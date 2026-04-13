(C)Getty Images
Çeviri:
Eski Arsenal orta saha oyuncusu Thomas Partey, kendisine yöneltilen iki yeni tecavüz suçlamasına karşı suçsuz olduğunu iddia etti
Partey mahkemede savunmasını sundu
Partey, 2020 yılının Aralık ayında Londra’da bir kadına iki kez tecavüz ettiği suçlamalarını reddetmek üzere Pazartesi günü Southwark Crown Mahkemesi’nde hazır bulundu. Bu iki yeni suçlama ilk olarak bu yılın Şubat ayında duyurulmuş ve Gana milli takım oyuncusunu ilgilendiren karmaşık hukuki davaya eklenmişti. Koyu gri pantolon ve beyaz gömleğin üzerine siyah bir kazak giyen orta saha oyuncusu, sadece kimliğini doğrulamak ve savunmasını sunmak için konuştu. Yasal süreç devam ederken, iddia edilen mağdurlarla iletişime geçme yasağı da dahil olmak üzere katı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı.
- AFP
Birkaç suçlamayla karşı karşıya olan orta saha oyuncusu
Son duruşma, eski Atlético Madrid yıldızına yöneltilen bir dizi önceki suçlamanın ardından gerçekleşti. Partey, 2021 ve 2022 yıllarında meydana geldiği iddia edilen ayrı olaylarla ilgili olarak geçen yıl Temmuz ayında beş ayrı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Oyuncu, daha önceki tüm bu suçlamalara karşı suçsuz olduğunu beyan etmişti. İki yeni suçlamanın eklenmesiyle birlikte, artık dört farklı kadını ilgilendiren yedi tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasına karşı suçsuz olduğunu iddia ediyor. Pazartesi günü, Yargıç Tony Baumgartner tüm iddiaların birlikte görülmesine karar verdi.
Eski Arsenal oyuncusu şu anda Villarreal'de forma giyiyor
Bu hukuki gelişmeler, Partey’in Arsenal ile olan beş yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından yaşandı. Oyuncu, 2020 yılında yaklaşık 45 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Emirates Stadyumu'na transfer olmuştu, ancak geçen Haziran ayında Premier Lig ekibinden ayrılıp La Liga ekibi Villarreal'e katıldı. Devam eden dava sürecine rağmen, 32 yaşındaki oyuncu profesyonel futbolda aktif olmaya devam ediyor, Sarı Denizaltı formasıyla 26 maça çıktı ve bu yaz Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmesi bekleniyor.
O, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılan önceki duruşmaya katılmamıştı; bu duruşmada, yasal temsilcisi Pazartesi günü resmi olarak yöneltilen suçlamaları reddetme niyetini belirtmişti.
- AFP
Duruşmada yaşanabilecek gecikmeler
İleriye bakıldığında, suçlamaların birleştirilmesi hukuki takvimde önemli bir değişikliğe yol açtı. Başlangıçta Kasım 2026’ya planlanan duruşma, artık Ocak 2027’ye ertelenebilir. Yaklaşan yargılama sürecinin takvimi ve lojistik detaylarını daha ayrıntılı olarak görüşmek üzere, 14 Mayıs’ta bir duruşma öncesi toplantı düzenlenecek.