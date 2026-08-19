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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

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Erling Haaland zirvede, Arsenal yıldızları yükselişte! EA Sports FC 27 Premier League puanları açıklandı

EA FC
E. Haaland
M.City
M. United
Arsenal
Liverpool
Chelsea
Tottenham Hotspur
Premier Lig

EA Sports, Puanlar Haftası başlarken EA Sports FC 27 için Premier League'in en yüksek puanlı oyuncularını resmen açıkladı. Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, 91 genel puanla listenin başında yer aldı ve futbol camiasında anında tartışmaları başlattı.

  • Haaland, Premier League'deki en iyi 27 FC reytingine liderlik ediyor

    EA Sports FC 27 Reyting Haftası resmen başladı ve futbol dünyasında küresel çapta hararetli tartışmaları ateşledi. EA Sports, bugün Premier League'in en yüksek reytingli oyuncularını açıkladı; tüm oyuncu istatistikleri için gerçek dünyadaki maç verileri kullanıldı.

    Manchester City'nin golcüsü Haaland, 91 genel reytingle tüm ligin zirvesinde yer alıyor. Golcü Norveçli forvet, Premier League sıralamasının tepesinde tek başına bulunuyor; 92 şut, 89 fiziksellik ve 87 hız özelliklerine sahip. İlk reyting duyurusu, taraftarlara resmi video oyunu çıkışı öncesinde ligin en iyi performans gösteren yıldızlarına dair heyecan verici bir ilk bakış sunuyor.

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  • FC 27EA SPORTS FC 27

    Rodri ve Bruno Fernandes zirvedeki yerleri aldı

    Kısa süre önce Barcelona'ya transfer olan eski City yıldızı Rodri, Premier League'deki en yüksek puanlı ikinci oyuncu olarak Haaland'ı yakından takip ediyor. İspanyol ön libero, 86 pas ve 85 savunma değerleriyle öne çıkan etkileyici bir 90 genel puan aldı.

    Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, elit seviyedeki 92 pas özelliğinin de katkısıyla 89 genel puan elde etti. Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma ile Arsenal stoperi Gabriel de 89 puana ulaştı. Gabriel'in etkileyici kartında öne çıkan 91 savunma özelliği, onu oyunun tamamındaki en zorlu stoperlerden biri haline getiriyor.

  • Arsenal ve Liverpool yıldızları genel sıralamalara damga vurdu

    Arsenal ve Liverpool yıldızları, oyuncu kartlarının en üst kademesinde ağırlıklı olarak yer alıyor. Arsenal üçlüsü David Raya, Declan Rice ve William Saliba, Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk ile birlikte 88 genel reyting aldı.

    Bukayo Saka, Alisson ve Ruben Dias ise 87 genel reytingle hemen arkalarında yer alıyor. Arsenal orta sahası Martin Odegaard ile Chelsea ikilisi Enzo Fernandez ve Moises Caicedo, 86 reyting verilen geniş bir yıldız grubunun başını çekiyor.

    Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki ve Florian Wirtz gibi yetenekler de 86 reyting alırken, Granit Xhaka 85 reytingle Sunderland adına listede yer alıyor.

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  • EA FC 27: Everything we know, release date, rumours & moreEA Sports

    EA FC 27 yaklaşırken tartışma başlıyor

    Premier League oyuncu puanlarının açıklanması, dünya genelindeki taraftarlar ve oyuncular arasında anında hararetli tartışmaları ateşledi. Futbolseverler, sosyal medya kanallarında oyuncu özellikleri ve genel sıralamalar üzerine aktif şekilde tartışıyor.

    Ratings Week devam ederken, EA Sports dünyanın dört bir yanındaki üst düzey liglerden oyuncu istatistiklerini açıklamayı sürdürecek. Bu ilk sıralamalar, heyecan giderek artarken yaklaşan oyun sezonunun zeminini hazırlıyor. Taraftarlar artık, çıkış günü öncesinde Ultimate Team kadrolarını planlamaya başlarken Premier League’in tam sıralamasını ayrıntılı şekilde analiz edebilir.