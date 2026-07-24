Pulisic, Stamford Bridge’de geçirdiği dönemde Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu, ancak Chelsea’de hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi ve 2023’te San Siro’ya transfer olarak yeni bir maceraya atılmaktan memnuniyet duydu.

İtalya'daki kariyeri verimli geçti ve gol konusunda kişisel rekorlarını kırdı. 27 yaşındaki bu hareketli oyuncu, çok yönlülüğünü iyi bir şekilde sergiledi ve Serie A'ya uyum sağladıktan sonra kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi.

Ancak, kısa ve uzun vadeli geleceği hakkında sorular gündeme geliyor. Birkaç aydır masada duran yeni şartları içeren sözleşme henüz imzalanmadı. Bu durum, ayrılık kapısını aralık bırakıyor.

"Kaptan Amerika"nın baskı altında başarılı olduğunu ve hem kulüp hem de milli takım formasıyla omuzlarına yüklenen sorumluluğu benimsediğini gören Avrupa'nın önde gelen takımlarının, Pulisic'i transfer etmenin avantajlarını değerlendirdiği söyleniyor.

Liverpool da bu kulüpler arasında yer alıyor. Kırmızılar, “Mısır Kralı” Salah’ın ayrılmasıyla hücumun sağ kanadında büyük bir boşluk oluştu. Anfield’da bu modern efsanenin yerini en iyi şekilde nasıl dolduracakları konusunda yoğun düşünceler var.