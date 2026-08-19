Erling Haaland zirvede, Arsenal yıldızları yükselişte! EA Sports FC 27 Premier League puanları açıklandı

Kısa süre önce Barcelona'ya transfer olan eski City yıldızı Rodri, Premier League'deki en yüksek puanlı ikinci oyuncu olarak Haaland'ı yakından takip ediyor. İspanyol ön libero, 86 pas ve 85 savunma değerleriyle öne çıkan etkileyici bir 90 genel puan aldı.

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, elit seviyedeki 92 pas özelliğinin de katkısıyla 89 genel puan elde etti. Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma ile Arsenal stoperi Gabriel de 89 puana ulaştı. Gabriel'in etkileyici kartında öne çıkan 91 savunma özelliği, onu oyunun tamamındaki en zorlu stoperlerden biri haline getiriyor.