Eski Al-Nassr teknik direktörü, Portekiz’in Dünya Kupası’ndan elenmesinden Cristiano Ronaldo’yu sorumlu tutmadı; 41 yaşındaki “tüm zamanların en iyisi” ise “son dansı” sırasında tökezledi

Ancak Castro, Ronaldo’nun performansını savunmasına rağmen, İspanya’nın uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünde bireysel bir hataya işaret etti. Ruben Dias’ın maçın sonlarında yaşadığı bir konsantrasyon kaybını vurguladı; bu durum, sonuçta Mikel Merino’nun gol atmasına yol açtı.

Castro, “Portekiz uzatmalara hazırlanırken İspanya, normal sürede galibiyet golünü arıyordu ve bu nedenle hücuma daha fazla oyuncu sürdü” diye açıkladı. “Bu girişimlerden birinde, Portekiz’in stoperlerinden biri pozisyonunu terk etti. Bu da, markajdan kurtulmuş bir İspanyol oyuncusuna alan açtı ve o da savunma hattını aşarak galibiyet golünü attı.”