Eski ABD Milli Takımı savunma oyuncusu ve LAFC teknik direktörü Steve Cherundolo, 2028 Olimpiyatları öncesinde ABD U-23 Milli Takımı’nın başına geçecek

ABD Futbol Federasyonu, ABD Erkek Milli Takımı’nın kendi evinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinden üç gün sonra, Perşembe günü Cherundolo’nun göreve getirildiğini duyurdu. Federasyon, Cherundolo ile hem ABD Erkek Milli Takımı’nda köklü bir geçmişe sahip hem de kendi antrenörlük kariyeriyle öne çıkan bir U-23 antrenörü kadrosuna kattı.

Oyuncu olarak Cherundolo, 1999 ile 2012 yılları arasında ABD Milli Takımı formasıyla toplam 87 kez milli oldu ve üç Dünya Kupası'nda yer aldı. Ayrıca Almanya'da Hannover 96 formasıyla 15 sezon oynadı ve bu da onu Bundesliga tarihinin en uzun süre forma giyen Amerikalı oyuncusu yaptı. 2013 yılında ABD Milli Takımı’nın Tüm Zamanların En İyi 11’ine seçilen Cherundolo, aynı zamanda Ulusal Futbol Onur Listesi’nin bir üyesidir.

Oyunculuk kariyerinin ardından Cherundolo, teknik direktörlükte yeni bir sayfa açtı. UEFA Pro Lisansı sahibi olan eski bek, 2021'de USL takımı Las Vegas Lights'ın başına geçmeden önce Almanya'da genç takımlarda antrenörlük yaptı. 2022'de LAFC'nin başına getirilen Cherundolo, ilk sezonunda MLS Kupası ve Supporters' Shield'ı kazandı; 2024'te ise U.S. Open Cup'ı kazandıktan sonra 2025'te kulüpten ayrıldı.