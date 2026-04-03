Eski Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası öncesinde Gana milli takımının teknik direktörlüğüyle ilgili söylentilerin ardındaki gerçeği açıkladı

Batı Afrika ülkesiyle ilgili mevcut iddiaları yalanlamasına rağmen, 2014'te Almanya'yı zafere taşıyan teknik direktör, teknik direktörlüğe geri dönme olasılığının kapısını tamamen kapatmış değil. Euro 2020'nin ardından geçen yıl Özbekistan'dan gelen ilgi de dahil olmak üzere birçok teklifi geri çeviren Löw, doğru projeyi bulma konusunda hâlâ istekli olduğunu itiraf ediyor.

"Temelde, şu anda emekli olmak istemediğimi söyledim. Özellikle de ilginç bir teklif ve iyi bir perspektif varsa," dedi Löw.

Ayrıca, uluslararası futbolu tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı: "Deneyimlerime göre, bu benim için en iyisi olur."