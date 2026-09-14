Getty Images Sport
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Eski Arsenal sportif direktörü Edu, Nottingham Forest'tan hayal kırıklığı yaratan ayrılığının ardından sürpriz bir görev üstlendi
Bulgaristan'a sürpriz transfer
Edu, yeni atanan beş kişilik yönetim kurulunun bir parçası olarak resmen Levski Sofia'ya katıldı. Bu hamle, bu ayın başlarında Nottingham Forest'tan kısa süre önce ayrılmasının ardından büyük sürpriz yarattı. Haberi Daily Mail duyurdu.
Kulüp, hiyerarşisini tamamen yeniden yapılandırdı ve Edu'yu Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry ve mevcut icra direktörü Daniel Borimirov ile birlikte yönetime dahil etti. Tam görevi henüz belirtilmemiş olsa da, sorumlulukları netleştirmek için kurul yaklaşan bir toplantıda bir başkan ve bir icra direktörü seçecek.
Kulübün resmî açıklaması
Levski Sofia, Edu'nun gelişi konusunda büyük heyecan duyduğunu ifade ederek, onun kulübe perde arkasında katacağı değeri anlatan kamuoyuna açık bir açıklama yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor stratejisi, oyuncu seçimi, yetenek gelişimi ve organizasyon inşası konularındaki deneyimi, kulübün sürdürülebilir ve rekabetçi bir futbol yapılanması yolundaki ilerleyişinde önemli bir kazanım olacak" denildi.
Edu, daha önce Arsenal'de teknik direktör ve sportif direktör olarak görev yaptığı başarılı dönemde kulübün yeniden şekillenmesine yardımcı olmuş, Kasım 2024'te istifa etmeden önce önemli bir birikim ortaya koymuştu.
Forest'taki zorluklar
Bu yeni sayfa, City Ground’daki felaketle geçen dönemin ardından Edu’ya yeni bir başlangıç sunuyor. Edu, Temmuz 2025’te global futbol direktörü olarak Forest’a katıldı ve Olympiakos ile Rio Ave’yi de kapsayan Evangelos Marinakis imparatorluğundaki operasyonları denetledi.
Ancak kulüp, onun gözetiminde kötü transfer politikası nedeniyle zorlandı. Edu, geçen sezon City Ground’da görev yapan dört teknik direktörden biri olan Nuno Espirito Santo ile anlaşmazlık yaşadı. Haberler, Edu’nun son maçına şubatta çıktıktan sonra bu ay kulüpten ayrıldığını doğruladı; iddiaya göre kendisine antrenman sahası ve stadyumdan uzak durması söylenmişti.
- Getty Images Sport
Edu için sıradaki adım ne?
Edu artık, dokuz maçın ardından ligde zirvede en yakın takipçisinin beş puan önünde bulunan Levski Sofia ile yurt içindeki üstünlüğünü sürdürmeye odaklanacak. Ayrıca AEK Atina'ya Şampiyonlar Ligi play-off'unda kaybettikten sonra Avrupa Ligi'ne düştüler. Edu şimdi yeni kulübünün üst üste şampiyonluklar kazanmasına ve yaklaşan Avrupa fikstürünü başarıyla geçmesine yardımcı olmak zorunda.
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