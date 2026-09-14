Eski Arsenal sportif direktörü Edu, Nottingham Forest'tan hayal kırıklığı yaratan ayrılığının ardından sürpriz bir görev üstlendi

Bu yeni sayfa, City Ground’daki felaketle geçen dönemin ardından Edu’ya yeni bir başlangıç sunuyor. Edu, Temmuz 2025’te global futbol direktörü olarak Forest’a katıldı ve Olympiakos ile Rio Ave’yi de kapsayan Evangelos Marinakis imparatorluğundaki operasyonları denetledi.

Ancak kulüp, onun gözetiminde kötü transfer politikası nedeniyle zorlandı. Edu, geçen sezon City Ground’da görev yapan dört teknik direktörden biri olan Nuno Espirito Santo ile anlaşmazlık yaşadı. Haberler, Edu’nun son maçına şubatta çıktıktan sonra bu ay kulüpten ayrıldığını doğruladı; iddiaya göre kendisine antrenman sahası ve stadyumdan uzak durması söylenmişti.