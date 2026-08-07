Raya'nın 2027'de bir prestijli kalecilik ödülü daha kazanarak tarihe geçip geçemeyeceği sorulduğunda, yalnızca GOAL'e, Haypp desteğiyle konuşan 'Invincibles' kadrosunun üyesi Stack şunları söyledi: “Bunu ihtimal dışı bırakmam, gerçekten bırakmam.

“Bakın, gol yemeden tamamlanan maçlar, kendim de kalecilik yapmış biri olarak söylüyorum, yalnızca bireysel olarak kaleciye bağlı değil. Bunda herkesin kilit bir rolü var. Duran topları savunmak, takımınızın topsuz oyunda nasıl konumlandığı, kenar bölgelerden gelen ortaları savunmak, vücudunu ortaya koymak, ortaları engellemek, şutları durdurmak isteyen savunmacılara ve oyunculara sahip olmak. Bence Arsenal'ın yapısı da bu ve Raya'nın bu kadar çok gol yemeden tamamlanan maçının olmasının nedeni de bu.

“Bunun üstüne, tabii ki bireysel performansları da kesinlikle öne çıktı. Ama Raya'yla ilgili bir diğer nokta da şu: riskle oynuyor. Kendini baskı altına sokuyor ve oynama şekli nedeniyle hata yapma ihtimali yaratıyor. Çünkü sınırda oynuyor, risk alıyor, diğer kalecilerin muhtemelen denemeyeceği paslar oynuyor. Çünkü sadece kendisine değil, topu verdiği kişiye de inancı ve güveni var. Bence bunun için büyük övgüyü hak ediyor.

“Bazı kaleciler muhtemelen topu kalemden mümkün olduğunca uzak tutayım, böylece gol yeme ihtimalim azalır şeklinde bir zihniyete sahip olabilir. Ama Raya söz konusu olduğunda, topu almak ve derinden oyunu başlatıp bir şeyler yaratmak için can atıyor. Ve bence savunmadan oyun kurma ve üretme becerisi açısından Premier League'de herkesin önünde olduğu nokta da bu.

“Bir kaleci için bunun çok, çok özel olduğunu düşünüyorum ve dördüncüsünü kazanmasını da ihtimal dışı bırakmam.”