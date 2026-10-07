Jude Bellingham, kaptanının saha içi ve saha dışındaki etkisine dair duygusal bir değerlendirmede bulundu. "Her şeyden önce inanılmaz bir insan. Kaptan olarak da, bir insan olarak da her bir kişiyle tek tek ilgileniyor," Bellingham ITV'ye söyledi.

"Sonra saha içinde, onu anlatmaya kelimeler yetmez. O, bu formayı şimdiye kadar giymiş en iyi İngiltere oyuncusu ve onunla birlikte oynamak büyük bir onur."

"Eşi benzeri pek olmayan bir seviyede oynuyor. Adeta keyfine göre gol atıyor ve çok fazla alanda katkı veriyor."