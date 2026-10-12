Arsenal'ın küresel çekiciliğinin göz ardı edilemeyeceği bu dönemde söz konusu transferlerin kulübün geldiği noktayı gösterip göstermediği sorulan Arsenal'ın eski forveti Dickov, 247Bet iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Gösteriyor. Premier League şampiyonu olduğunuzda en üst düzeyde rekabet etmek için buna ihtiyacınız var.

“Bir sonraki adımı atıp Şampiyonlar Ligi finaline çıkmak için yalnızca ilk 11'inizi değil, kadronuzu da güçlendirecek oyuncular transfer etmeniz gerekiyor. Böylece kadro içinde sağlıklı bir rekabet ortamı da yaratabilirsiniz.

“Konsa'nın harika bir transfer olduğunu düşünüyorum çünkü Saliba sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Onun yokluğunu hissettiler ve hâlâ hissediyorlar. Bruno ise bana göre Premier League'in en iyi orta saha oyuncularından biri.”

Dickov, Guimaraes'in 75 milyon sterlinlik (99 milyon dolar) transferle Newcastle'dan Arsenal'a geçmesi hakkında şunları ekledi: “Bence gelişi takıma biraz enerji ve deneyim katıyor. Ayrıca Declan'ın üzerindeki yükü de biraz hafifletebilir çünkü Declan son iki üç yıldır olağanüstü oynuyor. Orta sahada her şeyi sürekli tek başına yapamaz.

“[Myles] Lewis-Skelly takıma girip harika işler yaptı ama hâlâ çok genç. Odegaard da geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemedi. Gerçi bu sezona gerçekten çok iyi başladı.

“Ama Bruno gibi bir oyuncunun gelip Declan ve Martin'in üzerindeki baskıyı biraz azaltabileceğini düşünüyorum. Şu ana kadar oyuna sonradan girse de sonunda her hafta ilk 11'de oynayıp Arsenal takımının önemli bir parçası olacağını düşünüyorum çünkü harika bir oyuncu.”