AFP
Çeviri:
Eski Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Marsilya'nın müdahale ettiği çılgın yangın söndürücü şakasına karıştı
Marsilya soyunma odasında kaos
L’Équipe’in haberine göre, eski Arsenal ve Barcelona yıldızı, Pazar günü Le Havre ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. 36 yaşındaki oyuncunun, Perşembe gecesi kulübün antrenman tesislerinde yaşanan ve futbolcular arasında gerginliğin doruğa ulaştığı bir kargaşanın başını çektiği bildirildi.
Takım oyuncularının, sporcu konaklama tesisinde geçirdikleri uzun gecelerden bıkmış olduğu bildirildi. "Biraz atmosfer yaratmak" amacıyla Aubameyang'ın yaklaşık 10 kişilik bir oyuncu grubunu binada gezdirdiği ve grubun gece geç saatlere kadar çeşitli odalarda dolaşarak ciddi bir kargaşaya neden olduğu iddia ediliyor.
Yangın söndürme cihazı olayı
Ortamı neşelendirmek amacıyla başlayan girişim, kısa sürede kötü bir hal aldı. Yangın söndürücünün devreye girmesiyle durum daha da kızıştı; haberlere göre, antrenman merkezinde oyuncuların sokağa çıkma yasağını denetlemekle görevli Marsilya spor yönetimi üyesi Bob Tahri’nin üzerine yangın söndürücünün içeriği püskürtüldü.
Tahri, bu şakanın tek hedefi değildi; yatağı ve kişisel eşyaları da yangın söndürücünün püskürttüğü sıvıyla kaplandı. Yetkilinin bu muameleye çok öfkelendiği ve olayı kulübün üst yönetimine hemen bildirdiği, bunun üzerine de disiplin önlemleri konusunda acil bir iç görüşme yapıldığı bildirildi.
Marsilya yönetimi tavır aldı
Marsilya yönetimi, takım içindeki disiplin bozukluğunu gidermek için hızlı bir şekilde harekete geçti. Geçici başkan Alban Juster ve yeni başkan Stéphane Richard, uygun cezayı belirlemeden önce, sınırları aşan "ortam" oluşturma etkinliğinin tam olarak nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak amacıyla Cuma günü takımla bir toplantı düzenledi.
O geceki olaylara birkaç oyuncu karışmış olsa da, kulüp bu şakada liderlik rolünü üstlenen Aubameyang'ı hedef almaya karar verdi. Tecrübeli oyuncuyu Le Havre deplasmanında kadro dışı bırakma kararı, bu tür davranışların hoş görülmeyeceği yönünde net bir mesaj veriyor.
Aubameyang tam bir özür diledi
Aubameyang, kendi de katkıda bulunduğu bu karışıklık nedeniyle hem Tahri'ye hem de Marsilya yönetim kuruluna tam bir özür diledi. Tartışmalara rağmen, forvet oyuncusu verimli bir sezon geçirdi; bu sezon tüm turnuvalarda toplam 40 maça çıktı ve 13 gol atıp 10 asist yaptı.