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Eski ABD Milli Takımı savunma oyuncusu ve LAFC teknik direktörü Steve Cherundolo, 2028 Olimpiyatları öncesinde ABD U-23 Milli Takımı’nın başına geçecek
- AFP
Ne oldu?
ABD Futbol Federasyonu, ABD Erkek Milli Takımı’nın kendi evinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinden üç gün sonra, Perşembe günü Cherundolo’nun göreve getirildiğini duyurdu. Federasyon, Cherundolo ile hem ABD Erkek Milli Takımı’nda köklü bir geçmişe sahip hem de kendi antrenörlük kariyeriyle öne çıkan bir U-23 antrenörü kadrosuna kattı.
Oyuncu olarak Cherundolo, 1999 ile 2012 yılları arasında ABD Milli Takımı formasıyla toplam 87 kez milli oldu ve üç Dünya Kupası'nda yer aldı. Ayrıca Almanya'da Hannover 96 formasıyla 15 sezon oynadı ve bu da onu Bundesliga tarihinin en uzun süre forma giyen Amerikalı oyuncusu yaptı. 2013 yılında ABD Milli Takımı’nın Tüm Zamanların En İyi 11’ine seçilen Cherundolo, aynı zamanda Ulusal Futbol Onur Listesi’nin bir üyesidir.
Oyunculuk kariyerinin ardından Cherundolo, teknik direktörlükte yeni bir sayfa açtı. UEFA Pro Lisansı sahibi olan eski bek, 2021'de USL takımı Las Vegas Lights'ın başına geçmeden önce Almanya'da genç takımlarda antrenörlük yaptı. 2022'de LAFC'nin başına getirilen Cherundolo, ilk sezonunda MLS Kupası ve Supporters' Shield'ı kazandı; 2024'te ise U.S. Open Cup'ı kazandıktan sonra 2025'te kulüpten ayrıldı.
- Getty Images Sport
'Muazzam potansiyele sahip oyuncular'
Cherundolo, Olimpiyatlar’da gelecek vaat eden bir takımı yönetme fırsatı bulduğu için duyduğu heyecanı dile getirdi.
"Olimpiyat Oyunları'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etmek, spor dünyasındaki en büyük onurlardan biridir ve bu takımı yönetme fırsatı bulduğum için minnettarım," diyen Cherundolo, sözlerine şöyle devam etti: "Bence muazzam bir potansiyele sahip, heyecan verici bir oyuncu grubumuz var ve onların kendilerini zorlayabilecekleri, birlikte gelişebilecekleri ve ülkemizi gururla temsil edebilecekleri bir ortam oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sorumluluğumuz, cesaret, alçakgönüllülük ve net bir kimlikle mücadele etmek; bu kimlik, ABD Futbol Federasyonu’nun değerlerini yansıtmalı ve taraftarlarımıza gurur duyabilecekleri bir takım sunmalıdır.”
- Getty Images
U-23 durumu
Şu anda bir spor direktörü bulunmadığı için, ABD Futbol Federasyonu’nun Spor Başkan Yardımcısı Oguchi Onyewu, Cherundolo’nun bu yeni göreve atanması kararında kilit bir rol oynadı. Nisan ayında Matt Crocker’ın ayrılmasıyla başlayan spor direktörü arayışı hâlâ devam ediyor.
Onyewu, “Steve’in engin antrenörlük tecrübesi ve Amerikan gençlik futbol sisteminden geçmiş olması, ona Amerikan ve Avrupa oyun tarzlarına dair eşsiz bir anlayış kazandırıyor; bu da oyuncuların potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına ve geliştirmesine olanak sağlayacak,” dedi. “İki Dünya Kupası’nda Steve ile birlikte oynadığım için, onun takım üzerinde yaratabileceği etkiyi ilk elden gördüm. 2028 Yaz Olimpiyatları’nda bu takımı yönetecek doğru antrenörün o olduğuna eminiz.”
Takım bu yıl iki kez bir araya geldi; Mart ayında Japonya ve Güney Kore’yi mağlup ederken, Haziran ayındaki hazırlık maçlarında Ukrayna’yı yendi, Özbekistan’a ise yenildi. En son kadroda, Avrupa’dan Damion Downs, Cole Campbell ve Rokas Pukstas gibi tanıdık isimlerin yanı sıra MLS’den Peyton Miller, Reed Baker-Whiting ve Taha Habroune de yer aldı.
ABD U-23 Milli Takımı daha önce, şu anda New England Revolution’ın baş antrenörlüğünü yapan Marko Mitrovic tarafından yönetiliyordu.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Cherundolo, teknik direktör olarak bu Olimpiyat turnuvasına yönelik U-23 programını oluşturmakla görevlendirilecek. Bu amaçla, 2028 yılına kadar uluslararası dostluk maçları oynarken, Georgia’daki yeni Arthur M. Blank ABD Futbol Milli Takım Antrenman Merkezi’nde bu takımı çalıştıracak.
Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, bir sonraki resmi milli maç arası 21 Eylül'de başlayacak ve 6 Ekim'e kadar sürecek.
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