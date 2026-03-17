Eski Ajax ve Hollanda milli takım oyuncusu Quincy Promes, bir aile ferdini bıçakladığını itiraf etti
Temyiz mahkemesinde suçun kabulü
Salı günü temyiz duruşmasının açılışında, Promes'in avukatları sanığın mağdura gerçekten fiziksel zarar verdiğini doğruladı. Bu, sanığın önceki inkârlarından önemli bir sapma teşkil ediyor. Mahkeme, 2020 yılındaki o gecenin olaylarını yeniden ele alırken, bu itiraf hukuki sürecin kritik bir noktasında geldi. Daha önce gıyaben ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalan forvet, şimdi avukatları aracılığıyla şiddetli kavgada üstlendiği rolü açıklığa kavuşturmaya çalışıyor.
Şiddetli kavganın ayrıntıları
Savunma avukatı Carry Knoops, o akşam yaşanan olayları özetleyerek, çatışmanın aile mücevherlerinin çalındığı iddiası üzerine başladığını açıkladı. Avukat, futbolcunun – haberlerde aksi belirtilse de kendisinin kuzeni olmadığını iddia ettiği – adamla yüzleştiğini ve bunun mekanın dışında fiziksel bir kavgaya yol açtığını açıkladı. Şiddet olayını kabul eden savunma ekibi, kullanılan silahla ilgili tam bir itirafta bulundu. ANP haber ajansına göre, Promes'in avukatları, müvekkillerinin küçük bir bıçakla akrabasını bıçakladığını itiraf ederek "ilk kez gerçekten gerçeği söylediğini" belirtti.
Kazançlı ve seyahatlerle dolu bir kariyer
Hukuki sorunları ortaya çıkmadan önce, bu forvet son derece başarılı bir kariyere sahipti ve toplamda 56,70 milyon avroluk transfer ücreti elde etti. Gençlik takımlarında yetişen oyuncu, FC Twente'de kendini kanıtladıktan sonra Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer oldu. Transfer geçmişinde Spartak Moskova'da geçirdiği önemli dönemler, Sevilla FC'ye 21 milyon avroluk transferi ve 2019'da 15,70 milyon avroya Amsterdam'a geri dönüşü yer alıyor. Uluslararası sahnede ise 2014 ile 2021 yılları arasında Hollanda milli takımında 50 kez forma giydi ve 2019'da UEFA Uluslar Ligi finaline ulaşan kadroda önemli bir rol oynadı.
Devam eden temyiz davası ve meşru müdafaa iddiası
Salı günü yeni başlayan temyiz süreci devam ederken, davanın şu anki odak noktası tamamen meşru müdafaa savunmasına dayanıyor. Mahkeme şimdi savunmanın iddiasını değerlendirmeli ve geçerliliğini tespit etmelidir. Eski milli futbolcu, hakimin kamuya açık bir açıklama talebiyle kendisinin kurban edildiğini hissettiği için, mahkeme bu stratejiyi değerlendirirken önümüzdeki duruşmalar oldukça gergin bir ortamda geçecek gibi görünüyor.
Eski futbolcu, 1.350 kilogram kokain kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle zaten mahkum edilmişti. Her iki davadaki temyiz başvuruları artık birleştirildi.
