Alman Olimpik Spor Federasyonu (DOSB), bu kombinasyonla ilgili IOC’nin kararını üzüntüyle karşılamaktadır. DOSB Başkanı Thomas Weikert, “Yıllar boyunca büyük bir disiplin, tutku ve fedakârlıkla Olimpiyat hayallerini gerçekleştirmek için çalışan ve şimdi ilk etapta bu kararla yaşamak zorunda kalan sporcuların hayal kırıklığını paylaşıyorum,” dedi: "Aynı zamanda, IOC’nin geleceğe dönük oyunlar anlayışı doğrultusunda Olimpiyat programını değişen koşullara uyarlaması gerektiğini de kabul etmeliyiz.”

NoKo, 1924’te Chamonix’da düzenlenen ilk Kış Olimpiyatları’ndan bu yana programda yer alıyordu; ancak kış sporlarının “kraliyet disiplini” olarak adlandırılan bu spor dalı, yıllar önce zaten zor durumda kalmıştı. Cinsiyet eşitliğini bayrağı altına alan IOC, bugüne kadar Olimpiyat sahnesinde sadece erkeklerin yer almasına izin verilen bu spor dalına yönelik bazı eleştiriler dile getirdi: uluslararası yaygınlığın yetersizliği, rekabet edebilecek ülke sayısının sınırlı olması ve nispeten düşük küresel izleyici kitlesi.