’deki görevim bugün sona ererken, son birkaç ay boyunca gösterdikleri çaba ve bağlılık için oyunculara ve teknik kadroya teşekkür etmek istiyorum. Böylesine tutkulu bir kulübe deneyimlerimi katmaktan gurur duydum ve takıma yeni bir kimlik kazandırmak ve önümüzdeki sezona hazırlanmak için onlarla çalışmaktan gerçekten büyük keyif aldım.”