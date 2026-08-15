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Adhe Makayasa

Çeviri:

Eski Arsenal forveti Alan Smith, Premier League şampiyonluk yarışının iki takım arasında geçeceğini tahmin etti

Arsenal
Premier Lig
M.City
Community Shield

Eski Arsenal golcüsü Alan Smith, yaklaşan Premier League sezonunun Arsenal ile Manchester City arasında bir kez daha iki takımlı bir şampiyonluk yarışına dönüşeceğine inanıyor. Birçok üst düzey rakibinde teknik direktör koltuğunda kapsamlı değişiklikler yaşanmasına rağmen yorumcu, son şampiyon Mikel Arteta'nın takımının yeni sezona girerken önemli bir avantaja sahip olduğu görüşünde.

  • İki aday zirvedeki grubun önünde yer alıyor

    Arsenal'ın geçen sezon 22 yıllık Premier League şampiyonluğu hasretine son vermesinin ardından, eski Arsenal forveti Smith, yaklaşan yarışın yalnızca iki gerçek aday arasında geçeceğine inanıyor. Kuzey Londra ekibi, Christos Tzolis, Illan Meslier ve Bruno Guimaraes takviyeleriyle daha da güçlü görünürken, başlıca rakipler Manchester City, Liverpool ve Chelsea ise teknik direktör değişim süreçlerinden geçiyor. Bu da Smith'i, şampiyonluk mücadelesinin Arteta'nın ekibi ile Manchester'daki rakipleri arasında geçecek özel bir düello olarak kalacağına ikna etmiş durumda.

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    Sky Blues tehdit oluşturuyor

    Eski Arsenal golcüsü, Metroaracılığıyla BestBettingSites.co.uk'ya konuşurken, diğer takımlardaki teknik direktör değişikliği dalgasının ilk iki sıradaki takımların hakimiyetini bozmak için yeterli olmayacağını savundu.

    Arsenal için en büyük tehdidi değerlendiren Smith şöyle dedi: "Bence asıl rakip Manchester City [Arsenal'a karşı]. Elbette yeni bir menajerleri var, bu da Maresca'nın oyuncularıyla nasıl uyum sağlayacağı konusunda küçük bir soru işareti yaratıyor ama yine de onların tek rakip olduğunu düşünüyorum."

    Takipteki gruba ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen altlarında çok sayıda başka takım var ama şu anda ben bunun [Arsenal ile] City arasında olduğunu söylerim."

  • Tahmin edilen puan durumu çekişmeli bir mücadeleye işaret ediyor

    John Stones, Bernardo Silva ve Nathan Ake gibi oturmuş isimlerin ayrılığına, Rodri'nin Barcelona'ya olası transferi de eklenirse, bu durum son şampiyona belirleyici bir avantaj sağlayabilir.

    Üst sıralara ilişkin tahminlerini sıralayan Smith şöyle açıkladı: "Yine Arsenal'in kazanacağını söylemek zorundayım; umarız öyle olur. Sonra City. Manchester United geçen yıl üçüncü bitirdi ve bence bu yıl daha iyi durumda olacaklar.

    "[Michael] Carrick artık görevine iyice alışıyor, bu yüzden belki Man United üçüncü olur, Liverpool dördüncü olur ve Chelsea de [Xabi] Alonso yönetiminde geçen sezona göre belki çok daha iyi bir sezon geçirir. Bazı iyi transferler yaptılar, bu yüzden ilk beşi böyle görüyorum; altıncı sıra içinse favorinin Aston Villa olduğunu söylerim."

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    Cardiff'teki sezon açılışı yaklaşıyor

    Arsenal ile City bu hafta sonunda Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Community Shield karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezonun açılış niteliğindeki bu mücadele, yurt içi lig görevleri başlamadan önce taktik keskinlik ve maç hazırlık düzeyine dair anında bir ölçü sunuyor. Arteta'nın ekibi gelecek cuma günü yeni yükselen Coventry City'yi ağırlayacak, Enzo Maresca'nın takımı ise iki gün sonra Bournemouth karşısında zorlu bir açılış sınavına hazırlanıyor.

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