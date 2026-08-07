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Eski Arsenal kalecisi, gol yemeden maç tamamlama üstünlüğünü değerlendirirken, kalesini gole kapatma kralı David Raya'nın 2027'de Premier League Altın Eldiven tarihinde yer edinmesi için destek verdi
Raya, Premier League ve Dünya Kupası kazananı.
Raya, bu yaz Kuzey Amerika'da İspanya Dünya Kupası zaferinin tadını çıkarırken, tecrübeli 1 numara Unai Simon'ın arkasında kulübeye çakılı kaldığı için takımda hiç rol almamış olabilir, ancak İngiliz futbolunun en güvenilir kalecisi olarak ün kazandı.
2023'te önce kiralık olarak Emirates Stadyumu'na taşınmasının ardından 30 yaşındaki file bekçisi, oyununu daha da üst seviyelere taşıdı. Artık bir Premier League şampiyonu ve Mikel Arteta'nın planlarındaki tartışmasız 1 numara.
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Sadece iki erkek, Premier League'de dört Altın Eldiven kazandı
Altın Eldiven ödüllerini son üç sezonun her birinde kazandı, bu süreçte 48 maçta kalesini gole kapattı. Söz konusu ödülü dört kez kazanan sadece iki isim var: Petr Cech ve Joe Hart. Bunu üst üste sezonlarda başaran ise hiç olmadı.
Arsenal'ın su geçirmez savunma hattı korunurken, Raya'nın Premier League'de bir ilke imza atabileceğine inanmak için her türlü neden var. William Saliba, Gabriel Magalhaes ve Jurrien Timber gibi isimler zaman zaman neredeyse aşılamaz olduğunu kanıtladı.
Arsenal kalecisi Raya, Premier League tarihine geçebilir mi?
Raya'nın 2027'de bir prestijli kalecilik ödülü daha kazanarak tarihe geçip geçemeyeceği sorulduğunda, yalnızca GOAL'e, Haypp desteğiyle konuşan 'Invincibles' kadrosunun üyesi Stack şunları söyledi: “Bunu ihtimal dışı bırakmam, gerçekten bırakmam.
“Bakın, gol yemeden tamamlanan maçlar, kendim de kalecilik yapmış biri olarak söylüyorum, yalnızca bireysel olarak kaleciye bağlı değil. Bunda herkesin kilit bir rolü var. Duran topları savunmak, takımınızın topsuz oyunda nasıl konumlandığı, kenar bölgelerden gelen ortaları savunmak, vücudunu ortaya koymak, ortaları engellemek, şutları durdurmak isteyen savunmacılara ve oyunculara sahip olmak. Bence Arsenal'ın yapısı da bu ve Raya'nın bu kadar çok gol yemeden tamamlanan maçının olmasının nedeni de bu.
“Bunun üstüne, tabii ki bireysel performansları da kesinlikle öne çıktı. Ama Raya'yla ilgili bir diğer nokta da şu: riskle oynuyor. Kendini baskı altına sokuyor ve oynama şekli nedeniyle hata yapma ihtimali yaratıyor. Çünkü sınırda oynuyor, risk alıyor, diğer kalecilerin muhtemelen denemeyeceği paslar oynuyor. Çünkü sadece kendisine değil, topu verdiği kişiye de inancı ve güveni var. Bence bunun için büyük övgüyü hak ediyor.
“Bazı kaleciler muhtemelen topu kalemden mümkün olduğunca uzak tutayım, böylece gol yeme ihtimalim azalır şeklinde bir zihniyete sahip olabilir. Ama Raya söz konusu olduğunda, topu almak ve derinden oyunu başlatıp bir şeyler yaratmak için can atıyor. Ve bence savunmadan oyun kurma ve üretme becerisi açısından Premier League'de herkesin önünde olduğu nokta da bu.
“Bir kaleci için bunun çok, çok özel olduğunu düşünüyorum ve dördüncüsünü kazanmasını da ihtimal dışı bırakmam.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Daha fazla kupa kazanma fırsatı var
İspanya ile çılgın Dünya Kupası kutlamalarına katılan Raya, kısa süre içinde yeniden kuzey Londra’daki takıma dönecek. Arsenal hazırlık maçları programını tamamlarken ve Manchester City ile Community Shield karşılaşmasına çıkarken, kalecinin dinlendirilmesi ve yavaş yavaş takıma yeniden adapte edilmesi bekleniyor.
Ancak Kepa Arrizabalaga yedek kaleci rolüne dönerken, Raya’nın Arsenal’in Premier League şampiyonluk unvanını savunmasına ve 2026-27 sezonuna 21 Ağustos’ta Frank Lampard’ın Coventry’sine karşı başlayacağı maçta yeniden kalede olması bekleniyor.
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