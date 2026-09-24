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Eşiğinden döndü! Ter Stegen, sakatlık kabusunu aşarak Klopp'un Almanya'daki yeni dönemini başlatıyor
Ter Stegen, sakatlıklarla dolu çalkantılı yılı geride bıraktı
Almanya kalecisi Marc-Andre ter Stegen, uzun süredir beklenen milli takım dönüşünün ardından saha kenarında geçirdiği acı dolu dönemi değerlendirdi. DFB kadrosuna yeniden katılmasının ardından konuşan 34 yaşındaki file bekçisi, art arda yaşadığı diz ve patellar tendon sakatlıklarıyla başa çıkmanın onu duygusal olarak zorladığını kabul etti.
Ter Stegen, önemli rekabetçi maçları kaçırmanın kabullenmesi zor bir durum olduğunu ifade etti.
Bununla birlikte tecrübeli kaleci, iyileşme süreci boyunca gerekli zihinsel gücü kendisine ailesinin desteği ile kızının doğumunun verdiğini söyledi.
- Getty Images Sport
Kaleci, uzun rehabilitasyon sürecinde duygusal acı çektiğini itiraf etti
Rehabilitasyon sürecini değerlendirirken, Ter Stegen art arda yaşadığı sakatlıkların büyük bir mental dayanıklılık gerektirdiğini itiraf etti. Kariyerinin üst düzeyde geçen 10 yıllık bölümünü değerlendirmek için zaman ayırmasının, geçmişteki sağlığının ve iyi talihinin kıymetini anlamasına yardımcı olduğunu söyledi.
Ajax kalecisi, fiziksel kısıtlamalar olmadan yeniden sahalara dönmenin artık hafife almadığı bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.
Ter Stegen, "Çok çalıştım ve çok acı çektim, özellikle de duygusal anlamda" dedi. "Bir sakatlıktan çıkıp diğerine girdiğinizde bu kolay olmuyor. Her şeyin bu şekilde gelişmesinden ve şimdi yeniden milli takıma dönme fırsatını yakalamış olmaktan çok mutluyum."
Almanya, Klopp yönetiminde taktiklerin hızla benimsenmesine odaklanıyor
Perşembe günkü Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlanan Ter Stegen, yeni Bundestrainer Jurgen Klopp ile yapılan ilk taktik toplantıların ayrıntılarını paylaştı. Maç gününden önce yalnızca iki antrenman yapılabildiğini vurgulayan tecrübeli kaleci, kadronun Klopp'un beklentilerini hızla içselleştirmesi gerektiğini söyledi.
Kaleci, taktik anlamda anında köklü değişiklikler beklenmesi konusunda gerçekçi olunması çağrısında bulunurken, en önemli unsurun tutku ve istek göstermek olduğunu dile getirdi.
"Hocanın ne istediğini nispeten hızlı şekilde içselleştirmeye çalışmalıyız" diyen Ter Stegen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda her şeyi değiştiremeyiz, bunu kimse beklemiyor ama göstermek istediğimiz şey, bunu gerçekten istediğimiz ve Almanya için oynamaktan gurur duyduğumuz."
- Getty Images Sport
DFB-Elf Hollanda topraklarında iddialı yeni projeyi başlatıyor
Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki açılış maçına Klopp dönemine olumlu bir sonuçla başlama hedefiyle çıkıyor. Ter Stegen, gelecek turnuvalar için ivme yakalamak ve kazanan bir kültür oluşturmak adına kadrodaki ortak heyecana dikkat çekti.
DFB-Elf, Amsterdam'da sahaya çıkmadan önce maç hazırlıklarını tamamlıyor.
Ter Stegen, Almanya'nın yeni döneminde savunmanın bel kemiği olmaya hazır.
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