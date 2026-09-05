Getty Images Sport
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Eski Arsenal adayı Krystian Bielik, Portsmouth taraftarıyla yaşadığı şoke edici fiziki tartışmanın ardından ceza almaktan kurtuldu
Tribünlerde arbede
Daily Mail'e göre, sıra dışı olay Fratton Park'taki maçın 70. dakikasında meydana geldi. Cardiff, yeni yükselen ev sahibi karşısında 2-0 gerideydi. Bielik, takımının geç bir geri dönüş için umutsuzca uğraştığı sırada topu taç çizgisinden almak için koştu.
Genç bir Portsmouth taraftarı ise topu geri vermek yerine Bielik'in başının üzerinden fırlattı. Bielik de anında karşılık olarak tribünlere uzandı ve seyirciyi boğazından kavramış gibi göründü. Taraftar hızla ayağa kalktı, Bielik'i itti ve orta saha oyuncusuna yüzüne tokat atmış gibi göründü; bu da çevredeki ev sahibi takım taraftarlarının tepkisini çekti.
Maç yetkilileri müdahale ediyor
Yaşanan arbede önemli bir aksaklığa yol açtı ve görevliler düzeni yeniden sağlamak için çaresizce uğraşırken maç üç dakika durdu. Bir başka seyirci, Perry Ng’in başının arkasına isabet eden ikinci bir top atarak gerilimi daha da tırmandırdı.
Hakem Ben Speedie, Portsmouth menajeri John Mousinho ve Cardiff patronu Brian Barry-Murphy ile iki kulübün kaptanlarıyla birlikte konuşmak için araya girdi. Gecikmenin ardından stat güvenliği, Bielik ile yaşanan ilk karşılaşmaya karışan taraftarı resmen stattan çıkardı. Maç sonunda Conor Shaughnessy ve Marezi’nin golleriyle Portsmouth’un 2-0 galibiyetiyle yeniden başladı.
Anında cezadan kurtulmak
Mücadelenin fiziksel yapısına rağmen, Bielik dikkat çekici şekilde maç sırasında hakemden herhangi bir ek ceza almadı. Bielik dokuzuncu dakikada zaten sarı kart görmüştü ancak kenar çizgisindeki arbede içindeki rolü nedeniyle ikinci sarı kart ya da doğrudan kırmızı kart gösterilmedi.
Sonunda uzatma dakikalarında oyundan alındı ve Cardiff bir başka hayal kırıklığı yaratan yenilgiye daha sürüklendi. Cardiff, ligin ilk beş maçında tek bir galibiyet bile alamamasının ardından 22. sırada düşme hattında kalırken, Portsmouth ise tabloda 13. sıraya yükseldi.
- Getty Images Sport
Olası disiplin cezası
Bielik sahada anında bir cezadan kurtulmuş olsa da, Futbol Federasyonu tarafından geriye dönük disiplin cezasıyla yine de karşı karşıya kalabilir. FA'in, para cezasının mı yoksa uzun süreli bir men cezasının mı uygun olduğunu belirlemek için maç görüntülerini ayrıntılı şekilde incelemesi bekleniyor. Her iki kulüp de olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak daha fazla soruşturma yürütülmesi bekleniyor.
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