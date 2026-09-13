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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Eski Adzic 90+4’te Juventus’u cezalandırdı: Sassuolo son saniyede 3-2 kazandı

Sassuolo - Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A

Serie A'da 4. haftayı bizimle CANLI takip edin.

Serie A'da 4. hafta

Sassuolo-Juventus 3-2

Goller: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90'+1' Zhegrova (J), 90'+4' Adzic (J).


Luciano Spalletti'nin Juventus'u, sahasında Milan'a karşı son anda bulduğu golle aldığı beraberliğin ardından yeniden sahaya çıkıyor ve Serie A'nın dördüncü haftasında ligdeki üçüncü galibiyetini arıyor. Karşılaşma, 20.45'te Reggio Emilia'daki Mapei Stadyumu'nda, Alberto Aquilani'nin çalıştırdığı ve 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 4 puanda bulunan Sassuolo'ya karşı oynanıyor. Juventus'un hedefi, yarın sahne alacak Inter ve Roma'nın maçları öncesinde puanını 10'a çıkararak liderlikteki Lazio'yu yakalamak, ancak karşısında kolay bir rakip yok. Randal Kolo Muani ligdeki ilk sevincini ararken, Sassuolo cephesinde ise yine Juventus'tan kiralanan ve maça yedek kulübesinde başlayan Adzic'e dikkat.



  • Goller ve öne çıkan anlar:

    90'+4 - SASSUOLO'DAN İNANILMAZ 3-2, ADZIC! Juventus'tan kiralık olarak gelen eski oyuncu, Juventus savunmasının ortada olmadığı yıldırım gibi bir kontraatak sonrası Laurienté'den topu alıyor: Karadağlı oyuncu topu sağına çekip Vicario'yu avlıyor, Sassuolo maçı son anda kazanıyor.


    90'+1' - ZHEGROVA'DAN EŞİTLİK! Yine Kosovalı oyuncu, topu alıyor, soluna çekip yakın direğe vuruyor; hatalı Muric uzanamıyor. Juventus skoru 2-2'ye getiriyor.


    89' - SASSUOLO FARKI İKİYE ÇIKARDI, BOWIE!Bakola'dan harika aksiyon: Soldan Bremer'i geçerek ilerliyor ve topu eski Hellas oyuncusu için ortaya çeviriyor; sol ayağıyla köşeye cerrahi bir vuruş ve Sassuolo 2-1 önde.


    84' - Woltemade, kornerde çok uygun pozisyonda kafa vuruşunu dışarı göndererek farkı ikiye çıkarma fırsatını kaçırıyor.


    83' - Alajbegovic'ten harika bir hareket, soldan geçip plaseyi vuruyor, Muric kornere çeliyor.


    82' - JUVENTUS'UN EŞİTLİK GOLÜ, ZHEGROVA! Soldan orta, Muric Kolo Muani üzerinde topu yumrukluyor ve meşin yuvarlak Kosovalı oyuncuya geliyor; o da soluna çekip kaleye sert vuruyor.


    74' - Sassuolo'nun ikinci golü iptal edildi! Eski oyuncu Adzic derinlemesine topla buluşuyor, şüpheli bir pozisyonda Cinquegrano'ya çıkarmayı seçiyor, o da topu ağlara bırakıyor ama Adzic kesinlikle ofsaytta.


    69' - Juventus, Douglas Luiz'in ceza sahası dışından çektiği sert sağ ayak vuruşuyla beraberliğe yaklaşıyor, Muric topu kornere çeliyor.


    65' - KİLİDİ AÇAN GOL SASSUOLO'DAN, ESPOSITO! Berardi ile Matic arasında hızlı paslaşma, Sırp oyuncu eski Interli için harika bir ara pası bırakıyor; Vicario ile karşı karşıya kalan oyuncu sağ ayağıyla hata yapmıyor ve skoru 1-0 yapıyor. Kalulu onu oyunda tutuyordu.


    61' - Yine Alajbegovic, yine ceza sahası dışından sağ ayağıyla, yine Muric kurtarıyor.


    47' - Sassuolo hemen cevap veriyor; Berardi'nin sol ayağıyla yaptığı plaseyi Vicario kornere çelerek karşılıyor.


    46' - Alajbegovic slalomla ilerleyip ceza sahası çizgisinden sağ ayağıyla vuruyor, Muric kornere gönderiyor.


    44' - Yine sağda Conceicao, tehlikeli ortasını yapıyor ama forvet topa yetişemiyor.


    37' - Esposito, ceza sahası dışından güzel bir sağ ayak vuruşu deniyor: Top yandan dışarı çıkıyor.


    36' - Kolo Muani sağdan kaçıyor ve topu ortaya çeviriyor ancak Muric, Conceicao'dan önce davranıyor.


    33' - Koopmeiners önemli bir fırsatı harcıyor: Conceicao soldan gidip ortayı yapıyor, koşu yapan Hollandalı oyuncu ise sol ayağıyla zayıf ve kalecinin üzerine vuruyor.


    27- Ceza sahası çizgisinde Berardi ile Esposito arasında hızlı bir verkaç, ancak Sassuolo kaptanı son anda Vicario'nun çıkışıyla durduruluyor.


    15' - Solda Alajbegovic'ten harika bir aksiyon: Çift çalımla rakibini geçip tehlikeli bir orta yapıyor ama vuracak kimse yok.


    7' - Berardi'den bir hareket, sol iç koridorda: Kaleye yöneliyor, ceza sahasına giriyor, topu önüne alıyor ama Lucumi onunla topun arasına girerek Vicario'nun çıkmasına imkan tanıyor.


    3' - Nico Gonzalez'den direk! Arjantinliden ceza sahası dışından sağ ayağıyla harika bir şut: Top üst direğe çarpıyor.

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  • MAÇ KÜNYESİ

    Sassuolo-Juventus 3-2

    Gol atanlar: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90+1' Zhegrova (J), 90'+4' Adzic (J)


    Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes (81'den itibaren Caleta-Car), Doig; Lipani (55'ten itibaren Bakola), Matic, Thorstvedt (70'ten itibaren Adzic); Berardi (70'ten itibaren Dominguez), Esposito (70'ten itibaren Bowie), Laurienté. Teknik direktör: Aquilani


    Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (46'dan itibaren Kelly), Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners (71'den itibaren Sarr); Conceição (60'tan itibaren Zhegrova), Nico González (60'tan itibaren Woltemade), Alajbegovic (87'den itibaren Oboavwoduo); Kolo Muani. Teknik direktör: Spalletti


    Sarı kartlar: Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J), Leysen (S).

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler: Matic (S), Bakola (S), Kolo Muani (J), Laurienté (S).

    Hakem: Sacchi

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