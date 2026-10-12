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Eski Arsenal forvetinden “her hafta ilk 11’de oynayacak” tahmini: “Harika oyuncu” Bruno Guimaraes, Arsenal’da Declan Rice’a nasıl yardımcı olacak?
Arsenal etkileyici bir kadro derinliğine sahip
Guimaraes, maçta bir saati biraz aşkın süre geride kalmışken oyuna girdi. James Justin'in açılış golüne Riccardo Calafiori'nin yanıt vermesiyle Arsenal skoru yeni eşitlemişti. Bunun üzerine Mikel Arteta oyuncu değişikliklerine gitmeye karar verdi. Oyuna girdikten sonraki yedi dakika içinde eski Newcastle yıldızı Bruno, ceza sahasının kenarından yaptığı durdurulamaz sert vuruşla topu kalenin alt köşesine gönderdi.
Golün hazırlığında kaptan Odegaard ve İngiltere millî takım oyuncusu Rice'ın da payı vardı. Odegaard, Rice'ın ayağına pas verdi; Rice ise topu kendi bacaklarının arasından geçirerek kaleye yaklaşık 17 metre mesafedeki boş alana aktardı. Gerisini Guimaraes halletti ve Arsenal neden son şampiyon olduğunu gösterdi.
Kuzey Londra ekibi geniş bir kadroya da sahip. Guimaraes, Viktor Gyokeres, Mikel Merino, Eberechi Eze, Jurrien Timber ve genç yıldız adayı Max Dowman yedekler arasında yer aldı.
Ezri Konsa, William Saliba'nın sakatlığı nedeniyle yokluğunda görev almak üzere ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak o da uzun vadede düzenli forma şansı garantisi verilmemesine rağmen yaz aylarında Arsenal'e katılan bir başka oyuncuydu.
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Yaz transferleri Arsenal için neden bu kadar faydalı?
Arsenal'ın küresel çekiciliğinin göz ardı edilemeyeceği bu dönemde söz konusu transferlerin kulübün geldiği noktayı gösterip göstermediği sorulan Arsenal'ın eski forveti Dickov, 247Bet iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Gösteriyor. Premier League şampiyonu olduğunuzda en üst düzeyde rekabet etmek için buna ihtiyacınız var.
“Bir sonraki adımı atıp Şampiyonlar Ligi finaline çıkmak için yalnızca ilk 11'inizi değil, kadronuzu da güçlendirecek oyuncular transfer etmeniz gerekiyor. Böylece kadro içinde sağlıklı bir rekabet ortamı da yaratabilirsiniz.
“Konsa'nın harika bir transfer olduğunu düşünüyorum çünkü Saliba sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Onun yokluğunu hissettiler ve hâlâ hissediyorlar. Bruno ise bana göre Premier League'in en iyi orta saha oyuncularından biri.”
Dickov, Guimaraes'in 75 milyon sterlinlik (99 milyon dolar) transferle Newcastle'dan Arsenal'a geçmesi hakkında şunları ekledi: “Bence gelişi takıma biraz enerji ve deneyim katıyor. Ayrıca Declan'ın üzerindeki yükü de biraz hafifletebilir çünkü Declan son iki üç yıldır olağanüstü oynuyor. Orta sahada her şeyi sürekli tek başına yapamaz.
“[Myles] Lewis-Skelly takıma girip harika işler yaptı ama hâlâ çok genç. Odegaard da geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Gerçi bu sezona gerçekten çok iyi başladı.
“Ama Bruno gibi bir oyuncunun gelip Declan ve Martin'in üzerindeki baskıyı biraz azaltabileceğini düşünüyorum. Şu ana kadar oyuna sonradan girse de sonunda her hafta ilk 11'de oynayıp Arsenal takımının önemli bir parçası olacağını düşünüyorum çünkü harika bir oyuncu.”
Arteta, Guimaraes'in daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor
Eylül ayında Sunderland deplasmanında kazanılan maçta uzaktan bir kez daha muhteşem bir gol atan Guimaraes, daha önce beş deplasman maçında forma giydikten sonra Leeds karşısında Arsenal formasıyla iç sahadaki ilk maçına çıktı.
Arteta, yüksek bedelli bir transfer süreci nedeniyle sezon öncesi hazırlıkları aksayan oyuncunun daha fazlasını yapabileceğine inanıyor. Arsenal teknik direktörü, Leeds karşısındaki zorlu galibiyetin ardından şunları söyledi: “Arsenal'de beklenen seviye bu. Her hafta, her maçta, her dakika, her hareketinizde o seviyede olmalısınız. Brighton karşısında o seviyede değildi, bugün çok daha iyiydi. Bugüne kadar oynadığı maçlardakinden çok daha iyi olabilir.
“Talep etmemiz gereken bu. Kendimden de bunu bekliyorum. Oyunculardan da aynısını talep edeceğim çünkü bunu yaparsak standartları yükseltir ve daha iyi bir takım oluruz.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Sırada Şampiyonlar Ligi var
Arsenal, altı haftanın ardından Premier Lig puan tablosunda, puan kaybetmeyen Manchester City'nin üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Takım, salı günü Lille'i ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi maçında yeniden sahaya çıkacak.
Guimaraes, bu maçta ilk 11'de yer almayı hedefleyecek. Arteta ise rotasyona giderek Odegaard ve Rice gibi isimleri ihtiyaç duydukları kadar dinlendirebilecek ve orta sahasına ek güç katabilecek.
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