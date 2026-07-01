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Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı Ashley Cole, göreve başladıktan sadece üç ay sonra ‘strateji değişikliği’ nedeniyle Cesena’daki teknik direktörlük görevinden istifa etti
Kısa süren İtalya macerası sona erdi
Cole, Cesena’nın baş antrenörlüğü görevinden resmen ayrıldı ve İtalya’nın ikinci ligindeki bu takımı, göreve başladıktan sadece sekiz maç sonra terk etti. 45 yaşındaki teknik adam, Mart ayında takımın başına geçmişti. Bu, Derby, Everton ve Birmingham’da geçirdiği dönemlerin yanı sıra İngiltere U21 Milli Takımı’ndaki görevleriyle antrenörlük deneyimini geliştiren Cole’un ilk baş antrenörlük deneyimi olmuştu.
Eski Arsenal ve Chelsea bek oyuncusu, Instagram üzerinden ayrıldığını doğrulayarak, kısa süren görev süresi boyunca birlikte çalıştığı kişilere teşekkürlerini iletti. Cole şöyle yazdı: “Cesena FC’deki görevim bugün sona ererken, son birkaç ay boyunca gösterdikleri çaba ve bağlılık için oyunculara ve teknik kadroya teşekkür etmek istiyorum. Böylesine tutkulu bir kulübe deneyimlerimi katmaktan gurur duydum ve takıma yeni bir kimlik kazandırmak ve önümüzdeki sezona hazırlanmak için onlarla çalışmaktan gerçekten büyük keyif aldım.”
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Stratejik farklılıklar ayrılığa yol açtı
Projeye başlangıçta gösterdiği coşkuya rağmen Cole, kulübün felsefesindeki değişimin ayrılma kararının başlıca nedeni olduğunu açıkladı. Cole, kulübün üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından ayrılma kararının tamamen kendisine ait olduğunu belirtti. Kulüple imzaladığı ilk sözleşme, uzatma için çeşitli performansa bağlı şartlar içeren kısa vadeli bir anlaşmaydı.
Ayrılığın ardındaki gerekçeyi açıklayan Cole, şunları söyledi: “Kulübün stratejisindeki değişiklikle ilgili olarak spor direktörüyle yaptığımız son görüşmelerin ardından, ayrılmanın benim için en iyisi olduğuna karar verdim. Oradaki tüm insanlara ve taraftarlara büyük bir saygı duyarak ayrılıyorum ve bir sonraki maceramı sabırsızlıkla bekliyorum.”
Saha içinde ve dışında yaşanan mücadeleler
Cole’un Serie B’deki teknik direktörlük dönemi istatistiksel açıdan zorlu geçti; görevde olduğu sekiz maçta sadece bir galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet elde etti. Sonuçların ötesinde, bu atamanın Cesena taraftarlarının bir kısmı tarafından şüpheyle karşılandığı bildirildi ve bazı söylentilere göre A takım kadrosundaki bazı oyuncular da yeni yönetimden memnun değildi.
Dil engeli de Emilia-Romagna’daki hayata uyum sağlamakta yaşadığı zorluklarda önemli bir rol oynadı. 2014 ile 2016 yılları arasında Roma formasıyla İtalya’da iki sezon geçirmiş olmasına rağmen Cole, çoğunluğu İtalyanca konuşan bir kadroya taktiksel fikirlerini aktarmak konusunda büyük bir engelle karşılaştığını itiraf etti. Kulüp strateji değişikliğine yönelirken, bu faktörlerin bir araya gelmesi Cole’un konumunu giderek savunulamaz hale getirdi.
- Getty Images Sport
Efsanevi kariyer, antrenörlükteki bir engelle karşı karşıya
Cole’un artık teknik direktörlük piyasasında resmen serbest oyuncu statüsüne geçmesiyle birlikte, Cesena şimdiden onun halefini aramaya başladı; Guido Pagliuca, Emanuele Troise ve Stefano Vecchi gibi isimler bu pozisyonla anılıyor. İngiltere milli takımında 107 kez forma giyen ve Premier Lig’de yaklaşık 400 maça çıkan Cole, artık teknik direktörlük kariyerini başka bir yerde ilerletmek için yeni bir fırsat arayacak.