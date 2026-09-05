Yaşanan arbede önemli bir aksaklığa yol açtı ve görevliler düzeni yeniden sağlamak için çaresizce uğraşırken maç üç dakika durdu. Bir başka seyirci, Perry Ng’in başının arkasına isabet eden ikinci bir top atarak gerilimi daha da tırmandırdı.

Hakem Ben Speedie, Portsmouth menajeri John Mousinho ve Cardiff patronu Brian Barry-Murphy ile iki kulübün kaptanlarıyla birlikte konuşmak için araya girdi. Gecikmenin ardından stat güvenliği, Bielik ile yaşanan ilk karşılaşmaya karışan taraftarı resmen stattan çıkardı. Maç sonunda Conor Shaughnessy ve Marezi’nin golleriyle Portsmouth’un 2-0 galibiyetiyle yeniden başladı.



