Eski Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası öncesinde Gana milli takımının teknik direktörlüğüyle ilgili söylentilerin ardındaki gerçeği açıkladı
Gana, Addo'nun yerine geçecek birini arıyor
Gana milli takımının teknik direktörlük koltuğundaki boşluk, bu hafta başında Almanya'ya 2-1 yenildikten sadece birkaç saat sonra milli takım teknik direktörlüğü görevinden alınan Otto Addo'nun ayrılmasının ardından ortaya çıktı.
Addo, daha önce Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sırasında geçici teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve iki yıl boyunca bu görevi sürdürmüştü. Black Stars, 2026'daki zorlu grup aşamasına hazırlanırken, istikrarlı bir liderliğe ihtiyaç duyuyor. Gana, son zamanlarda form düşüklüğü yaşıyor; Avusturya'ya karşı 5-1'lik ağır bir dostluk maçı yenilgisi aldı ve son resmi maçlarda da etkileyici bir performans sergileyemedi.
Low, Black Stars ile ilgili haberlere yanıt verdi
Son günlerde Low'un Gana milli takımının başına geçmek üzere olduğu yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Haberlerde, Low'un özellikle ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya odaklanan kısa vadeli bir sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Ancak Low, durumunu netleştirmek ve bu göreve hemen atanmayacağını belirtmek için hızlıca harekete geçti. Spekülasyonlar hakkında sorulan bir soruya Low, Sky Sport'a şöyle cevap verdi: "Resmi olarak, Gana'dan kimse benimle konuşmadı."
- AFP
Dünya Kupası şampiyonu için gelecek hala belirsiz
Batı Afrika ülkesiyle ilgili mevcut iddiaları yalanlamasına rağmen, 2014'te Almanya'yı zafere taşıyan teknik direktör, teknik direktörlüğe geri dönme olasılığının kapısını tamamen kapatmış değil. Euro 2020'nin ardından geçen yıl Özbekistan'dan gelen ilgi de dahil olmak üzere birçok teklifi geri çeviren Löw, doğru projeyi bulma konusunda hâlâ istekli olduğunu itiraf ediyor.
"Temelde, şu anda emekli olmak istemediğimi söyledim. Özellikle de ilginç bir teklif ve iyi bir perspektif varsa," dedi Löw.
Ayrıca, uluslararası futbolu tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı: "Deneyimlerime göre, bu benim için en iyisi olur."
Önümüzde zorlu bir Dünya Kupası yolu var
Gana’nın başına kim geçerse geçsin, genişletilmiş 2026 Dünya Kupası finallerinde zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak. Kara Yıldızlar, İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile birlikte rekabetçi bir gruba düştü. Böyle bir gruptan çıkmak, Low’un Almanya’daki efsanevi görev süresi boyunca sergilediği türden bir taktik zekâ gerektirecek.
Low'un başarıları tartışılmaz; 2008 ile 2016 yılları arasında beş büyük turnuvada en az yarı finale yükselmiş, 2014 Dünya Kupası ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmıştır.