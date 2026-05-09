Eski Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Marsilya'nın müdahale ettiği çılgın yangın söndürücü şakasına karıştı

Marsilya yönetimi, takım içindeki disiplin bozukluğunu gidermek için hızlı bir şekilde harekete geçti. Geçici başkan Alban Juster ve yeni başkan Stéphane Richard, uygun cezayı belirlemeden önce, sınırları aşan "ortam" oluşturma etkinliğinin tam olarak nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak amacıyla Cuma günü takımla bir toplantı düzenledi.

O geceki olaylara birkaç oyuncu karışmış olsa da, kulüp bu şakada liderlik rolünü üstlenen Aubameyang'ı hedef almaya karar verdi. Tecrübeli oyuncuyu Le Havre deplasmanında kadro dışı bırakma kararı, bu tür davranışların hoş görülmeyeceği yönünde net bir mesaj veriyor.