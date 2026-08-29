Bu uyarı, Willian'ın Ağustos 2021'de Arsenal'den ayrılıp çocukluk kulübü Corinthians'a yeniden katılmasının ardından yaşadığı çalkantılı dönemden kaynaklanıyor. Evine dönüşü, kendisine ve ailesine yönelik güvenlik tehditlerinin ardından sadece 12 ay sonra karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedilmesiyle sonuçlandı ve bu da Fulham ile İngiltere'ye hızlı bir dönüş yapmasına yol açtı.

Kuzey Londra'da vatandaşı oyuncunun ikilemi üzerine konuşan Willian, şunları ekledi: "Bu kişisel bir karar, bunu sadece kendisi verebilir ama kendi tecrübeme dayanarak kesinlikle kalırdım."