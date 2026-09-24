Perşembe günkü Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlanan Ter Stegen, yeni Bundestrainer Jurgen Klopp ile yapılan ilk taktik toplantıların ayrıntılarını paylaştı. Maç gününden önce yalnızca iki antrenman yapılabildiğini vurgulayan tecrübeli kaleci, kadronun Klopp'un beklentilerini hızla içselleştirmesi gerektiğini söyledi.

Kaleci, taktik anlamda anında köklü değişiklikler beklenmesi konusunda gerçekçi olunması çağrısında bulunurken, en önemli unsurun tutku ve istek göstermek olduğunu dile getirdi.

"Hocanın ne istediğini nispeten hızlı şekilde içselleştirmeye çalışmalıyız" diyen Ter Stegen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda her şeyi değiştiremeyiz, bunu kimse beklemiyor ama göstermek istediğimiz şey, bunu gerçekten istediğimiz ve Almanya için oynamaktan gurur duyduğumuz."