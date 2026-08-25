Küme düşmesiyle Championship’e iniş kesinleştiğinde, kulüp kaptanı Bowen’ın London Stadium’da ne kadar daha kalacağı konusunda endişeler dile getirildi. Premier Lig seviyesinde kendini kanıtlamış bir performans oyuncusu ve İngiltere milli takım oyuncusu olarak, Doğu Londra’nın dışındaki fırsatları değerlendirmesi bekleniyordu.

Ancak 29 yaşındaki forvet, 2026 Dünya Kupası kadrosu için göz ardı edildi ve bu kararı İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel verdi. Bu dışarıda bırakılma, seçenekler değerlendirilirken onun düşüncesinde bir rol oynamış olabilir.

Liverpool’un bir süredir onun durumunu yakından takip ettiği söyleniyordu ve Mohamed Salah’ın ayrılmasıyla hücumun sağ tarafında büyük bir boşluk oluşmuştu, ancak resmi bir teklif yapılmadı. Başka yerlerden de ilgi olduğu konuşuldu, fakat söylentiler hiçbir zaman daha somut bir hâl almadı.

Bowen sonunda, kulübün yeniden üst seviyeye dönmesine yardımcı olmak amacıyla West Ham’da kalmak istediğini açıkça dile getirdi ve 2030’a kadar uzanan uzun vadeli sözleşmesi sürüyor. Profesyonel istikrar, yakın kişisel çevresindekiler tarafından memnuniyetle karşılanmış olacaktır.