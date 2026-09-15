Ernesto Valverde, Valencia'nın teklifini reddetti; Valencia, boş teknik direktörlük görevi için alternatif adaylara yöneldi

Yeni haberler, Valverde'nin Valencia'nın ilgisine minnettar olsa da teknik direktörlük görevinden geçici olarak uzaklaşma kararında kararlı olduğunu da ekliyor. Eski Barcelona teknik direktörü, Galiçyalı yöneticiye bu sezon hiçbir takımı çalıştırmayacağını ve Bilbao'dan ayrılırken planladığı araya tamamen sadık kalmak istediğini bildirdi. 2012-13 sezonunda Mestalla'da birlikte geçirdikleri dönemden gelen Braulio ile yakın ilişkisi bile onu ikna etmeye yetmedi.