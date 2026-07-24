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Eski ABD Milli Takımı yıldızı, Chelsea’deki Premier Lig’deki zorluklarının nedenlerini açıklarken, neden ‘kabus’ olarak nitelendirilen Christian Pulisic’in Liverpool için Mohamed Salah’ın yerine geçecek mükemmel bir aday olabileceğini ortaya koyuyor
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Pulisic, Milan’a transfer olmadan önce Chelsea’de Şampiyonlar Ligi’ni kazandı
Pulisic, Stamford Bridge’de geçirdiği dönemde Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu, ancak Chelsea’de hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi ve 2023’te San Siro’ya transfer olarak yeni bir maceraya atılmaktan memnuniyet duydu.
İtalya'daki kariyeri verimli geçti ve gol konusunda kişisel rekorlarını kırdı. 27 yaşındaki bu hareketli oyuncu, çok yönlülüğünü iyi bir şekilde sergiledi ve Serie A'ya uyum sağladıktan sonra kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi.
Ancak, kısa ve uzun vadeli geleceği hakkında sorular gündeme geliyor. Birkaç aydır masada duran yeni şartları içeren sözleşme henüz imzalanmadı. Bu durum, ayrılık kapısını aralık bırakıyor.
"Kaptan Amerika"nın baskı altında başarılı olduğunu ve hem kulüp hem de milli takım formasıyla omuzlarına yüklenen sorumluluğu benimsediğini gören Avrupa'nın önde gelen takımlarının, Pulisic'i transfer etmenin avantajlarını değerlendirdiği söyleniyor.
Liverpool da bu kulüpler arasında yer alıyor. Kırmızılar, “Mısır Kralı” Salah’ın ayrılmasıyla hücumun sağ kanadında büyük bir boşluk oluştu. Anfield’da bu modern efsanenin yerini en iyi şekilde nasıl dolduracakları konusunda yoğun düşünceler var.
ABD Milli Takımı’nın yıldızı Pulisic, Liverpool’da Salah’ın bıraktığı boşluğu doldurabilir mi?
Pulisic, bitmek bilmeyen koşuları ve golcü içgüdüsüyle pek çok kriteri karşılıyor. Aynı ülkeden olan Spector, Pennsylvania doğumlu oyuncunun Merseyside'da başarılı olacağına inanıyor ve UFL on mobile ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: “Ben de öyle düşünüyorum. Kontratak tarzı demek doğru olur mu bilmiyorum, çünkü Liverpool sadece bundan ibaret değil, ama ileriye çıktıklarında çok hızlı olduklarını görüyorsunuz ve bu, onun son derece iyi yaptığı bir şey.
“Kendine güveniyor, rakip oyunculara doğru koşuyor. Bir defans oyuncusu için bu bir kabustur. Dinamik, hızlı ve kurnaz bir oyuncuyla karşı karşıya kalmak en kötü senaryodur. Bu, bir defans oyuncusu olarak isteyeceğiniz en son şeydir.”
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Açıklama: Pulisic, Chelsea’de neden kendini gösteremedi?
Pulisic, Chelsea forması giydiği dönemde hâlâ bu potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyordu. Spector, İngiliz birinci liginde yıldız olmak için gerekli tüm özelliklere açıkça sahip olan bir oyuncunun Batı Londra’da işlerin neden planlandığı gibi gitmediğine dair şunları ekledi: “Chelsea’de beklentilere uygun bir performans sergileyemedi.
“Chelsea gibi bir kulüpte bunu başarmak zorundasınız. Chelsea, Man United, Man City gibi kulüplerde, beklenen performansı gösteremeyen ya da beklentileri karşılayamayan birçok oyuncu sayabilirsiniz. Bu kulüpler, kendilerine uygun olmayan oyunculardan kolayca vazgeçme yeteneğine sahiptir.
“Bana göre, işin büyük kısmı doğru zamanda doğru uyumu sağlamaktır ve bu, tüm bu olaydaki en büyük soru işaretidir. Bilirsiniz, futboldan anlayan herkes iyi bir oyuncuyu seçebilir, sıradan bir taraftar bile iyi bir oyuncuyu ayırt edebilir, ancak asıl zor olan, o oyuncunun doğru zamanda doğru uyum sağlayıp sağlamayacağını belirlemektir.
“Bana göre Pulisic, Chelsea’de doğru zamanda doğru seçim değildi. Bence bu yüzden zorlandı ve o oyun tarzının ona özellikle uygun olup olmadığını bilmiyorum.”
2026 Dünya Kupası: Pulisic’e yöneltilen eleştiriler haksız olarak değerlendiriliyor
Pulisic, hayal kırıklığı yaratan 2026 Dünya Kupası serüveninin ardından kulüp düzeyinde yeni bir meydan okumaya atılmak isteyebilir. Kendi evinde düzenlenen bu turnuvada, ev sahibi takımlardan biri son 16 turunda elenmiş ve takımın önde gelen isimleri olarak görülen birçok oyuncunun, ortak hedefe yaptıkları katkılar mercek altına alınmıştı.
Spector, ABD Milli Takımı için hâlâ bir sembol niteliğinde olan Pulisic hakkında şunları söyledi: “Bence kesinlikle bir, belki de iki Dünya Kupası daha oynayabilir. Sanırım bu, onun en iyi Dünya Kupası performansı değildi ve bence bu, haklı bir argüman.
“Ayrıca her maçta oynayamadı; diğer bazı oyuncular gibi bir ritim yakalayamadı. Bir maç oynarsınız, sahadan çıkarsınız ve aynı ritimde olamazsınız; her takımın, her maçın giderek daha iyi hale geldiğini görüyorsunuz.
“Oyuncular giderek daha iyi hale geldi ve en iyi, elit oyuncuların her maçta sahip oldukları kaliteyi sergilediğini ve her maçta daha da iyiye gittiğini gerçekten görüyorsunuz. Onda bu tür bir tutarlılık ve süreklilik yoktu.
“Bence ona yöneltilen eleştirilerin bir kısmı biraz sert oldu. Sadece bu az sayıdaki maça dayanarak onu geçmişte sahip olduğumuz diğer bazı ABD’li oyuncularla karşılaştırarak yargılamak pek adil değil bence. Asıl oyuncularınızdan bunu beklediğiniz zaman Dünya Kupası’dır.
“Hâlâ onun gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum, bazı anlarda tehlikeli görünüyordu. Ama eminim ki en iyi formunda olmadığını ilk kabul edecek kişi kendisi olacaktır. Eminim ki o da diğer herkes kadar, hatta belki daha fazla hayal kırıklığına uğramıştır.”
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Pulisic, 2026-27 sezonunda hangi kulüpte forma giyecek?
Pulisic, kulüp maçları yeniden ön plana çıkmadan önce enerjisini yenilemek amacıyla Dünya Kupası sonrası tatilinin tadını çıkarıyor. 2026-27 sezonu başladığında nerede olacağı ise henüz belli değil.
Milan, eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde kulüp için yeni bir dönemin parçası olmasını umuyor; ancak Liverpool gibi kulüpler, Rossoneri’nin köşeye sıkışmış durumda olması nedeniyle teklifleri dinlemekten başka seçeneği kalmayabileceğini düşünerek resmi bir teklif sunmaya karar verebilir.
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