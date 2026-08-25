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Eşini ve kayınpederini mutlu tuttu! Jarrod Bowen, Dyer ailesini Liverpool transfer söylentilerine maruz bıraktıktan sonra neden West Ham'da kaldı?
Dünya Kupası kadrosuna alınmama ve Liverpool bağlantıları: Bowen'ın 2026 yazı
Küme düşmesiyle Championship’e iniş kesinleştiğinde, kulüp kaptanı Bowen’ın London Stadium’da ne kadar daha kalacağı konusunda endişeler dile getirildi. Premier Lig seviyesinde kendini kanıtlamış bir performans oyuncusu ve İngiltere milli takım oyuncusu olarak, Doğu Londra’nın dışındaki fırsatları değerlendirmesi bekleniyordu.
Ancak 29 yaşındaki forvet, 2026 Dünya Kupası kadrosu için göz ardı edildi ve bu kararı İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel verdi. Bu dışarıda bırakılma, seçenekler değerlendirilirken onun düşüncesinde bir rol oynamış olabilir.
Liverpool’un bir süredir onun durumunu yakından takip ettiği söyleniyordu ve Mohamed Salah’ın ayrılmasıyla hücumun sağ tarafında büyük bir boşluk oluşmuştu, ancak resmi bir teklif yapılmadı. Başka yerlerden de ilgi olduğu konuşuldu, fakat söylentiler hiçbir zaman daha somut bir hâl almadı.
Bowen sonunda, kulübün yeniden üst seviyeye dönmesine yardımcı olmak amacıyla West Ham’da kalmak istediğini açıkça dile getirdi ve 2030’a kadar uzanan uzun vadeli sözleşmesi sürüyor. Profesyonel istikrar, yakın kişisel çevresindekiler tarafından memnuniyetle karşılanmış olacaktır.
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Dyer ailesi, Bowen'ın yerinde kalma kararını etkiledi mi?
Ailesindeki bazı West Ham taraftarı üyelerin büyük kariyer kararı üzerinde etkili olup olmadığı sorulduğunda, GOAL'e PlayFame Social Casino aracılığıyla konuşan West Ham altyapısından yetişen Houghton şöyle dedi: “Bunu Jarrod'a sormanız gerekir!
“Biraz şaşkınım çünkü onun ayrılacağına dair çok konuşuluyordu, değil mi? Yaklaşık bir yıl kadar önce Liverpool'la ilgili çok fazla konuşma vardı. Ona baktığınızda, Dünya Kupası'na gidemediği için hayal kırıklığına uğramıştır.
“Sadık bir çocuk gibi görünüyor. West Ham'ı doğrudan tekrar yukarı taşıyabileceğini umuyordur. Ama bu o kadar kolay değil, çok sayıda oyuncu kaybettiler. Kesinlikle Championship'te rekabetçi olacak kadar yeterli kaliteye sahip olmaları gerekir.
“Ben de düştüğünüzde ve büyük bir hedef hâline geldiğinizde bunu yaşadım, çok fazla kişi sizi yenmek istiyor ve bu da Burnley maçında, 2-0 öndeyken iki gol yemelerinde görüldü.
“Jarrod gerçekten çok iyi bir çocuk gibi görünüyor ve ne yaptığını biliyor, kariyerinden ne istediğini biliyor. Eminim bu yıl West Ham için iyi gitmezse, muhtemelen yoluna başka yerde devam eder.”
Liverpool neden İngiltere millî oyuncusu için hamle yapmadı?
Liverpool’la olan bağlantılar hakkında konuşan eski Reds orta saha oyuncusu Houghton şunları ekledi: “Kanat oyuncularına baktıklarını biliyorum, bence bu çok açıktı. Sadece orada oynatmaya çalıştıkları oyunculara bakmanız yeterli.
“[Rio] Ngumoha şu anda sağda iyi iş çıkardı. [Victor] Munoz’u, ilk maçta Como’ya karşı oynadığında, karşılaşma antrenman sahasındayken izledim. Cody Gakpo’muz var.
“Son birkaç yılda birkaç oyuncu kaybettiler; Mo Salah geçen sezonun ardından gitti, ondan önce de Luis Diaz, bu da büyük bir darbeydi. Bunu anlamıyorum, neler olduğunu bildiğimi iddia etmiyorum ama kötü bir hamleydi çünkü Bayern Münih’te de neler yaptığına bakın. O çok ama çok üst düzey bir oyuncu.
“Ama evet, bence Liverpool kanat oyuncusu arıyordu ve hâlâ da arıyor. Bence hâlâ takıma katıp o bölgeyi güçlendirebilecekleri bir veya iki oyuncuya bakıyorlar.
“Ama Jarrod’a gelince, ne yapacağına karar verirken kayınpederinin çok etkili olacağını sanmıyorum. Bence o sadece sadık bir çocuk ve muhtemelen kulübün nereye gideceğini görmek için bir sezon daha verir.”
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West Ham'ın 2026-27 fikstürü: İki maçtan bir puan alındı
2026-27 Championship sezonunun açılış maçında Burnley karşısında iki gollü üstünlüğünü koruyamayan West Ham, son olarak başkentteki rakibi Charlton'a sahasında 2-1 yenilerek bir kez daha çok değerli puanları elinden kaçırdı.
Salı günü Carabao Cup ikinci turunda Southampton ile karşılaşacak olan takım, cumartesi günü ise Watford deplasmanına gidecek. Nuno Espirito Santo, yaz transfer döneminin son günü geçmeden önce kadroya daha fazla yeni isim katmayı umuyor; takımın yıldız kaptanı Bowen'a ek destek aranıyor.
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