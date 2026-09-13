Eski Adzic 90+4’te Juventus’u cezalandırdı: Sassuolo son saniyede 3-2 kazandı

90'+4 - SASSUOLO'DAN İNANILMAZ 3-2, ADZIC! Juventus'tan kiralık olarak gelen eski oyuncu, Juventus savunmasının ortada olmadığı yıldırım gibi bir kontraatak sonrası Laurienté'den topu alıyor: Karadağlı oyuncu topu sağına çekip Vicario'yu avlıyor, Sassuolo maçı son anda kazanıyor.





90'+1' - ZHEGROVA'DAN EŞİTLİK! Yine Kosovalı oyuncu, topu alıyor, soluna çekip yakın direğe vuruyor; hatalı Muric uzanamıyor. Juventus skoru 2-2'ye getiriyor.





89' - SASSUOLO FARKI İKİYE ÇIKARDI, BOWIE!Bakola'dan harika aksiyon: Soldan Bremer'i geçerek ilerliyor ve topu eski Hellas oyuncusu için ortaya çeviriyor; sol ayağıyla köşeye cerrahi bir vuruş ve Sassuolo 2-1 önde.





84' - Woltemade, kornerde çok uygun pozisyonda kafa vuruşunu dışarı göndererek farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırıyor.





83' - Alajbegovic'ten harika bir hareket, soldan geçip plaseyi vuruyor, Muric kornere çeliyor.





82' - JUVENTUS'UN EŞİTLİK GOLÜ, ZHEGROVA! Soldan orta, Muric Kolo Muani üzerinde topu yumrukluyor ve meşin yuvarlak Kosovalı oyuncuya geliyor; o da soluna çekip kaleye sert vuruyor.





74' - Sassuolo'nun ikinci golü iptal edildi! Eski oyuncu Adzic derinlemesine topla buluşuyor, şüpheli bir pozisyonda Cinquegrano'ya çıkarmayı seçiyor, o da topu ağlara bırakıyor ama Adzic kesinlikle ofsaytta.





69' - Juventus, Douglas Luiz'in ceza sahası dışından çektiği sert sağ ayak vuruşuyla beraberliğe yaklaşıyor, Muric topu kornere çeliyor.





65' - KİLİDİ AÇAN GOL SASSUOLO'DAN, ESPOSITO! Berardi ile Matic arasında hızlı paslaşma, Sırp oyuncu eski Interli için harika bir ara pası bırakıyor; Vicario ile karşı karşıya kalan oyuncu sağ ayağıyla hata yapmıyor ve skoru 1-0 yapıyor. Kalulu onu oyunda tutuyordu.





61' - Yine Alajbegovic, yine ceza sahası dışından sağ ayağıyla, yine Muric kurtarıyor.





47' - Sassuolo hemen cevap veriyor; Berardi'nin sol ayağıyla yaptığı plaseyi Vicario kornere çelerek karşılıyor.





46' - Alajbegovic slalomla ilerleyip ceza sahası çizgisinden sağ ayağıyla vuruyor, Muric kornere gönderiyor.





44' - Yine sağda Conceicao, tehlikeli ortasını yapıyor ama forvet topa yetişemiyor.





37' - Esposito, ceza sahası dışından güzel bir sağ ayak vuruşu deniyor: Top yandan dışarı çıkıyor.





36' - Kolo Muani sağdan kaçıyor ve topu ortaya çeviriyor ancak Muric, Conceicao'dan önce davranıyor.





33' - Koopmeiners önemli bir fırsatı harcıyor: Conceicao soldan gidip ortayı yapıyor, koşu yapan Hollandalı oyuncu ise sol ayağıyla zayıf ve kalecinin üzerine vuruyor.





27- Ceza sahası çizgisinde Berardi ile Esposito arasında hızlı bir verkaç, ancak Sassuolo kaptanı son anda Vicario'nun çıkışıyla durduruluyor.





15' - Solda Alajbegovic'ten harika bir aksiyon: Çift çalımla rakibini geçip tehlikeli bir orta yapıyor ama vuracak kimse yok.





7' - Berardi'den bir hareket, sol iç koridorda: Kaleye yöneliyor, ceza sahasına giriyor, topu önüne alıyor ama Lucumi onunla topun arasına girerek Vicario'nun çıkmasına imkan tanıyor.





3' - Nico Gonzalez'den direk! Arjantinliden ceza sahası dışından sağ ayağıyla harika bir şut: Top üst direğe çarpıyor.