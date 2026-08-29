Getty Images Sport
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Eski Arsenal kanat oyuncusu Willian, Premier League tavsiyesini paylaşırken Gabriel Jesus'u Brezilya'ya dönüş konusunda uyardı
Forvetin geleceği belirsizliğini koruyor
29 yaşındaki forvet, tekrarlayan sakatlıkların ardından kadrodaki sıralamada geriye düşmesi ve hücum hattına yapılan takviyeler sonrası Emirates Stadyumu'ndaki geleceği konusunda giderek daha belirsiz bir tabloyla karşı karşıya. Palmeiras'ın onu Brezilya'ya geri getirmeye istekli olduğu bildiriliyor, ancak Jesus'un kuzey Londra kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Eski milli takım arkadaşı Willian, forvete transfer döneminin son tarihi öncesinde takımdan ayrılmaya yönelik herhangi bir hamleyi kesinleştirmeden önce dikkatlice düşünmesi çağrısında bulundu.
- Getty Images Sport
Willian, İngiliz'in kalması çağrısında bulundu
Willian, Jesus'a kendi ülkesine dönüşte yaşadığı zorlu deneyimden yola çıkarak İngiliz futbolundaki kariyerini uzatmaya öncelik vermesini tavsiye etti. Yakın zamanda Gremio ile sözleşmesini fesheden kanat oyuncusu, ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Ben olsam kalırdım, yaşadığım deneyime dayanarak bunu söylüyorum. Kalmayı seçerdim ve ayrılmazdım. Bir şekilde başka bir durum bulup orada oynamayı sürdürmeye çalışırdım."
Travmatik eve dönüş uyarı niteliği taşıyor
Bu uyarı, Willian'ın Ağustos 2021'de Arsenal'den ayrılıp çocukluk kulübü Corinthians'a yeniden katılmasının ardından yaşadığı çalkantılı dönemden kaynaklanıyor. Evine dönüşü, kendisine ve ailesine yönelik güvenlik tehditlerinin ardından sadece 12 ay sonra karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedilmesiyle sonuçlandı ve bu da Fulham ile İngiltere'ye hızlı bir dönüş yapmasına yol açtı.
Kuzey Londra'da vatandaşı oyuncunun ikilemi üzerine konuşan Willian, şunları ekledi: "Bu kişisel bir karar, bunu sadece kendisi verebilir ama kendi tecrübeme dayanarak kesinlikle kalırdım."
- Getty Images Sport
Transfer son tarihi kararı yaklaşıyor
Pazartesi günkü transfer dönemi son tarihi hızla yaklaşırken, Jesus geleceğiyle ilgili hızlı bir karar vermek zorunda. Forvet oyuncusu, mayıs ayının sonlarında Crystal Palace'a karşı gol atmasından bu yana resmi bir maçta forma giymedi ve bu da onu düzenli süreye ciddi şekilde ihtiyaç duyar hâle getirdi. Eğer Brezilya kadrosundaki yerini yeniden kazanmak istiyorsa, her hafta düzenli olarak oynaması büyük önem taşıyacak.
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