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Adhe Makayasa

Çeviri:

Ernesto Valverde, Valencia'nın teklifini reddetti; Valencia, boş teknik direktörlük görevi için alternatif adaylara yöneldi

E. Valverde
Valencia
La Liga

Valencia'nın Carlos Corberan'ın kalıcı halefi için yürüttüğü arayış, Ernesto Valverde'nin kulübün teknik direktörlük teklifini resmen reddetmesinin ardından erken bir darbe aldı. Athletic Club'ın eski teknik direktörü, bir sezonluk iznini sürdürme kararına bağlı kalırken, bu durum yeni atanan sportif direktör Braulio Vazquez'i hızla alternatif adaylara yönelmeye zorladı.

  • Birinci teknik direktör hedefi teklifi reddetti

    Mestalla yönetimi, geçen hafta sonu Corberan ve CEO Ron Gourlay'in görevden alınmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışında hızlı hareket etti. Ancak Marca'nın haberine göre, yeni sportif direktör Braulio'nun bir numaralı hedefi gerçekleşmeyecek çünkü Valverde teklifi reddetti. Bu net ret, Valencia yönetimini teknik direktör piyasasında alternatif seçenekleri hızla değerlendirmeye zorladı.

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    Bask teknik adam tavrını ortaya koydu

    Yeni haberler, Valverde'nin Valencia'nın ilgisine minnettar olsa da teknik direktörlük görevinden geçici olarak uzaklaşma kararında kararlı olduğunu da ekliyor. Eski Barcelona teknik direktörü, Galiçyalı yöneticiye bu sezon hiçbir takımı çalıştırmayacağını ve Bilbao'dan ayrılırken planladığı araya tamamen sadık kalmak istediğini bildirdi. 2012-13 sezonunda Mestalla'da birlikte geçirdikleri dönemden gelen Braulio ile yakın ilişkisi bile onu ikna etmeye yetmedi.

  • Geçici teknik direktör geçiş sürecini yönetiyor

    Valencia'nın sportif departmanı, takımı La Liga'nın son sırasından çıkarabilecek alternatif adayları değerlendirmek için pazartesi günü uzaktan toplantılar gerçekleştirdi. Yaklaşan maçlar öncesinde hazırlık süresi sınırlı olduğu için geçici teknik direktör Oscar Sanchez, ilk takımdan Alaves ve Real Sociedad karşısında sorumlu olacak. Kulüp yöneticileri, kısa listedeki diğer profillerin de bu hassas dönemde soyunma odasını etkili şekilde istikrara kavuşturabileceğine inanmayı sürdürüyor.

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    Milli ara, yeniden başlama fırsatı sunuyor

    Valencia, yeni teknik direktörünü milli ara öncesinde göreve getirmeyi planlıyor ve böylece etkili bir "mini sezon öncesi kampı" yürütmek için hayati önem taşıyan üç haftalık bir süre elde etmeyi hedefliyor. Kulüp içinde bu ara, yeni taktik yöntemleri uygulamak ve takımı istikrara kavuşturmak için ideal fırsat olarak görülüyor. Sahadaki performansı yükseltmenin yanı sıra, göreve gelecek teknik adamın ocak transfer döneminde eksik kadroyu güçlendirmek için kilit hedefleri belirlemesi gerekecek.

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