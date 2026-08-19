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Erling Haaland zirvede, Arsenal yıldızları yükselişte! EA Sports FC 27 Premier League puanları açıklandı
Haaland, Premier League'deki en iyi 27 FC reytingine liderlik ediyor
EA Sports FC 27 Reyting Haftası resmen başladı ve futbol dünyasında küresel çapta hararetli tartışmaları ateşledi. EA Sports, bugün Premier League'in en yüksek reytingli oyuncularını açıkladı; tüm oyuncu istatistikleri için gerçek dünyadaki maç verileri kullanıldı.
Manchester City'nin golcüsü Haaland, 91 genel reytingle tüm ligin zirvesinde yer alıyor. Golcü Norveçli forvet, Premier League sıralamasının tepesinde tek başına bulunuyor; 92 şut, 89 fiziksellik ve 87 hız özelliklerine sahip. İlk reyting duyurusu, taraftarlara resmi video oyunu çıkışı öncesinde ligin en iyi performans gösteren yıldızlarına dair heyecan verici bir ilk bakış sunuyor.
- EA SPORTS FC 27
Rodri ve Bruno Fernandes zirvedeki yerleri aldı
Kısa süre önce Barcelona'ya transfer olan eski City yıldızı Rodri, Premier League'deki en yüksek puanlı ikinci oyuncu olarak Haaland'ı yakından takip ediyor. İspanyol ön libero, 86 pas ve 85 savunma değerleriyle öne çıkan etkileyici bir 90 genel puan aldı.
Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, elit seviyedeki 92 pas özelliğinin de katkısıyla 89 genel puan elde etti. Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma ile Arsenal stoperi Gabriel de 89 puana ulaştı. Gabriel'in etkileyici kartında öne çıkan 91 savunma özelliği, onu oyunun tamamındaki en zorlu stoperlerden biri haline getiriyor.
Arsenal ve Liverpool yıldızları genel sıralamalara damga vurdu
Arsenal ve Liverpool yıldızları, oyuncu kartlarının en üst kademesinde ağırlıklı olarak yer alıyor. Arsenal üçlüsü David Raya, Declan Rice ve William Saliba, Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk ile birlikte 88 genel reyting aldı.
Bukayo Saka, Alisson ve Ruben Dias ise 87 genel reytingle hemen arkalarında yer alıyor. Arsenal orta sahası Martin Odegaard ile Chelsea ikilisi Enzo Fernandez ve Moises Caicedo, 86 reyting verilen geniş bir yıldız grubunun başını çekiyor.
Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki ve Florian Wirtz gibi yetenekler de 86 reyting alırken, Granit Xhaka 85 reytingle Sunderland adına listede yer alıyor.
- EA Sports
EA FC 27 yaklaşırken tartışma başlıyor
Premier League oyuncu puanlarının açıklanması, dünya genelindeki taraftarlar ve oyuncular arasında anında hararetli tartışmaları ateşledi. Futbolseverler, sosyal medya kanallarında oyuncu özellikleri ve genel sıralamalar üzerine aktif şekilde tartışıyor.
Ratings Week devam ederken, EA Sports dünyanın dört bir yanındaki üst düzey liglerden oyuncu istatistiklerini açıklamayı sürdürecek. Bu ilk sıralamalar, heyecan giderek artarken yaklaşan oyun sezonunun zeminini hazırlıyor. Taraftarlar artık, çıkış günü öncesinde Ultimate Team kadrolarını planlamaya başlarken Premier League’in tam sıralamasını ayrıntılı şekilde analiz edebilir.
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