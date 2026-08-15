Eski Arsenal golcüsü, Metroaracılığıyla BestBettingSites.co.uk'ya konuşurken, diğer takımlardaki teknik direktör değişikliği dalgasının ilk iki sıradaki takımların hakimiyetini bozmak için yeterli olmayacağını savundu.

Arsenal için en büyük tehdidi değerlendiren Smith şöyle dedi: "Bence asıl rakip Manchester City [Arsenal'a karşı]. Elbette yeni bir menajerleri var, bu da Maresca'nın oyuncularıyla nasıl uyum sağlayacağı konusunda küçük bir soru işareti yaratıyor ama yine de onların tek rakip olduğunu düşünüyorum."

Takipteki gruba ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen altlarında çok sayıda başka takım var ama şu anda ben bunun [Arsenal ile] City arasında olduğunu söylerim."