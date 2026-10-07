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Eşi benzeri yok! Rakipleri ve takım arkadaşları Kane'i 'gezegendeki en iyi santrfor' ilan etti
İngiltere'nin rekor sahibi kaptanına geniş çaplı övgü
Harry Kane, Çekya karşısında attığı iki golle Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu yakalamasının ardından takım arkadaşları ve rakiplerinden övgü dolu mesajlar aldı. 33 yaşındaki forvet, liderliği, alçakgönüllülüğü ve sıra dışı gol katkısıyla oybirliğiyle övgü topladı.
Jude Bellingham, İngiltere kampı içinden gelen övgülere öncülük etti.
Rakip oyuncular ve teknik direktörler de Wembley'deki 3-0'lık sonucun ardından bu görüşleri dile getirdi.
- Getty Images Sport
Bellingham, Kane'i İngiltere'nin en büyüğü olarak selamladı
Jude Bellingham, kaptanının saha içi ve saha dışındaki etkisine dair duygusal bir değerlendirmede bulundu. "Her şeyden önce inanılmaz bir insan. Kaptan olarak da, bir insan olarak da her bir kişiyle tek tek ilgileniyor," Bellingham ITV'ye söyledi.
"Sonra saha içinde, onu anlatmaya kelimeler yetmez. O, bu formayı şimdiye kadar giymiş en iyi İngiltere oyuncusu ve onunla birlikte oynamak büyük bir onur."
"Eşi benzeri pek olmayan bir seviyede oynuyor. Adeta keyfine göre gol atıyor ve çok fazla alanda katkı veriyor."
Çekya kaptanı Coufal, Kane'in kalitesi karşısında saygıyla eğildi
Kane'in baskısı altında kendi kalesine gol atan Çekya kaptanı Vladimir Coufal, forvetin acımasız etkinliğini kabul etti. "Sanırım ona karşı oynadığım son beş ya da altı maçta yaklaşık 12 gol attı," diye itiraf etti Coufal.
"Ülkesi için gösterdiği bağlılık, profesyonelliği, gol atma ve hazırlama yeteneği... o dünyanın en iyi santrforu, bu yüzden ona büyük saygı duyuyorum."
Coufal, Kane'in hareketliliğinin 90 dakika boyunca kontrol altına alınmasının imkânsız olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Denia, golcüyü gerçek bir beyefendi olarak nitelendirdi
Çekya Teknik Direktörü Santi Denia da övgülere katıldı ve Kane'in oyuna duyduğu temel tutkuyu öne çıkardı. Denia, "Futbolu seviyor, onun sırrı bu" dedi. "O inanılmaz bir oyuncu, oyundaki her şeyi anlıyor."
"İngiltere taraftarları bu oyuncuyla büyük gurur duymalı. Tecrübe, kalite, kişilik açısından dünyanın en iyi oyuncularından biri ve bir beyefendi."
Kane'in dünya çapında bir ikon olarak konumu evrensel düzeyde kabul görmeye devam ediyor.
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