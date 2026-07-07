Ayrıca, daha önce de gözden geçirilmiş olan snowboardcuların paralel dev slalom dalı da programda yer alıyor. IOC’ye göre, bu dal Pekin 2022’den bu yana “çeşitli popülerlik göstergelerinde belirgin iyileşmeler kaydetmiş” – NoKo’nun aksine.
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Eski Alman madalya kaynağı için büyük darbe! IOC, Olimpiyatlar’da kış sporlarının eski “kraliyet disiplini”ni programdan çıkardı
Alman Olimpik Spor Federasyonu (DOSB), bu kombinasyonla ilgili IOC’nin kararını üzüntüyle karşılamaktadır. DOSB Başkanı Thomas Weikert, “Yıllar boyunca büyük bir disiplin, tutku ve fedakârlıkla Olimpiyat hayallerini gerçekleştirmek için çalışan ve şimdi ilk etapta bu kararla yaşamak zorunda kalan sporcuların hayal kırıklığını paylaşıyorum,” dedi: "Aynı zamanda, IOC’nin geleceğe dönük oyunlar anlayışı doğrultusunda Olimpiyat programını değişen koşullara uyarlaması gerektiğini de kabul etmeliyiz.”
NoKo, 1924’te Chamonix’da düzenlenen ilk Kış Olimpiyatları’ndan bu yana programda yer alıyordu; ancak kış sporlarının “kraliyet disiplini” olarak adlandırılan bu spor dalı, yıllar önce zaten zor durumda kalmıştı. Cinsiyet eşitliğini bayrağı altına alan IOC, bugüne kadar Olimpiyat sahnesinde sadece erkeklerin yer almasına izin verilen bu spor dalına yönelik bazı eleştiriler dile getirdi: uluslararası yaygınlığın yetersizliği, rekabet edebilecek ülke sayısının sınırlı olması ve nispeten düşük küresel izleyici kitlesi.
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İskandinav kombinasyonu, destekçilerini büyük ölçüde kaybediyor
"Çoğu popülerlik göstergesine göre, Kuzey Kombine sporu 2014 Soçi, 2018 Pyeongchang, 2022 Pekin ve 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda tüm disiplinler arasında son sırada yer aldı. En son düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda, incelenen 14 popülerlik göstergesinden 11’inde son sırada yer aldı” diye açıkladı IOC.
Freeride (kayak ve snowboard) ile Synchro9 (senkron buz pateni) dalları, 2030 Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak. Fransa’da düzenlenecek oyunlarda, Kış Olimpiyatları tarihinde ilk kez “tam cinsiyet eşitliği” sağlanacak; IOC, 3046 sporcunun (1525 kadın ve 1521 erkek) katılımını planlıyor.
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