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Eski Al-Nassr teknik direktörü, Portekiz’in Dünya Kupası’ndan elenmesinden Cristiano Ronaldo’yu sorumlu tutmadı; 41 yaşındaki “tüm zamanların en iyisi” ise “son dansı” sırasında tökezledi
Bireysel suçlamaya yer yok
Ronaldo’nun Suudi Arabistan’daki ikinci sezonunda onunla yakın bir şekilde çalışan eski Al-Nassr teknik direktörü Luis Castro, efsanevi forvetin Portekiz’in turnuvadan elenmesinin günah keçisi yapılmaması gerektiğini vurguladı. İspanya’ya karşı 1-0 yenildikleri son 16 turu maçının ardından Castro, kaptanın bireysel performansını mercek altına almak yerine odak noktasının takımın toplu başarısızlığı üzerinde kalması gerektiğini savundu.
Suudi gazetesi Arriyadiyah'a konuşan Castro, Ronaldo'nun performansları hakkında sorulduğunda şunları söyledi: "Oyuncuları bireysel olarak değerlendirmiyorum; bir takımın değeri, bütün olarak gruba aittir. Maçı kaybeden Portekiz'di, belirli bir oyuncu değil." Bu savunma, 41 yaşındaki oyuncunun yoğun eleştirilere maruz kaldığı bir dönemde geldi; bazıları, Ronaldo'nun varlığının Roberto Martinez'in takımını engellediğini savunuyordu.
- Getty Images
Savunma konusundaki ayrıntılar belirleyici oldu
Ancak Castro, Ronaldo’nun performansını savunmasına rağmen, İspanya’nın uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünde bireysel bir hataya işaret etti. Ruben Dias’ın maçın sonlarında yaşadığı bir konsantrasyon kaybını vurguladı; bu durum, sonuçta Mikel Merino’nun gol atmasına yol açtı.
Castro, “Portekiz uzatmalara hazırlanırken İspanya, normal sürede galibiyet golünü arıyordu ve bu nedenle hücuma daha fazla oyuncu sürdü” diye açıkladı. “Bu girişimlerden birinde, Portekiz’in stoperlerinden biri pozisyonunu terk etti. Bu da, markajdan kurtulmuş bir İspanyol oyuncusuna alan açtı ve o da savunma hattını aşarak galibiyet golünü attı.”
Kuzey Amerika’da istatistiksel olarak durgunluk yaşanıyor
Castro, kaptanın karakterini hemen savunsa da, Ronaldo’nun son dansının ardındaki istatistikler daha zorlu bir hikâye anlatıyor. Efsanevi forvet, turnuva boyunca üç gol atmayı başardı; ancak Ronaldo, son iki Dünya Kupası’nda 500 dakikadan fazla süre oynayan tek forvet olmasına rağmen hiçbir rakibini geçmeyi başaramaması nedeniyle, açık oyunda fiziksel düşüşü bariz bir şekilde ortaya çıktı.
Ancak Ronaldo, duygusal vedası karşısında yılmadı. Kariyerini değerlendirirken şöyle konuştu: “Dünya Kupası’ndan bu şekilde ayrılmak beni üzüyor. Elimden gelen her şeyi yaptım. En iyisini yaptım. Evet, bu benim son Dünya Kupamdı, ama artık düşünmek ve ailemle vakit geçirmek için zamanım olacak... Cristiano'dan önce Portekiz hiçbir şey kazanamamıştı. Avrupa Şampiyonası en önemlisiydi. Benim için 2016, dürüst olmak gerekirse, bir Dünya Kupası ile aynı öneme sahip."
- Getty Images Sport
Turnuva şampiyonlarını tahmin etmek
Geleceğe bakıldığında, Gremio’nun şu anki teknik direktörü, Portekiz’in şu anda uluslararası elitlerin bir adım gerisinde olduğunu kabul etti. Castro, “Şu anda daha güçlü takımlar var,” dedi. “Arjantin en üst seviyede, İngiltere ve Fransa ise hemen arkasında geliyor.”
2026 Dünya Kupası’nı kimin kazanacağına dair bir tahminde bulunması istendiğinde, kartlarını açık etmedi ancak nihai galibi iki ağır topa indirgedi ve şampiyonluğun büyük olasılıkla Fransa ya da Arjantin’e gideceğini ima etti.
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